ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрагмент матчаУвольнение Абаскаля не помогло. «Зенит» — в финале Пути РПЛ Нони Мадуэке и Николас Джексон пытаются отобрать мяч у Коула ПалмераПоссорились из-за пенальти. Самые известные конфликты капризных звезд Габриэл ЖезусБудущее Габриэла Жезуса в «Арсенале» очевидно, но оно ему не понравится
    Все новости спорта

    Де Минору снова хватит для победы двух сетов?

    Де Минор — Фис. Ставка (к. 1.88) и прогноз на турнир в Барселоне 18 апреля 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на Алекс де Минор Прогнозы на Артюр Фис
    Прогноз и ставки на Де Минор — Фис
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алекс Де Минор
    Австралиец Алекс Де Минор сыграет против француза Артура Фиса в четвертьфинале турнира в Барселоне. Матч пройдет 18 апреля, начало — в 17:00 мск. Де Минор — Фис: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Теннис. Барселона. Мужчины 18 Апреля 2024 года
    Алекс де Минаур
  • Австралия
    •  Алекс де Минаур 17:00 Артур Филс (Франция) Артур Филс (Франция)
  • Барселона. Мужчины
    •

    Де Минор

    Алекс начал турнир с классной победы над Рафаэлем Надалем, который после этого матча, возможно, засомневался в своих шансах взять еще один титул на Ролан Гаррос.

    Австралийцу хватило двух сетов для победы над грунтовым королем — 7:5, 6:1.

    Ключевой здесь стала, безусловно, первая партия, когда Рафа старался играть максимально агрессивно, часто атаковал и форхенда, и бэкхенда (надо признать, ошибался очень часто).

    А второй Надаль, похоже, больше думал о том, есть ли смысл продолжать бороться и тратить силы, которых, похоже, не очень много.

    Все прогнозы на теннис

    Но в любом случае, Де Минор красиво разобрался с бывшей первой ракеткой мира. Любопытно, что на прошлой неделе он уступил в Монте-Карло Новаку Джоковичу, но после матча серб признался, что было очень тяжело.

    Фис

    Артур в первом матче одержал победу над Даниэлем Альтмайером — 6:4, 1:6, 6:1.

    Несмотря на счет решающего сета, в целом это было не самое убедительное выступление. Во второй партии француз разочаровал.

    Вопреки ожиданиям, в игре Фиса пока не наблюдается заметного прогресса, который все предрекали перед началом сезона.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    При этом самые неудачные результаты у 19-летнего теннисиста как раз на грунте. В 2024-м он пока ни разу не выиграл на этом покрытии больше одного матча.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Де Минора в этом матче можно поставить за 1.27, победу Фиса букмекеры предлагают за 3.78.

    Прогноз: скорее всего, спокойный и всегда максимально сконцентрированный австралиец обыграет талантливого француза в двух сетах. Третий здесь вряд ли понадобится. Фису в последнее время явно не хватает уверенности.

    Рекомендуемая ставка: победа Де Минора + тотал геймов меньше 23,5 за 1.88.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.93
  • Прогноз на матч Галан — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Рыбакина — Кудерметова
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.69
  • Прогноз на матч Вондроушова — Потапова
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Заря — Шахтер
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  3.20
  • Прогноз на матч Алашкерт — Вест Армения
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Карбальес-Баэна — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Лилль — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.09
  • Прогноз на матч Фиорентина — Виктория
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.24
  • Прогноз на матч Аталанта — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Фенербахче — Олимпиакос
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Рома — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Марсель — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч Де Минор — Фис с коэффициентом 1.88. Дата матча: 18.04.2024. Прогнозы на теннис. Де Минору снова хватит для победы двух сетов?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры