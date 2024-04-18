Австралиец Алекс Де Минор сыграет против француза Артура Фиса в четвертьфинале турнира в Барселоне. Матч пройдет 18 апреля, начало — в 17:00 мск. Де Минор — Фис: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Де Минор

Алекс начал турнир с классной победы над Рафаэлем Надалем, который после этого матча, возможно, засомневался в своих шансах взять еще один титул на Ролан Гаррос.

Австралийцу хватило двух сетов для победы над грунтовым королем — 7:5, 6:1.

Ключевой здесь стала, безусловно, первая партия, когда Рафа старался играть максимально агрессивно, часто атаковал и форхенда, и бэкхенда (надо признать, ошибался очень часто).

А второй Надаль, похоже, больше думал о том, есть ли смысл продолжать бороться и тратить силы, которых, похоже, не очень много.

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Но в любом случае, Де Минор красиво разобрался с бывшей первой ракеткой мира. Любопытно, что на прошлой неделе он уступил в Монте-Карло Новаку Джоковичу, но после матча серб признался, что было очень тяжело.

Фис

Артур в первом матче одержал победу над Даниэлем Альтмайером — 6:4, 1:6, 6:1.

Несмотря на счет решающего сета, в целом это было не самое убедительное выступление. Во второй партии француз разочаровал.

Вопреки ожиданиям, в игре Фиса пока не наблюдается заметного прогресса, который все предрекали перед началом сезона.

При этом самые неудачные результаты у 19-летнего теннисиста как раз на грунте. В 2024-м он пока ни разу не выиграл на этом покрытии больше одного матча.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Де Минора в этом матче можно поставить за 1.27, победу Фиса букмекеры предлагают за 3.78.

Прогноз: скорее всего, спокойный и всегда максимально сконцентрированный австралиец обыграет талантливого француза в двух сетах. Третий здесь вряд ли понадобится. Фису в последнее время явно не хватает уверенности.

Рекомендуемая ставка: победа Де Минора + тотал геймов меньше 23,5 за 1.88.