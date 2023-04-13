НХЛ. «Айлендерс» стали последними участниками Кубка Стэнли, хет-трик Задорова принес «Калгари» победу над «Сан-Хосе»

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Монреаль» 4:2

Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин совершил 17 сэйвов из 19 бросков соперника.

НХЛ Регулярный чемпионат «Айлендерс» — «Монреаль» — 4:2 (2:1, 1:1, 1:0) Голы: Нельсон — 35 (Палмиери, Пелек), 10:26 — 1:0. Питлик — 6 (Эванс), 17:38 — 1:1. Фэшинг — 10 (Паризе, Пажо), 18:57 — 2:1. Нельсон — 36 (Добсон, Мэйфилд), 30:20 — 3:1. Сузуки — 25 (мен.), 36:38 — 3:2. Ли — 28 (бол., Ахо, Добсон), 56:00 — 4:2Вратари: Сорокин — Монтембо (58:36)Штраф: 4-8Броски: 35 (10+18+7) — 19 (8+6+5)

Благодаря этой победе «островитяне» вышли в плей-офф НХЛ, став последним участником. Они набрали 93 очка и выиграли борьбу у «Питтсбурга» (90) за последнее место «уайлд кард» Восточной конференции.

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Монреаль» 4:2

«Сент-Луис» — «Даллас» 2:5

В составе «Старз» голевую передачу отдал российский нападающий Евгений Дадонов. Форварды «Блюз» Алексей Торопченко и Павел Бучневич не отметились результативными действиями.

НХЛ Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Даллас» — 2:5 (2:2, 0:3, 0:0) Голы: Джонстон — 22 (Сутер, Бенн), 5:49 — 0:1. Врана — 11 (бол., Томас, Фолк), 7:44 — 1:1. Павелски — 28 (Хейсканен, Робертсон), 19:04 — 1:2. Томас — 18 (Кайру), 19:40 — 2:2. Хинтц — 37 (бол., Бенн, Робертсон), 24:48 — 2:3. Джонстон — 23 (бол., Дадонов, Сегин), 25:36 — 2:4. Сегин — 21 (бол., Хейсканен, Робертсон), 39:17 — 2:5Вратари: Хофер — Уэджвуд (18:58 — 19:04)Штраф: 12-6Броски: 18 (6+6+6) — 37 (14+13+10)

«Даллас» гарантировал себе участие в Кубке Стэнли. «Сент-Луис» не сыграет в плей-офф.

«Сент-Луис» — «Даллас» 2:5

«Калгари» — «Сан-Хосе» 3:1

Все голы в составе «Флэймз» забил российский защитник Никита Задоров, оформив хет-трик.

НХЛ Регулярный чемпионат «Калгари» — «Сан-Хосе» — 3:1 (0:1, 1:0, 2:0) Голы: Грегор — 9 (Шимек), 10:26 — 0:1. Задоров — 12 (Манджапане, Баклунд), 33:36 — 1:1. Задоров — 13 (Уигар, Кадри), 44:01 — 2:1. Задоров — 14 (п.в.), 59:00 — 3:1Вратари: Вольф — Кяхкенен (57:26 — 59:00)Штраф: 4-2Броски: 49 (14+12+23) — 24 (9+4+11)

Для «Калгари» этот матч стал последним в сезоне. Команда не смогла пробиться в плей-офф. «Сан-Хосе» также не смог выйти в плей-офф, но проведет еще одну игру с «Эдмонтоном» в регулярке.