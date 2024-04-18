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    «Заря» — «Шахтер». Ставка (к. 2.18) и прогноз на чемпионат Украины, 18 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Заря» — «Шахтер»
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    «Шахтер»
    «Заря» встретится с «Шахтером» в матче 25-го тура чемпионата Украины. Игра пройдет 18 апреля и начнется в 15:30 мск. «Заря» — «Шахтер»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 18 Апреля 2024 года
    Заря
  • Луганск
    •  Заря 15:30 Шахтёр Д Шахтёр Д
  • Донецк
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    «Заря»

    Турнирное положение: «Заря» находится на 10-м месте в таблице. У команды 26 очков по итогам 22 встреч.

    «Заря» на данный момент одержала 6 побед, 8 раз сыграла вничью и потерпела 8 поражений. Клуб забил 23 гола и пропустил 27 мячей.

    Заря — Шахтёр Д: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи:«Заря» в апреле провела три матча. Пока команда одержала только одну победу.

    14 апреля «Заря» взяла верх над «Черноморцем» со счетом 1:0. Кроме того, клуб сыграл вничью с «Днепром-1» (2:2) и уступил киевскому «Динамо» 0:3.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: «Заря» доигрывает текущий сезон. Команда не попадет в еврокубки, но и не вылетит в Первую лигу.

    В последних десяти встречах у клуба только два поражения. Оба раза «Заря» уступила столичному «Динамо».

    12 марта киевляне выиграли со счетом 2:0. 4 апреля была одержала разгромная победа 3:0. В этих встречах атака «Зари» действовала очень слабо.

    «Шахтер»

    Турнирное положение: «Шахтер» располагается на первой строчке в таблице УПЛ. У клуба высокие шансы вновь завоевать золотые медали.

    «Шахтер» набрал 52 очка. Отрыв от идущего вторым «Динамо» составляет четыре балла. «Горняки» в 22-х встречах одержали 16 побед, 4 раза сыграли вничью и дважды проиграли.

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    • Последние матчи: «Шахтер» в УПЛ стабильно штампует победы. Команда выигрывает в каждом матче.

    В апреле «горняки» не только завоевали шесть очков из шести, но и вышли в финал Кубка Украины. С результативностью у клуба нет никаких проблем. Ранее «Шахтер» взял верх над «Черноморцем» (4:1), «Рухом» (3:1) и «Ворсклой» (1:0).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: «Шахтер» проводит блестящий сезон. Скорее всего, команда снова завоюет чемпионский титул.

    «Горняки» набрали прекрасную форму. За весь сезон клуб проиграл только два раза. Осенью 2023 года «Шахтер» уступил «Ворскле» (1:2) и «Днепру-1» (1:3).

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    Весной в УПЛ «Шахтер» одержал семь побед подряд. В нынешнем сезоне у клуба высокие шансы завоевать золотой дубль. В финале Кубка Украины-2023/24 команда 15 мая сыграет с полтавской «Ворсклой».

    Статистика для ставок

    • «Шахтер» весной выиграл все матчи в УПЛ

    • «Заря» в последних трех встречах чемпионата Украины одержала одну победу

    • Последний раз «Заря» обыгрывала «Шахтер» в 2021 году

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Шахтер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.40. Ничья — в 4.68, выигрыш «Зари» — в 7.00.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.73 и 2.12 соответственно.

    Прогноз: «Шахтер» находится в великолепной форме. Весной никто не может отобрать очки у «горняков». Скорее всего, команда отпразднует очередную уверенную победу.

    Ставка: победа «Шахтера» с форой (-1.5) гола за 2.18.

    Прогноз: «Горняки» однозначно захватят инициативу в предстоящей встрече. Но у «Зари» будут моменты у чужих ворот. Должны забить обе команды.

    Ставка: обе команды забьют за 1.91.

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    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Заря» — «Шахтер» с коэффициентом 2.18. Дата матча: 18.04.2024. Прогнозы на футбол. Лидер УПЛ одержит уверенную победу
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