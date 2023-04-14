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    Последний матч сезона «Ванкувер» закончит крупной победой

    «Аризона» — «Ванкувер». Прогноз и ставка (к. 2.00) на хоккейный матч НХЛ 14 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Аризона» — «Ванкувер»
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    Шелдон Дрис
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Аризона» будет принимать «Ванкувер». Игра пройдет на «Маллетт Арене» 14 апреля. Начало встречи — в 05:00 мск. «Аризона» — «Ванкувер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 14 Апреля 2023 года

    «Аризона»

    Временно переехавший в Темпе андердог откатал 81 матч, в котором стащил 69 очков. Текущий чемпионат он заканчивает на 13-м месте в Западной конференции с 9-балльным отрывом от главной тройки неудачников.

    Если в середине марта для «Аризоны» все складывалось относительно неплохо с ее беспроигрышной серией, то в 20-х числах ситуация резко качнулась в другую сторону. Итог — период отрицательных результатов, состоявший из девяти матчей.

    В семи встречах «Койотис» остались без набранных очков, а в трех из четырех последних в их ворота вмазали по 5+ голов. В минусовый цикл команды Андре Туриньи вошли и 2:5 от «Далласа», и 2:7 от «Сан-Хосе», и 1:8 от «Сиэтла».

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    Прервать катастрофическую серию удалось только в матче с главным неудачником Запада — «Анахаймом» (5:4 ОТ). Произошло это в прошлое воскресенье. В последней же игре «Аризона» пережила очередной крупный влет, который ей устроил «Кракен» (1:4).

    «Ванкувер»

    У ребят из Британской Колумбии, Канада, все стабильно: 81 матч — 81 очко. В Западной конференции «Накс» обосновались на 12-й строчке и по дополнительным цифрам отстали от 11-го «Сент-Луиса».

    В период с 29 марта по 5 апреля «Ванкувер» слил четыре подряд встречи. В двух играх ему удалось подрезать по одному баллу, но ни разу «Кэнакс» не пропустили меньше четырех голов.

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    • Луз-стрик команды Рика Токкета был перечеркнут 7-го числа. Дома канадцы оказались безжалостны к «Чикаго» (3:0). После раунда с «Блэкхокс» настал момент для ответки в адрес «Калгари» (3:2). Этот матч во многом повлиял и на борьбу за топ-8 на Западе.

    Короткий победный цикл «Ванкуверу» пришлось остановить в выездном матче с «Лос-Анджелесом» 11 апреля (0:3). Зато в последней игре «Накс» добились очередной победы. В «Хонда Центре» гости придушили «Анахайм» (3:2).

    Коэффициенты

    На «Аризону» букмекеры заряжают коэффициент 3.20, на ничью — 4.10, а на «Ванкувер» — 2.02.

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    Прогноз

    В последнем матче сезона ни одна из команд не имеет даже мизерную мотивацию, чтобы разорвать соперника. Но при этом «Ванкувер» в данный момент просто сильнее «Аризоны».

    «Койотис» проиграли в 10 матчах из 11 последних, стабильно получая в свои ворота фулл-пак голов. Такого соперника «Кэнакс» при всех личных проблемах готовы смять. И фактор выездной встречи им не помешает.

    Ставка

    В последних матчах канадцы не забивают много, но на фоне «Аризоны» можно раскрутить реализацию до приличных цифр. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Ванкувера» больше 3.5 за 2.00.

    Даже в матчах, в которых «Аризону» таранят по-крупному, она умудряется отвечать одной-двумя шайбами, поэтому в предстоящем заходе результатный «верх» станет будничным. Наш альтернативный прогноз — тотал больше 6.5 с коэффициентом 2.11.

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