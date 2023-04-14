В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Аризона» будет принимать «Ванкувер». Игра пройдет на «Маллетт Арене» 14 апреля. Начало встречи — в 05:00 мск. «Аризона» — «Ванкувер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аризона»

Временно переехавший в Темпе андердог откатал 81 матч, в котором стащил 69 очков. Текущий чемпионат он заканчивает на 13-м месте в Западной конференции с 9-балльным отрывом от главной тройки неудачников.

Если в середине марта для «Аризоны» все складывалось относительно неплохо с ее беспроигрышной серией, то в 20-х числах ситуация резко качнулась в другую сторону. Итог — период отрицательных результатов, состоявший из девяти матчей.

В семи встречах «Койотис» остались без набранных очков, а в трех из четырех последних в их ворота вмазали по 5+ голов. В минусовый цикл команды Андре Туриньи вошли и 2:5 от «Далласа», и 2:7 от «Сан-Хосе», и 1:8 от «Сиэтла».

Все прогнозы на НХЛ

Прервать катастрофическую серию удалось только в матче с главным неудачником Запада — «Анахаймом» (5:4 ОТ). Произошло это в прошлое воскресенье. В последней же игре «Аризона» пережила очередной крупный влет, который ей устроил «Кракен» (1:4).

«Ванкувер»

У ребят из Британской Колумбии, Канада, все стабильно: 81 матч — 81 очко. В Западной конференции «Накс» обосновались на 12-й строчке и по дополнительным цифрам отстали от 11-го «Сент-Луиса».

В период с 29 марта по 5 апреля «Ванкувер» слил четыре подряд встречи. В двух играх ему удалось подрезать по одному баллу, но ни разу «Кэнакс» не пропустили меньше четырех голов.

Луз-стрик команды Рика Токкета был перечеркнут 7-го числа. Дома канадцы оказались безжалостны к «Чикаго» (3:0). После раунда с «Блэкхокс» настал момент для ответки в адрес «Калгари» (3:2). Этот матч во многом повлиял и на борьбу за топ-8 на Западе.

Короткий победный цикл «Ванкуверу» пришлось остановить в выездном матче с «Лос-Анджелесом» 11 апреля (0:3). Зато в последней игре «Накс» добились очередной победы. В «Хонда Центре» гости придушили «Анахайм» (3:2).

Коэффициенты

На «Аризону» букмекеры заряжают коэффициент 3.20, на ничью — 4.10, а на «Ванкувер» — 2.02.

Прогноз

В последнем матче сезона ни одна из команд не имеет даже мизерную мотивацию, чтобы разорвать соперника. Но при этом «Ванкувер» в данный момент просто сильнее «Аризоны».

«Койотис» проиграли в 10 матчах из 11 последних , стабильно получая в свои ворота фулл-пак голов. Такого соперника «Кэнакс» при всех личных проблемах готовы смять. И фактор выездной встречи им не помешает.

Ставка

В последних матчах канадцы не забивают много, но на фоне «Аризоны» можно раскрутить реализацию до приличных цифр. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Ванкувера» больше 3.5 за 2.00.

Даже в матчах, в которых «Аризону» таранят по-крупному, она умудряется отвечать одной-двумя шайбами, поэтому в предстоящем заходе результатный «верх» станет будничным. Наш альтернативный прогноз — тотал больше 6.5 с коэффициентом 2.11.