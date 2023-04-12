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    НХЛ.«Вашингтон» пропустил пять шайб от «Бостона», «Питтсбург» проиграл «Чикаго»

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 12 апреля

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    «Питтсбург» — «Чикаго»
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    «Питтсбург» — «Чикаго»

    «Филадельфия» — «Коламбус» 4:3 ОТ

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Филадельфия» — «Коламбус» — 4:3 ОТ (2:2, 1:0, 0:1, 1:0)
    Голы: Фоуди — 7 (Майер, Берни), 9:47 — 0:1. Фикс-Волански — 1, 12:43 — 0:2. Фараби — 15 (Конекны, Фрост), 14:59 — 1:2. ван Римсдайк — 12 (Проворов, Лотон), 15:33 — 2:2. Типпетт — 25 (бол., Кэйтс, Ристолайнен), 20:47 — 3:2. Керали — 11 (бол., Кристиансен, Годро), 45:50 — 3:3. Типпетт — 26 (Проворов, Йорк), 64:44 — 4:3Вратари: Харт — ХатчинсонШтраф: 8-10Броски: 39 (15+16+6+2) — 31 (9+8+12+2)

    «Филадельфия» — «Коламбус» 4:3 ОТ

    «Каролина» — «Детройт» 4:1

    «Харрикейнз» прервали свою неудачную серию из трех поражений. «Ред Уингз» проиграли четвертую встречу подряд. Российский нападающий хозяев Андрей Свечников пропустил игру из-за травмы колена.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Каролина» — «Детройт» — 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)
    Голы: Ноесен — 13 (Котканиеми, Гостисбеер), 2:46 — 1:0. Мартинук — 13 (Шей, Фаст), 7:50 — 2:0. Хагг — 2 (Велено, Перрон), 25:05 — 2:1. Бернс — 16 (Слэвин, Друри), 29:10 — 3:1. Котканиеми — 17 (п.в.), 59:18 — 4:1Вратари: Раанта — Неделькович (56:54 — 57:03, 57:05 — 59:18)Штраф: 4-2Броски: 28 (12+11+5) — 21 (6+8+7)

    «Каролина» — «Детройт» 4:1

    «Нью-Джерси» — «Баффало» 6:2

    В составе «Дэвилз» дублем отметился Томаш Татар, а российский защитник «Сейбрз» Илья Любушкин не отметился результативными действиями.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Нью-Джерси» — «Баффало» — 6:2 (1:0, 2:1, 3:1)
    Голы: Боквист — 10 (Вуд, Бастиан), 11:42 — 1:0. Зигенталер — 4 (Хишир, Татар), 21:06 — 2:0. Скиннер — 34 (Миттельштадт, Так), 26:55 — 2:1. Вуд — 12 (Бастиан, Хишир), 29:28 — 3:1. Татар — 19 (Сиверсон, Бол), 47:10 — 4:1. Самуэльссон — 2 (Так), 53:15 — 4:2. Татар — 20 (п.в., Бастиан, Майер), 57:28 — 5:2. Д. Хьюз — 43 (п.в., Братт, Ванечек), 58:15 — 6:2Вратари: Ванечек — Леви (55:55 — 57:28, 57:51 — 58:15)Штраф: 4-4Броски: 30 (10+9+11) — 38 (10+15+13)

    «Нью-Джерси» — «Баффало» 6:2

    «Бостон» — «Вашингтон» 5:2

    Самым результативным игроком матча стал форвард победителей Брэд Маршан — гол и две голевые передачи. Защитник Дмитрий Орлов результативными действиями не отметился. Капитан столичной команды Александр Овечкин пропустил третью игру подряд, нападающий числится в списке травмированных.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Бостон» — «Вашингтон» — 5:2 (0:0, 2:1, 3:1)
    Голы: Маршан — 21 (бол., Пастрняк, Бержерон), 28:32 — 1:0. Бертуцци — 8 (бол., Пастрняк, Маршан), 34:20 — 2:0. Дженсен — 5, 35:27 — 2:1. Носек — 7, 44:13 — 3:1. Уилсон — 12 (бол., Строум, Карлсон), 47:13 — 3:2. Хэтэуэй — 13 (Носек, Макэвой), 47:49 — 4:2. Дебраск — 26 (п.в., Маршан), 58:11 — 5:2Вратари: Ульмарк (Суэймен, 50:21) — Линдгрен (Кемпер, 45:21, 56:58 — 58:11)Штраф: 4-4Броски: 44 (12+12+20) — 27 (7+9+11)

    «Брюинз» одержали седьмую победу подряд.

    «Бостон» — «Вашингтон» 5:2

    «Тампа-Бэй» — «Торонто» 3:4

    В составе «Лайтнинг» забитым голом отметился российский защитник Михаил Сергачев. Он же записал на свой счет голевую передачу, как и его одноклубник Никита Кучеров. Голкипер «молний» Андрей Василевский совершил 20 спасений из 24 бросков соперника.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Тампа-Бэй» — «Торонто» — 3:4 (1:2, 1:1, 1:1)
    Голы: Нюландер — 39 (бол., О`Райлли, Ярнкрок), 12:48 — 0:1. Киллорн — 27 (Сергачев, Стэмкос), 13:59 — 1:1. Шенн — 4 (Аччиари), 16:01 — 1:2. Пербикс — 5 (Пойнт, Кучеров), 25:21 — 2:2. Ярнкрок — 20 (бол., Таварес, Нюландер), 36:56 — 2:3. О`Райлли — 16 (Низ, Нюландер), 52:33 — 2:4. Сергачев — 10, 53:49 — 3:4Вратари: Василевский (56:59) — УоллШтраф: 24-28Броски: 48 (14+19+15) — 24 (12+8+4)

    «Тампа-Бэй» — «Торонто» 3:4

    «Питтсбург» — «Чикаго» 2:5

    В составе «Питтсбурга» одну из шайб забил российский нападающий Евгений Малкин. Это его 27-й гол в текущем сезоне.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Питтсбург» — «Чикаго» — 2:5 (0:0, 0:1, 2:4)
    Голы: Мерфи — 7 (Вагнер, Кайсер), 28:04 — 0:1. Малкин — 27 (бол., Ракелль, Питри), 45:28 — 1:1. Робинсон — 1 (К. Джонс, Бьорк), 50:22 — 1:2. Атанасиу — 19 (Бьорк, Робинсон), 50:48 — 1:3. Т. Джонсон — 12 (п.в., С. Джонс, Дикинсон), 58:36 — 1:4. Хейнен — 8 (Питри, Арчибальд), 59:22 — 2:4. Энтвистл — 4 (п.в., Зайцев, Энглунд), 59:37 — 2:5Вратари: Джерри (56:43 — 58:36, 59:25 — 59:37) — МразекШтраф: 4-10Броски: 40 (9+16+15) — 27 (13+6+8)

    Из-за этого поражения «Питтсбург» уменьшил свои шансы на выход в плей-офф. Перед заключительным матчем регулярку «пингвины» с 90 очками идут девятыми и отстают от «Флориды» на два пункта, а от «Айлендерс» на один.

    «Питтсбург» — «Чикаго» 2:5

    «Миннесота» — «Виннипег» 1:3

    Единственную шайбу за хозяев забросил российский нападающий Кирилл Капризов. Для россиянина эта игра стала второй после возвращения. Капризов пропустил почти месяц из-за травмы верхней части тела, полученной как раз в игре с «Джетс» (9 марта).

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Миннесота» — «Виннипег» — 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)
    Голы: Лаури — 13 (Нидеррайтер, Моррисси), 3:53 — 0:1. Шайфли — 42 (Шмидт, Дюбуа), 13:10 — 0:2. Капризов — 40 (бол., Клингберг, Юханссон), 41:59 — 1:2. Эпплтон — 5 (Бэррон, Стенлунд), 54:06 — 1:3Вратари: Флери (57:32 — 59:32) — ХеллибакШтраф: 27-24Броски: 34 (12+4+18) — 20 (4+11+5)

    Благодаря этой победе «Джетс» гарантировали себе место в плей-офф, став последней командой от Запада.

    «Миннесота» — «Виннипег» 1:3

    «Колорадо» — «Эдмонтон» 1:2 ОТ

    Победную шайбу в составе «Ойлерз» забросил Эван Бушар. Российский вратарь «Эвеланш» Александр Георгиев совершил 38 сэйвов из 40 бросков соперника, а нападающий Валерий Ничушкин очков не набрал.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Колорадо» — «Эдмонтон» — 1:2 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 0:1)
    Голы: Майерс — 4, 4:52 — 1:0. Экхольм — 9 (Маклеод, Фогеле), 5:28 — 1:1. Бушар — 7 (бол., Макдэвид, Драйзайтль), 61:50 — 1:2Вратари: Георгиев — СкиннерШтраф: 8-6Броски: 29 (9+7+13+0) — 40 (8+17+12+3)

    «Колорадо» — «Эдмонтон» 1:2 ОТ

    «Анахайм» — «Ванкувер» 2:3

    В составе победителей заброшенной шайбой отметился российский нападающий Андрей Кузьменко.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Анахайм» — «Ванкувер» — 2:3 (1:2, 1:0, 0:1)
    Голы: Бесер — 18 (бол., Петтерссон, Миллер), 12:14 — 0:1. Кузьменко — 39 (бол., Хиросе, Демко), 16:12 — 0:2. Мактавиш — 17 (бол., Фаулер, Зеграс), 17:20 — 1:2. Хеллесон — 1 (Терри, Зеграс), 35:32 — 2:2. Миллер — 31 (Ди Джузеппе, Петтерссон), 41:26 — 2:3Вратари: Достал (57:22 — 57:46, 59:09) — ДемкоШтраф: 8-10Броски: 35 (12+12+11) — 36 (13+8+15)

    «Анахайм» — «Ванкувер» 2:3

    «Вегас» — «Сиэтл» 4:1

    Российский нападающие «Голден Найтс» Павел Дорофеев и Иван Барбашев очков не набрали.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Вегас» — «Сиэтл» — 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
    Голы: Амадио — 15 (Смит, Карлссон), 5:37 — 1:0. Гурд — 14 (Бьоркстранд), 9:06 — 1:1. Амадио — 16 (Смит, Карлссон), 22:00 — 2:1. Смит — 25 (Амадио, Хэг), 34:48 — 3:1. Маршессо — 28 (бол., Пьетранджело, Стивенсон), 43:23 — 4:1Вратари: Броссуа — ДаккордШтраф: 4-6Броски: 37 (10+16+11) — 21 (8+9+4)

    «Вегас» — «Сиэтл» 4:1
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