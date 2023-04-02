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    В Лас-Вегасе западные топы много не забьют

    «Вегас» — «Миннесота». Прогноз и ставка (к. 2.34) на хоккейный матч НХЛ 2 апреля 2023 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Вегас Голден Найтс Прогнозы на Миннесоту Уайлд
    Прогноз и ставки на «Вегас» — «Миннесота»
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    «Вегас» в игре с «Эдмонтоном»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вегас» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет на «Ти-Мобайл Арене» 2 апреля. Начало встречи — в 05:00 мск. «Вегас» — «Миннесота»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Вегас»

    Дрим-тим из южного пригорода Лас-Вегаса провела в текущей регулярке 75 матчей, в которых набила 99 очков. В Западной конференции она занимает первое место и всего на 2 балла опережает будущего соперника при равенстве игр.

    Несмотря на длительное пребывание на троне Запада, «Вегасу» не удается отскочить от конкурентов на расстояние спокойствия и гармонии, поэтому в данный момент команде некогда брать передышку.

    В период с 19 по 26 марта «Голден Найтс» провели беспроигрышную серию, в которую вошли четыре матча. Поочередно команда Брюса Кэссиди разобралась с «Коламбусом» (7:2), «Ванкувером» (4:3), «Калгари» (3:2) и «Эдмонтоном» (4:3 ОТ) в одной стыковой встрече из двух.

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    Победный раунд с «Ойлерз» состоялся в Канаде, а по возвращении в Неваду «Вегас» нарвался на мощную ответку от Коннора и приятелей (4:7). В последнем матче «Голден Найтс» умудрились накинуть +2 мертвому «Сан-Хосе». Подарок был сделан в Калифорнии (3:4 ОТ).

    «Миннесота»

    Команда из Сент-Пола откатала 75 матчей и достала 97 очков. В Западной конференции она обосновалась на втором месте, обойдя по дополнительным показателям третий «Эдмонтон». «Ойлерз» провели на игру больше.

    «Миннесота» продолжает погоню за «Вегасом» в таблице, но при этом вынуждена постоянно поворачивать голову назад, так как сразу несколько других ребят претендуют на ее вторую позицию.

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    • Из-за максимальной плотности в верхней части Запада «Уайлд» стараются проводить матчи на предельном для себя уровне. Получается неплохо. В трех последних встречах команда Дина Эвансона победила.

    Каждого своего соперника «Миннесота» срубила в основное время с гандикапом в 2+ шайбы. На домашней арене «Уайлд» смяли «Чикаго» (3:1) и «Сиэтл» (5:1), а в Денвере прикончили «Колорадо» (4:2).

    Коэффициенты

    На «Вегас» букмекеры заряжают коэффициент 2.23, на ничью — 3.95, а на «Миннесоту» — 2.85.

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    Прогноз

    Пока лидер Запада срезается в играх с соперниками уровня «Сан-Хосе», «Миннесота» прет по регулярке без поражений в последних трех турах. «Уайлд» уже крадутся к «Голден Найтс» в таблице.

    Зная о планах «Минни», «Вегас» после серии неудач постарается провести близкую к идеалу игру по всем направлениям — от реализации до обороны. Хозяйничать гостям из Сент-Пола «Найтс» не дадут.

    Ставка

    В воскресном матче две сильные команды Западной конференции закусятся в тяжелый хоккей с кучей единоборств, но при этом на атомную результативность не подпишутся. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 5.5 за 2.34.

    Команда Брюса Кэссиди не собирается терять первую строчку в стычке с прямым конкурентом, да и от предыдущих поражений возникла усталость. Поэтому в важнейшей встрече она постарается решить сразу несколько больших для себя задач. Наш альтернативный прогноз — «Вегас» победит за 2.23.

    Если «Голден Найтс» оформят преимущество и спрячутся на своей половине, у «Уайлд» появятся трудности в попытках влепить ответку или две. Еще один хороший для ставки вариант — индивидуальный тотал «Миннесоты» меньше 2.5 с коэффициентом 2.16.

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    «Вегас» — «Миннесота»: прогноз, ставка (2.34), статистика, коэффициенты матча 02.04.2023. Прогнозы на хоккей. В Лас-Вегасе западные топы много не забьют
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