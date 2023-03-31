НХЛ. «Бостон» стал победителем кубка Президента, Макдэвид забил 300-й гол в карьере, «Тампа» разгромила «Вашингтон»

«Бостон» выиграл кубок Президента третий раз за последние 10 сезонов

«Бостон» — «Коламбус» — 2:1 ОТ

«Бостон» после победы над «Коламбусом» стал обладателем Президентского кубка, которые вручается команде, завершившей регулярный чемпионат с наибольшим количеством очков.

«Бостон» выиграл кубок Президента третий раз за последние 10 сезонов.

«Брюинс» набрали 121 очко в 75 матчах, обновив клубный рекорд по числу побед — 58

НХЛ. Регулярный чемпионат «Бостон» — «Коламбус» — 2:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 1:0) Голы: Рословик — 10 (Фоуди), 8:08 — 0:1. Бертуцци — 6 (бол., Заха, Макэвой), 30:07 — 1:1. Пастрняк — 53 (Линдхольм, Носек), 60:41 — 2:1Вратари: Ульмарк — ХатчинсонШтраф: 25 — 25Броски: 31 (8+13+9+1) — 26 (6+10+10+0)

«Бостон» — «Коламбус» — 2:1 ОТ

«Монреаль» — «Флорида» — 2:5

«Флорида» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, находясь на расстоянии одного очка от зоны плей-офф.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Флорида» — 2:5 (1:1, 0:2, 1:2) Голы: Фаррелл — 1 (Эванс), 1:23 — 1:0. Лунделл — 11 (Луостаринен, Ткачак), 4:09 — 1:1. Ткачак — 36 (бол., Райнхарт, Монтур), 23:59 — 1:2. Ткачак — 37 (Лунделл, Экблад), 25:57 — 1:3. Лунделл — 12, 50:15 — 1:4. Арве-Пинар — 14 (бол., Хоффман, Мэтисон), 58:35 — 2:4. Ткачак — 38 (п.в., Барков, Райнхарт), 59:40 — 2:5Вратари: Монтембо (58:13 — 58:35, 59:01 — 59:40) — ЛионШтраф: 4 — 4Броски: 20 (6+7+7) — 30 (13+8+9)

«Монреаль» — «Флорида» — 2:5

«Нью-Джерси» — «Рейнджерс» — 2:1

Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 29 из 31 броска «Нью-Джерси».

«Дэвилз» прервали трехматчевую победную серию «Рейнджерс».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нью-Джерси» — «Рейнджерс» — 2:1 (2:0, 0:1, 0:0) Голы: Хаула — 10 (Хэмилтон, Зигенталер), 5:17 — 1:0. Майер — 36 (бол., Хьюз, Хишир), 17:03 — 2:0. Крайдер — 33 (бол., Зибанежад), 33:24 — 2:1Вратари: Ванечек — Шестеркин (58:16)Штраф: 4 — 4Броски: 31 (14+10+7) — 25 (8+7+10)

«Нью-Джерси» — «Рейнджерс» — 2:1

«Оттава» — «Филадельфия» — 5:4 ОТ

«Оттава» прервала четырехматчевую победную серию «Филадельфии».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Оттава» — «Филадельфия» — 5:4 ОТ (1:0, 2:1, 1:3, 1:0) Голы: Уотсон — 9, 10:58 — 1:0. Деанджело — 11 (бол., Йорк, Хэйс), 22:51 — 1:1. Штюцле — 37 (Ткачак, Холден), 27:43 — 2:1. Пинто — 20 (бол., Джозеф), 36:50 — 3:1. Жиру — 29 (Штюцле, Клевен), 42:28 — 4:1. Йорк — 2, 45:22 — 4:2. Кэйтс — 12 (бол., Ристолайнен, Деанджело), 49:54 — 4:3. Типпетт — 23 (Санхейм, Фрост), 57:21 — 4:4. Дебринкэт — 25, 61:36 — 5:4Вратари: Тэлбот — СандстремШтраф: 41 — 33Броски: 46 (17+10+17+2) — 11 (2+3+6+0)

«Оттава» — «Филадельфия» — 5:4 ОТ

«Питтсбург» — «Нэшвилл» — 2:0

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился результативной передачей. Россиянин набрал 78 (25+53) очков в 75 матчах сезона.

«Нэшвилл» проиграл три из четырех последних матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Питтсбург» — «Нэшвилл» — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) Голы: Зукер — 26 (Дюмулин, Малкин), 34:15 — 1:0. Гюнцель — 34 (бол., Ракелль, Летанг), 53:03 — 2:0Вратари: Джерри — СаросШтраф: 6 — 8Броски: 45 (16+15+14) — 28 (12+5+11)

«Питтсбург» — «Нэшвилл» — 2:0

«Тампа-Бэй» — «Вашингтон» — 5:1

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 30 из 31 броска «Вашингтона» и был признан третьей звездой матча.

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов стал автором результативной передачи в эпизоде с единственным голом своей команды.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не смог набрать очки во втором матче подряд.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Вашингтон» — 5:1 (2:0, 0:1, 3:0) Голы: Киллорн — 24 (бол., Сергачев, Стэмкос), 9:20 — 1:0. Стэмкос — 32 (Белльмар), 19:57 — 2:0. Смит — 7 (Кузнецов, Сандин), 36:10 — 2:1. Марун — 4 (Чирелли), 44:30 — 3:1. Марун — 5 (Чирелли, Киллорн), 56:28 — 4:1. Чернак — 2 (мен., п.в.), 58:06 — 5:1Вратари: Василевский — Кемпер (57:27 — 58:06)Штраф: 8 — 4Броски: 34 (13+9+12) — 31 (8+10+13)

«Тампа-Бэй» — «Вашингтон» — 5:1

«Детройт» — «Каролина» — 3:2

«Каролина» проиграла четыре из пяти последних матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Детройт» — «Каролина» — 3:2 (1:0, 1:2, 1:0) Голы: Кубалик — 20 (Перрон, Зайдер), 0:59 — 1:0. Бернс — 14 (Слэвин, Фаст), 20:42 — 1:1. Слэвин — 7 (Ахо, Стаал), 24:18 — 1:2. Ларкин — 28 (бол., Чейссон, Перрон), 27:26 — 2:2. Уолман — 9 (Копп, Эрне), 59:56 — 3:2Вратари: Неделькович (27:03 — 27:19) — АндерсенШтраф: 6 — 6Броски: 22 (8+7+7) — 33 (10+14+9)

«Детройт» — «Каролина» — 3:2

«Чикаго» — «Сент-Луис» — 3:5

Одну из пяти шайб «Сент-Луиса» в этом матче забросил Алексей Торопченко. В активе российского нападающего 15 (8+7) очков в 62 матчах сезона.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Сент-Луис» — 3:5 (0:0, 1:3, 2:2) Голы: Врана — 10 (Саад, Шенн), 24:25 — 0:1. Атанасиу — 15 (бол., Т. Джонсон, Рэддиш), 30:24 — 1:1. Браун — 2 (Фолк, Лейво), 32:59 — 1:2. Торопченко — 8 (Питлик, Фолк), 33:37 — 1:3. Т. Джонсон — 10 (бол., Рэддиш, Райхель), 40:31 — 2:3. Кайру — 34 (Блэй, Капанен), 49:25 — 2:4. Катчук — 5 (С. Джонс, К. Джонс), 50:01 — 3:4. Саад — 19 (п.в.), 58:47 — 3:5Вратари: Мразек (57:06 — 58:47, 59:12) — БиннингтонШтраф: 4 — 6Броски: 33 (9+12+12) — 29 (7+15+7)

«Чикаго» — «Сент-Луис» — 3:5

«Сиэтл» — «Анахайм» — 4:1

Серия поражений «Анахайма» достигла шести матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сиэтл» — «Анахайм» — 4:1 (2:0, 0:1, 2:0) Голы: Шварц — 19 (Борген, Олексяк), 7:56 — 1:0. Бенайерс — 21 (Маккэн), 10:37 — 2:0. Макгинн — 12 (Грант, Сильферберг), 38:44 — 2:1. Спронг — 20 (бол., Шварц, Бенайерс), 55:41 — 3:1. Веннберг — 13 (п.в.), 57:45 — 4:1Вратари: Джонс — Достал (57:40 — 57:45)Штраф: 6 — 6Броски: 39 (15+9+15) — 19 (8+7+4)

«Сиэтл» — «Анахайм» — 4:1

«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» — 2:0

Лидер «Эдмонтона» Коннор Макдэвид забил 300-й гол в карьере. Для этого ему понадобилось 563 матча.

Среди действующих игроков быстрее Макдэвида отметки в 300 заброшенных шайб достигли только нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин (473 матча) и форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос (550).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) Голы: Кейн — 15 (Драйзайтль, Ямамото), 19:08 — 1:0. Макдэвид — 61 (мен.), 43:53 — 2:0Вратари: Скиннер — КорписалоШтраф: 6 — 4Броски: 37 (10+17+10) — 42 (11+13+18)

«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» — 2:0

«Сан-Хосе» — «Вегас» — 4:3 ОТ

Одну из трех шайб «Вегаса» забросил российский нападающий Иван Барбашев, в активе которого теперь 41 (12+29) очко в 75 матчах сезона.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сан-Хосе» — «Вегас» — 4:3 ОТ (2:1, 1:1, 0:1, 1:0) Голы: Ферраро — 4 (Тран, Бордело), 4:16 — 1:0. Линдблом — 6 (Ферраро, Тран), 14:31 — 2:0. Хэг — 3 (Хаттон), 16:55 — 2:1. Барбашев — 15 (бол., Руа, Айкел), 21:08 — 2:2. Гертл — 21 (Каут, Петерсон), 31:47 — 3:2. Амадио — 14 (Стивенсон, Хаттон), 50:07 — 3:3. Кутюр — 26, 60:50 — 4:3Вратари: Раймер — БроссуаШтраф: 6 — 6Броски: 25 (6+5+13+1) — 26 (5+4+17+0)