В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Колорадо» будет принимать «Даллас». Игра пройдет на «Болл Арене» 02 апреля. Начало встречи — в 04:00 мск. «Колорадо» — «Даллас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Колорадо»

«Колорадо» в последнем матче против «Миннесоты» взял небольшую передышку и проиграл на своем льду другому крепкому сопернику.

Подопечные Беднара проиграли только в одном матче за четыре последних поединка, и при определенных манипуляциях может как ни в чем не бывало начать играть с сильным «Далласом».

Сейчас «лавины» гаходятся на шестой строчке в своей конференции, имея в своем активе 94 очка после 74 сыгранных матчей. Клуб из Денвера проиграл только одну игру «Далласу» за пять последних очных встреч.

«Даллас»

В последних матчах у «Далласа» победы чередуются с поражениями, но ниже четвёртого места своей конференции клуб из Техаса не опускается.

В последнем матче буквально вчера «звезды» справились с «Аризоной» на выезде. Это хороший знак в преддверии предстоящего поединка против действующего чемпиона лиги.

На данный момент «Даллас» размещается на четвертом месте в своей конференции, имея в своем активе 96 очков после 75 сыгранных матчей. Последний матч между этими клубами закончился победой техасского клуба.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.15, на ничью — 4.68, на гостей — 2.97.

Прогноз и ставка

Прогноз: Равный матч равных соперников.

Альтернативный прогноз: В этой игре будет с расчет на ошибки соперника, поэтому много голов не ждем.

Ставка: Х с коэффициентом 4.68.

Альтернативная ставка: ТМ 5.5 с коэффициентом 2.20.