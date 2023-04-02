«Колорадо»
«Колорадо» в последнем матче против «Миннесоты» взял небольшую передышку и проиграл на своем льду другому крепкому сопернику.
Подопечные Беднара проиграли только в одном матче за четыре последних поединка, и при определенных манипуляциях может как ни в чем не бывало начать играть с сильным «Далласом».
Сейчас «лавины» гаходятся на шестой строчке в своей конференции, имея в своем активе 94 очка после 74 сыгранных матчей. Клуб из Денвера проиграл только одну игру «Далласу» за пять последних очных встреч.
«Даллас»
В последних матчах у «Далласа» победы чередуются с поражениями, но ниже четвёртого места своей конференции клуб из Техаса не опускается.
В последнем матче буквально вчера «звезды» справились с «Аризоной» на выезде. Это хороший знак в преддверии предстоящего поединка против действующего чемпиона лиги.
На данный момент «Даллас» размещается на четвертом месте в своей конференции, имея в своем активе 96 очков после 75 сыгранных матчей. Последний матч между этими клубами закончился победой техасского клуба.
Коэффициенты
На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.15, на ничью — 4.68, на гостей — 2.97.
Прогноз и ставка
Прогноз: Равный матч равных соперников.
Альтернативный прогноз: В этой игре будет с расчет на ошибки соперника, поэтому много голов не ждем.
Ставка: Х с коэффициентом 4.68.
Альтернативная ставка: ТМ 5.5 с коэффициентом 2.20.