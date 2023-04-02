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    Соперники зарубятся не на шутку?

    «Колорадо» — «Даллас». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НХЛ, 02 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Колорадо» — «Даллас»
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    «Даллас»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Колорадо» будет принимать «Даллас». Игра пройдет на «Болл Арене» 02 апреля. Начало встречи — в 04:00 мск. «Колорадо» — «Даллас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Колорадо»

    «Колорадо» в последнем матче против «Миннесоты» взял небольшую передышку и проиграл на своем льду другому крепкому сопернику.

    Подопечные Беднара проиграли только в одном матче за четыре последних поединка, и при определенных манипуляциях может как ни в чем не бывало начать играть с сильным «Далласом».

    Сейчас «лавины» гаходятся на шестой строчке в своей конференции, имея в своем активе 94 очка после 74 сыгранных матчей. Клуб из Денвера проиграл только одну игру «Далласу» за пять последних очных встреч.

    «Даллас»

    В последних матчах у «Далласа» победы чередуются с поражениями, но ниже четвёртого места своей конференции клуб из Техаса не опускается.

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    В последнем матче буквально вчера «звезды» справились с «Аризоной» на выезде. Это хороший знак в преддверии предстоящего поединка против действующего чемпиона лиги.

    На данный момент «Даллас» размещается на четвертом месте в своей конференции, имея в своем активе 96 очков после 75 сыгранных матчей. Последний матч между этими клубами закончился победой техасского клуба.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.15, на ничью — 4.68, на гостей — 2.97.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: Равный матч равных соперников.

    Альтернативный прогноз: В этой игре будет с расчет на ошибки соперника, поэтому много голов не ждем.

    Ставка: Х с коэффициентом 4.68.

    Альтернативная ставка: ТМ 5.5 с коэффициентом 2.20.

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    «Колорадо» — «Даллас»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 02.04.2023. Прогнозы на хоккей. Соперники зарубятся не на шутку?
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