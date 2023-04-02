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    «Дьяволы» разгромят слабого соперника?

    «Чикаго» — «Нью-Джерси». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НХЛ, 02 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Чикаго» — «Нью-Джерси»
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    «Нью-Джерси»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Чикаго» будет принимать «Нью-Джерси». Игра пройдет в «Юнайтед Центре» 02 апреля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Чикаго» — «Нью-Джерси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Чикаго»

    «Чикаго» со всеми своими проблема бесславно завершает регулярный сезон. Можно было сказать, что «Сан-Хосе» сейчас смотрится ещё хуже, клуб из Калифорнии набрал очки в крайних поединках и ушёл с последнего места в конференции.

    В последних семи матчах ни одной победы и даже ни одного очка не набрано. Похоже, сам Ричардсон уже сдался, хотя за весь сезон ему можно поставить удовлетворительную оценку.

    «Чикаго» размещается на последнем месте в конференции с 54 очками после 75 сыгранных матчей. За четыре последних очных поединка против «Нью-Джерси» клуб из Иллинойса выиграл всего лишь один матч.

    «Нью-Джерси»

    «Нью-Джерси» в последних поединках постепенно начинает приходить в себя и за три последних поединка проиграл всего лишь раз.

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    Это радостный симптом, поскольку многие начали уже думать, что у «дьяволов» наступил закономерный кризис, который пришёлся как раз на завершение регулярного сезона.

    Коллектив Раффа располагается на третьем месте в конференции и весьма неплохие шансы на то, чтобы вдоволь порезвиться на предстоящем выезде в Иллинойсе и пополнить очковый багаж отдельно взятых игроков.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 4.94, на ничью — 5.35, на гостей — 1.60.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: Гости разгромят клуб из Иллинойса.

    Альтернативный прогноз: Матч будет результативным, поскольку у хозяев напрочь отсутствует защита, да ещё и вратари не очень уверенно себя чувствуют.

    Ставка: Ф2 (-2.5) с коэффициентом 2.45.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.75.

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    «Чикаго» — «Нью-Джерси»: прогноз, ставка (2.75), статистика, коэффициенты матча 02.04.2023. Прогнозы на хоккей. «Дьяволы» разгромят слабого соперника?
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