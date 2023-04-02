В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Чикаго» будет принимать «Нью-Джерси». Игра пройдет в «Юнайтед Центре» 02 апреля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Чикаго» — «Нью-Джерси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Чикаго»

«Чикаго» со всеми своими проблема бесславно завершает регулярный сезон. Можно было сказать, что «Сан-Хосе» сейчас смотрится ещё хуже, клуб из Калифорнии набрал очки в крайних поединках и ушёл с последнего места в конференции.

В последних семи матчах ни одной победы и даже ни одного очка не набрано. Похоже, сам Ричардсон уже сдался, хотя за весь сезон ему можно поставить удовлетворительную оценку.

«Чикаго» размещается на последнем месте в конференции с 54 очками после 75 сыгранных матчей. За четыре последних очных поединка против «Нью-Джерси» клуб из Иллинойса выиграл всего лишь один матч.

«Нью-Джерси»

«Нью-Джерси» в последних поединках постепенно начинает приходить в себя и за три последних поединка проиграл всего лишь раз.

Это радостный симптом, поскольку многие начали уже думать, что у «дьяволов» наступил закономерный кризис, который пришёлся как раз на завершение регулярного сезона.

Коллектив Раффа располагается на третьем месте в конференции и весьма неплохие шансы на то, чтобы вдоволь порезвиться на предстоящем выезде в Иллинойсе и пополнить очковый багаж отдельно взятых игроков.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 4.94, на ничью — 5.35, на гостей — 1.60.

Прогноз и ставка

Прогноз: Гости разгромят клуб из Иллинойса.

Альтернативный прогноз: Матч будет результативным, поскольку у хозяев напрочь отсутствует защита, да ещё и вратари не очень уверенно себя чувствуют.

Ставка: Ф2 (-2.5) с коэффициентом 2.45.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.75.