В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Анахайм» будет принимать «Колорадо». Игра пройдет в «Хонда Центре» 28 марта. Начало встречи — в 05:00 мск. «Анахайм» — «Колорадо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Анахайм»

«Анахайм» проигрывает уже на протяжении четырех матчей подряд и в преддверии игры против «Колорадо» никакого улучшения по сложившейся ситуации не намечается.

В домашних поединках у «уток» те же четыре поражения подряд, и в матче против действующего чемпиона, который набирает очки на протяжении второго месяца подряд, практически в каждой своей встрече, шансов никаких нет.

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Калифорнийская команда уже на 14 месте в своей конференции с 56 очками после 73 игр. Последний матч между этими клубами остался как раз за калифорнийской командой, поэтому «Колорадо» будет мстить.

«Колорадо»

Коллектив из одноимённого штата выиграл неимоверное количество игр за последний месяц и по-настоящему включился в сезон.

«Колорадо» выиграл пять матчей на выезде подряд, поэтому глупо предполагать, что как раз в предстоящем мачте в Калифорнии подопечные Беднара оступятся.

На данный момент «Колорадо» уже на четвёртом месте в своей конференции, имея в своем активе 92 очка после 72 сыгранных матчей. Клуб из Денвера проиграл только одну встречу «Оттаве» из последних восьми.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 4.10, на ничью — 5.25, на гостей — 1.72.

Прогноз и ставка

Прогноз: «Колорадо» не заметит своего соперника.

Альтернативный прогноз: Игра не получится результативной, поэтому ждем много шайб в исполнении обоих соперников.

Ставка: П2 с коэффициентом 1.72.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.35.