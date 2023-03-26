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    Гости легко справятся со своим соперником?

    «Аризона» — «Колорадо». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НХЛ, 26 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Аризона» — «Колорадо»
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    «Колорадо»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Аризона» будет принимать «Колорадо». Игра пройдет на «Маллет Арене» 26 марта. Начало встречи — в 22:00 мск. «Аризона» — «Колорадо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 26 Марта 2023 года

    «Аризона»

    «Аризона» в трех последних поединках против своих соперников не смогла выиграть ни разу и перед матчем против «Колорадо» это не совсем тот багаж, который поможет рассчитывать на положительный исход предстоящего поединка.

    При всем этом у «койотов» за шесть последних поединков на домашнем льду ни одного поражения, но вряд ли это поможет в предстоящем матче против действующего обладателя кубка Стэнли.

    Коэффициенты матча Аризона — Колорадо

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    «Аризона» на 13 месте в западной конференции и имеет в активе 66 очков после 73 сыгранных матчей. И два последних поединка между этими клубами на своем льду остались как раз за клубом с южного штата.

    «Колорадо»

    «Колорадо» на отличном ходу за восемь последних поединков проиграл всего лишь один раз. Та игра пришлась на домашний поединок против «Питтсбурга».

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    В гостях у коллектива из Денвера четыре победы подряд и останавливаться на достигнутом он не собирается.

    На данный момент «Колорадо» размещается на шестом месте в своей конференции, имея в своем активе 90 очков после 71 сыгранного матча. Два последних поединка против «Аризоны» закончились в пользу коллектива Беднара.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 4.90, на ничью — 5.35, на гостей — 1.60.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: Гостям победа важнее, но победить на территории «Аризоны» после такой удачной серии будет крайне сложно.

    Альтернативный прогноз: В этом мачте мы наконец-то увидим результативный хоккей от обеих команд.

    Ставка: Ф2 (-1.5) с коэффициентом 1.83.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.80.

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    «Аризона» — «Колорадо»: прогноз, ставка (2.80), статистика, коэффициенты матча 26.03.2023. Прогнозы на хоккей. Гости легко справятся со своим соперником?
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