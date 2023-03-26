В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Аризона» будет принимать «Колорадо». Игра пройдет на «Маллет Арене» 26 марта. Начало встречи — в 22:00 мск. «Аризона» — «Колорадо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аризона»

«Аризона» в трех последних поединках против своих соперников не смогла выиграть ни разу и перед матчем против «Колорадо» это не совсем тот багаж, который поможет рассчитывать на положительный исход предстоящего поединка.

При всем этом у «койотов» за шесть последних поединков на домашнем льду ни одного поражения, но вряд ли это поможет в предстоящем матче против действующего обладателя кубка Стэнли.

Коэффициенты матча Аризона — Колорадо 1X2Новым игрокам 4.705.101.55Фрибет$40

«Аризона» на 13 месте в западной конференции и имеет в активе 66 очков после 73 сыгранных матчей. И два последних поединка между этими клубами на своем льду остались как раз за клубом с южного штата.

«Колорадо»

«Колорадо» на отличном ходу за восемь последних поединков проиграл всего лишь один раз. Та игра пришлась на домашний поединок против «Питтсбурга».

В гостях у коллектива из Денвера четыре победы подряд и останавливаться на достигнутом он не собирается.

На данный момент «Колорадо» размещается на шестом месте в своей конференции, имея в своем активе 90 очков после 71 сыгранного матча. Два последних поединка против «Аризоны» закончились в пользу коллектива Беднара.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 4.90, на ничью — 5.35, на гостей — 1.60.

Прогноз и ставка

Прогноз: Гостям победа важнее, но победить на территории «Аризоны» после такой удачной серии будет крайне сложно.

Альтернативный прогноз: В этом мачте мы наконец-то увидим результативный хоккей от обеих команд.

Ставка: Ф2 (-1.5) с коэффициентом 1.83.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.80.