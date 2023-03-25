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    «Аризона» останется без очков, но избежит разгромного поражения

    «Колорадо» — «Аризона». Прогноз и ставка (к. 2.07) на хоккейный матч НХЛ 25 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Колорадо» — «Аризона»
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    «Аризона» против «Виннипега»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Колорадо» будет принимать «Аризону». Игра пройдет на «Болл Арене» 25 марта. Начало встречи — в 04:00 мск. «Колорадо» — «Аризона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 25 Марта 2023 года

    «Колорадо»

    Денверская бригада откатала 70 матчей, в которых примагнитила 88 очков. В Западной конференции она десантировалась на шестую позицию и на два очка отпрыгнула от седьмого «Сиэтла».

    После фальстарта мартовской кампании «Колорадо» отбомбил цикл беспроигрышных матчей. Он оставался актуален в течение шести туров и стартовал с домашней встречи с как раз с «Аризоной». Победу над «койотами» пришлось выгрызать в овертайме (3:2 ОТ).

    Коэффициенты матча Колорадо — Аризона

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    Далее «Эвеланш» ждала высадка в Канаде, где команда Джареда Беднара прибила «Монреаль» (8:4), «Торонто» (2:1 Б), и «Оттаву» (5:4). Значительно проще денверцам было в двух следующих матчах, в которых они разорвали аутсайдеров конференций — «Детройт» (5:1) и «Чикаго» (5:0).

    Все прогнозы на НХЛ

    Последнюю встречу «Колорадо» откатал против «Питтсбурга» на «Болл Арене». В раунде с нестабильными «пингвинами» «Эвс» влетели по-крупному (2:5).

    «Аризона»

    На балансе «Аризоны» лежат скромные 66 очков, которые команда достала в 72 матчах. В Западной конференции она занимает 13-е место с возможностью побороться максимум за 11-ю позицию.

    В период с 13 по 19 марта на «Аризону» нахлынуло вдохновение, благодаря которому она выдала 4-матчевую беспроигрышную серию. По меркам «Койотис» это серьезное достижение.

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    • Все четыре встречи команда Андре Туриньи откатала во временном убежище в Темпе. При домашней толпе «койоты» добились побед над «Миннесотой» (5:4 ОТ), «Калгари» (4:3 ОТ), «Ванкувером» (3:2) и «Чикаго» (4:2).

    Силу на эти матчи «Аризона» черпала с родных фанатов. В гостях команда вновь начала терять очки. Ступив на канадские земли, парни Туриньи срезались «Виннипегу» (1:2) и «Эдмонтону» (3:4 ОТ).

    Коэффициенты

    Победу «Колорадо» букмекеры рассматривают за 1.40, ничью — за 5.60, а победу «Аризоны» — за 3.60.

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    Прогноз

    В двух предыдущих турах «Аризона» распрощалась со своей беспроигрышной серией, которой кошмарила соперников в период с 13 по 19 марта. Но отлетали «Койотис» с минимальной разницей, ни разу не уступив хотя бы в две шайбы.

    Команда Туриньи понимает, что подрезать +2 на льду «Колорадо» будет почти нереально, учитывая еще и недавнее поражение «Эвеланш», но откатать крутой по качеству матч и не дать себя прикончить крупно гости способны.

    Ставка

    Бесспорно, на «Болл Арене» «Колорадо» — фаворит. Несмотря на это, «Койотис» готовы закуситься с тяжелейшим соперником. Наши прогноз и ставка — «Аризона» победит с форой +2 за 2.07.

    Даже если тотального уничтожения аутсайдера не будет, «Эвеланш» ничего не мешает ввалить по голу в каждой двадцатиминутке. Наш альтернативный прогноз — «Колорадо» забьет во всех периодах за 2.07.

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    «Колорадо» — «Аризона»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 25.03.2023. Прогнозы на хоккей. «Аризона» останется без очков, но избежит разгромного поражения
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