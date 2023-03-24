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    НХЛ. «Вашингтон» разгромил «Чикаго», Овечкин набрал два очка, «Тампа» пропустила семь шайб от «Оттавы»

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 24 марта

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    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    «Филадельфия» — «Миннесота» 5:4 Б

    Автором победного броска стал Джеймс ван Римсдайк. Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов пропустил встречу из-за травмы верхней части тела.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Филадельфия» — «Миннесота» — 5:4 Б (1:1, 2:2, 1:1, 0:0, 1:0)
    Голы: Лотон — 18 (Санхейм, ван Римсдайк), 12:58 — 1:0. Сундквист — 10 (Миддлтон, Годро), 16:35 — 1:1. Фараби — 13 (Йорк, Кэйтс), 27:26 — 2:1. Болди — 24 (Юханссон, Эрикссон Эк), 35:41 — 2:2. Фолиньо — 7 (Зуккарелло, Хартман), 38:16 — 2:3. Ристолайнен — 3 (бол., Деанджело, Фараби), 39:37 — 3:3. Болди — 25 (Эрикссон Эк, Бродин), 53:32 — 3:4. Форстер — 2 (Деанджело, Фрост), 54:16 — 4:4Победный буллит: ван РимсдайкВратари: Харт — ФлериШтраф: 6-2Броски: 34 (10+12+10+2) — 24 (4+10+9+1)

    «Филадельфия» идет на 14-м месте в Восточной конференции. «Миннесота» располагается на четвертой строчке.

    «Филадельфия» — «Миннесота» 5:4 Б

    «Вашингтон» — «Чикаго» 6:1

    Капитан «Вашингтон» Александр Овечкин забросил шайбу и сделал голевую передачу. Теперь на его счету 71 (41+30) очко в нынешнем сезоне. Он стал пятым российским хоккеистом, набравшим более 70 очков за сезон. Форвард победителей Евгений Кузнецов отметился голевой передачей. Единственную шайбу в составе гостей забросил защитник Никита Зайцев.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Вашингтон» — «Чикаго» — 6:1 (2:0, 2:0, 2:1)
    Голы: Шири — 14, 10:15 — 1:0. Манта — 11 (Овечкин, Кузнецов), 10:33 — 2:0. Дауд — 13 (Протас), 21:27 — 3:0. Бэкстрем — 6 (бол., Строум, Карлсон), 28:12 — 4:0. Карлсон — 9 (бол., Бэкстрем, Строум), 41:04 — 5:0. Зайцев — 1 (Дикинсон, Т. Джонсон), 43:08 — 5:1. Овечкин — 41, 54:56 — 6:1Вратари: Кемпер — ХудобинШтраф: 10-8Броски: 28 (8+15+5) — 28 (10+9+9)

    «Вашингтон» набрал 76 очков и занимает 10-е место в Восточной конференции. «Чикаго» располагается на 15-й строчке в Западной конференции — 54 очка.

    «Вашингтон» — «Чикаго» 6:1

    «Детройт» — «Сент-Луис» 3:4

    В составе победителей одной заброшенной шайбой отметился российский нападающий Алексей Торопченко.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Детройт» — «Сент-Луис» — 3:4 (2:1, 0:3, 1:0)
    Голы: Эдвинссон — 1 (Истерли, Задина), 0:38 — 1:0. Уолман — 8 (Перрон, Кубалик), 1:28 — 2:0. Торопченко — 6 (Уокер, Питлик), 9:53 — 2:1. Шенн — 19 (Кайру, Бортуццо), 23:31 — 2:2. Блэй — 7 (Парэйко, Росен), 32:40 — 2:3. Нейберс — 5 (Бортуццо), 34:08 — 2:4. Чейссон — 5 (Раймонд, Ларкин), 57:44 — 3:4Вратари: Хелльберг (Неделькович, 32:40) — ХоферШтраф: 13-7Броски: 28 (9+7+12) — 22 (6+9+7)

    «Сент-Луис» занимает 11-е место в Западной конференции. «Детройт» идет на 13-й строчке в Восточной конференции.

    «Детройт» — «Сент-Луис» 3:4

    «Каролина» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 1:2

    Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин забросил шайбу и сделал результативную передачу. Голкипер гостей Игорь Шестеркин отразил 29 бросков. Владимир Тарасенко отметился ассистом.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Каролина» — «Рейнджерс» — 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
    Голы: Ахо — 31 (Нечас), 16:47 — 1:0. Панарин — 24 (Зибанежад, Тарасенко), 30:33 — 1:1. Фокс — 11 (Панарин, Зибанежад), 44:01 — 1:2Вратари: Андерсен — ШестеркинШтраф: 6-6Броски: 30 (13+12+5) — 16 (3+8+5)

    «Рейнджерс» набрали 94 очка и идут на пятом месте в Восточной конференции. «Каролина» идет на второй строчке — 100 очков.

    «Каролина» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 1:2

    «Бостон» — «Монреаль» 4:2

    Российский нападающий «Канадиенс» Денис Гурьянов отметился голевой передачей.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Бостон» — «Монреаль» — 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)
    Голы: Бертуцци — 5 (Койл, Зборжил), 4:34 — 1:0. Дебраск — 24 (Клифтон, Бержерон), 13:38 — 2:0. Сузуки — 22 (бол., Гурьянов, Дак), 19:41 — 2:1. Пастрняк — 49 (Бертуцци), 22:36 — 3:1. Дак — 14 (бол., Мэтисон, Сузуки), 36:13 — 3:2. Крейчи — 16 (Клифтон, Пастрняк), 52:16 — 4:2Вратари: Суэймен — АлленШтраф: 12-14Броски: 21 (8+6+7) — 31 (11+14+6)

    «Бостон» — «Монреаль» 4:2

    «Оттава» — «Тампа-Бэй» 7:2

    Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Алекс Дебринкэт, набравший три (2+1) очка. Защитник «Тампы» Михаил Сергачев отметился голом. Нападающий Никита Кучеров оформил ассистентский дубль. Голкипер Андрей Василевский остался на скамейке запасных.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Оттава» — «Тампа-Бэй» — 7:2 (2:0, 1:1, 4:1)
    Голы: Дебринкэт — 22 (Батерсон, Пинто), 8:53 — 1:0. Дебринкэт — 23 (Браннстрем, Хэмоник), 11:37 — 2:0. Пойнт — 45 (Кучеров, Стэмкос), 30:28 — 2:1. Брассар — 12 (бол., Жиру, Чикран), 38:04 — 3:1. Сергачев — 8 (бол., Стэмкос, Кучеров), 44:10 — 3:2. Браннстрем — 2, 45:45 — 4:2. Ткачак — 31 (бол., Дебринкэт, Шабо), 53:11 — 5:2. Ткачак — 32 (п.в., Штюцле, Жиру), 53:35 — 6:2. Уотсон — 8 (Браун), 54:39 — 7:2Вратари: Сегорд — Эллиотт (53:26 — 53:35)Штраф: 10-18Броски: 35 (13+8+14) — 29 (10+15+4)

    «Тампа» с 90 очками в активе занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Оттава» (75) — 11-я.

    «Оттава» — «Тампа-Бэй» 7:2

    «Флорида» — «Торонто» 2:6

    «Торонто» набрал 95 очков и занимает четвертое место в Восточной конференции. «Флорида» располагается на девятой строчке — 79 очков.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Флорида» — «Торонто» — 2:6 (1:1, 1:3, 0:2)
    Голы: Мэттьюс — 33 (Марнер, Джиордано), 5:05 — 0:1. Ткачак — 35 (бол., Монтур, Верхэге), 14:25 — 1:1. Нюландер — 36 (Таварес), 21:20 — 1:2. Мэттьюс — 34 (Джиордано, Холл), 22:57 — 1:3. Казинс — 7 (Барков, Махура), 31:43 — 2:3. Бантинг — 21 (бол., Таварес, Нюландер), 38:21 — 2:4. Керфут — 8 (Таварес, Маккейб), 54:23 — 2:5. Марнер — 28 (мен., п.в., Кампф), 55:49 — 2:6Вратари: Бобровский (55:07 — 55:49, 55:58 — 56:59) — МюррейШтраф: 8-6Броски: 35 (12+13+10) — 27 (10+9+8)

    «Флорида» — «Торонто» 2:6

    «Нэшвилл» — «Сиэтл» 2:1 Б

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Нэшвилл» — «Сиэтл» — 2:1 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0)
    Голы: Спронг — 18 (Гики, Данн), 2:28 — 0:1. К. Шервуд — 4 (Бэрри, Новак), 34:01 — 1:1Победный буллит: ДюшенВратари: Сарос — ДаккордШтраф: 4-4Броски: 24 (3+10+5+6) — 28 (7+9+11+1)

    «Нэшвилл» — «Сиэтл» 2:1 Б

    «Даллас» — «Питтсбург» 3:2

    Российский нападающий «Старз» Евгений Дадонов отметился голевой передачей. Форвард гостей Евгений Малкин результативными действиями не отметился.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Даллас» — «Питтсбург» — 3:2 (1:0, 0:1, 2:1)
    Голы: Хинтц — 33 (Робертсон, Миллер), 8:45 — 1:0. Кросби — 31 (Фридман, Гюнцель), 24:00 — 1:1. Павелски — 21 (бол., Хейсканен, Робертсон), 49:49 — 2:1. Бенн — 31 (Доми, Дадонов), 51:25 — 3:1. Жозеф — 5 (Хейнен, Пелинг), 53:43 — 3:2Вратари: Эттингер — ДесмитШтраф: 4-6Броски: 33 (14+11+8) — 42 (15+13+14)

    «Даллас» занимает третье место в Западной конференции. «Питтсбург» располагается на восьмой строчке в Восточной конференции.

    «Даллас» — «Питтсбург» 3:2

    «Калгари» — «Вегас» 2:3

    У победителей одну голевую передачу записал на свой счет Иван Барбашев.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Калгари» — «Вегас» — 2:3 (1:2, 0:0, 1:1)
    Голы: Маршессо — 23 (Айкел, Пьетранджело), 11:43 — 0:1. Амадио — 12 (Теодор, Барбашев), 15:23 — 0:2. Лучич — 6 (Дуэр), 19:02 — 1:2. Руа — 12 (Кессел, Стивенсон), 45:19 — 1:3. Кадри — 21 (бол., Юбердо, Уигар), 52:33 — 2:3Вратари: Маркстрем — Томпсон (Куик, 53:53)Штраф: 2-4Броски: 44 (14+12+18) — 32 (12+8+12)

    «Вегас» набрал 96 очков и лидирует в Западной конференции. «Калгари» идет на 10-й строчке — 79 очков.

    «Калгари» — «Вегас» 2:3

    «Ванкувер» — «Сан-Хосе» 7:2

    В составе победителей заброшенными шайбами отметились российские нападающие Василий Подколзин и Андрей Кузьменко.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Ванкувер» — «Сан-Хосе» — 7:2 (3:1, 1:0, 3:1)
    Голы: Миллер — 29, 6:15 — 1:0. Кузьменко — 35 (Петтерссон, Бовилье), 8:17 — 2:0. Гертл — 20 (Карлссон, Петерсон), 9:34 — 2:1. Джошуа — 10 (Гарлэнд, Оман), 19:59 — 3:1. Гарлэнд — 13 (Майерс, Кузьменко), 32:24 — 4:1. Агоццино — 1 (мен., Грегор), 49:55 — 4:2. Подколзин — 4 (Майерс, Джошуа), 50:10 — 5:2. Ди Джузеппе — 5 (Хьюз, Миллер), 51:28 — 6:2. Дрис — 11 (мен., Ди Джузеппе), 59:46 — 7:2Вратари: Демко — РаймерШтраф: 4-10Броски: 21 (8+8+5) — 19 (11+4+4)

    «Ванкувер» с 69 очками занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Сан-Хосе» (53) — последний.

    «Ванкувер» — «Сан-Хосе» 7:2

    «Анахайм» — «Виннипег» 2:3

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Анахайм» — «Виннипег» — 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)
    Голы: Фаулер — 10 (Джонс, Терри), 11:41 — 1:0. Эпплтон — 3 (Демело, Лаури), 12:26 — 1:1. Коннор — 28 (Дюбуа, Нидеррайтер), 33:45 — 1:2. Ватрано — 18 (бол., Шаттенкирк, Грант), 45:40 — 2:2. Лаури — 11 (Диллон, Пионк), 50:47 — 2:3Вратари: Гибсон — ХеллибакШтраф: 4-4Броски: 20 (6+4+10) — 33 (16+9+8)

    «Анахайм» — «Виннипег» 2:3
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