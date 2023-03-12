В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Баффало» будет принимать «Рейнджерс». Игра пройдет в «КиБанк Центре» 12 марта. Начало встречи — в 01:00 мск. «Баффало» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Баффало»

В этой регулярке «Баффало» откатал 64 матча, в которых сумел собрать всего 68 очков. В Восточной конференции «Сейбрз» законсервировались на 12 строчке, имея хорошие шансы катапультироваться в топ-10 в ближайшей перспективе.

На эту минуту у «Баффало» совсем все кисло в статистике последних матчей: пять поражений в шести встречах и минимум 3 пропущенные шайбы в каждой. По меркам нынешних «Сейбрз» треха в своих воротах — не самый плохой расклад.

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Вся упомянутая выше стата относится к мартовской кампании «Баффало». Стартовала она с домашнего поражения от «Коламбуса» (3:5) и гостевого позора на льду атомного «Бостона» (1:7).

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Единственную весной победу команда Дона Гранато достала на своем льду, придушив «Тампу» (5:3), но после мини-сенсации пошли очередные сливы. «Баффало» отлетел от «Эдмонтона» (2:3), «Айлендерс» (2:3) и «Далласа» (4:10).

«Рейнджерс»

Манхэттенский суперклуб провел 64 матча, в которых поднял 81 очко и окопался на шестой строчке в Восточной конференции. На 5 баллов и с тремя играми в запасе «рейнджеры» отпрыгнули от седьмых «Айлендерс».

Во второй половине февраля у «Рейнджерс» была серия серых будней. В нее вошли четыре поражения, от которых удалось отгородиться 27-го числа благодаря крупной победе над «Лос-Анджелесом» (5:2), являющимся второй силой на Западе.

После встречи с «Кингз» бригада Жерара Галлана пригвоздила «Филадельфию» в овертайме (3:2 ОТ). Победный гол ввалил Владимир Тарасенко. За двумя классными матчами настала очередная передышка. Пару новых заходов Нью-Йорк закрыл без очков.

В «Сквер Гарден» бродвейское комьюнити было опечалено поражением от «Оттавы» (3:5), а в «ТД Гарден» «Рейнджерс» не справились с лидером Востока — «Бостоном» (2:4). Отбить часть упущенного ранее ньюйоркцам удалось в победной игре с «Монреалем» 10 марта (4:3 Б). Первую шайбу за «рейнджеров» вонзил Патрик Кейн.

Коэффициенты

На «Баффало» букмекеры выкатывают коэффициент 2.85, на ничью — 4.50, а на «Рейнджерс» — 2.09.

Прогноз

В марте результаты «Баффало» — это записи депрессивной команды, которая покидает площадку в статусе лузера, да еще и с вагоном пропущенных. В пяти последних проигранных матчах «Сейбрз» вытащили из своих ворот 28 голов .

Фанерную защиту «Баффало» «Рейнджерс», которые с конца февраля выдают относительно неплохие движения в атаке, разберут на мелкие запчасти.

Ставка

Встреча в «КиБанк Центре» будет богатой на события, на это подпишут соперника гости. Наши прогноз и ставка — «Рейнджерс» победят + ТБ 3.5 за 2.10.

Конечно, на 4:10 «Баффало» не устроится, но минимум по голу в каждой двадцатиминутке получит. В качестве альтернативы предлагаем рассмотреть вариант — «Рейнджерс» забьют во всех периодах за 2.73.