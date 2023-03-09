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    «Ак Барс» придушит «Нефтехимик» в насыщенном в плане голов матче

    «Ак Барс» — «Нефтехимик». Прогноз и ставка (к. 2.38) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 9 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ак Барс» — «Нефтехимик»
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    Станислав Галиев
    В пятом матче серии 1/4 финала Востока «Ак Барс» будет принимать «Нефтехимик». Игра пройдет на «Татнефть-Арене» 9 марта. Начало встречи — в 19:30 мск. «Ак Барс» — «Нефтехимик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Ак Барс»

    В дерби-файте «Ак Барс» — стопроцентно сильнейшая сторона, для которой четвертьфинал имел все шансы стать лайтовой кампанией. Вместо этого казанцы столкнулись с набором проблем, из-за чего в серии красуется равенство — 2:2.

    Первую пощечину «Ак Барсу» влепили ребята из «Нефтехимика» 1 марта. На «Татнефть-Арене» Казань мочили в две шайбы, которые Галиев и Кагарлицкий отыграли к середине третьего периода. Срубили же фаворита на 14-й минуте овертайма — 2:3 ОТ.

    После оплеухи на старте плей-офф команда Зинэтулы Билялетдинова готова была разорвать оппонента. В двух следующих матчах так и произошло. «Барсы» обезглавили «Нефтехимик» с одинаково крупным счетом — 4:1.

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    На фоне двух топ-встреч от «Ак Барса» ждали третьей подряд победы, которая почти приравнивалась к казни. К этой цели Казань приблизилась в начале второго периода ведя 2:0. Но после эпизодической активности «барсы» не только получили ответку, но и были добиты — 2:4.

    «Нефтехимик»

    «Нефтехимик» оказался темной стороной противостояния. Андердог упорно не хочет слетать с дистанции и цепляется за каждую возможность достать «Ак Барс». На мегамотивации «нефть» добилась равенства в серии.

    Первый жесткий удар «Нефтехимик» нанес 1 марта, когда прикончил Казань на ее же льду — 3:2 ОТ. Счет голам нижнекамцев в плей-офф открыл Павел Порядин, а убийцей «Ак Барса» стал Андрей Чивилев, который врезал дубль.

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    • Во втором матче команда Олега Леонтьева отлетела в одну калитку — 1:4, зато развлекла себя кулачными боями и подогрела интерес к дерби. Без серьезных потасовок и интриги прошел третий раунд, в котором нижнекамцы также были разорваны — 1:4.

    Устраиваться на 3:1 перед очередной высадкой на «Татнефть-Арене» «Нефтехимику» было крайне опасно, поэтому в четвертом заходе он устроил событийный триллер, в котором закамбэчил с 0:2 и пригвоздил «барсов». Якупов, Казимов, Митякин и Лещенко еще долго будут наведываться к Билялову в ночных кошмарах.

    Коэффициенты

    Победа «Ак Барса» рассматривается букмекерами за 1.45, ничья — за 5.00, а победа «Нефтехимика» за 6.10.

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    Прогноз

    После двух крупных побед создавалась видимая иллюзия того, что эту серию «барсы» уже не отпустят и прибьют сдувшийся «Нефтехимик». У андердога планы не соответствовали такому раскладу. Встреча 7 марта это доказала.

    «Ак Барс» по-прежнему остается бесспорным фаворитом, дающим, как кажется, отсрочку «Нефтехимику», а вылет второго неизбежен. Дома команда Билялетдинова размажет гостей, но будничной встреча не будет.

    Ставка

    Высокая результативность с благоприятным для Казани исходом — это самый вероятный сценарий игры. Наши прогноз и ставка — «Ак Барс» победит + ТБ 4.5 за 2.36.

    Несмотря на ожидание победы от фаворита, «Нефтехимик» будет отвечать, моментами пиная хозяев. Поэтому в качестве альтернативного для ставки можно выбрать вариант — индивидуальный тотал обеих команд больше 1.5 за 2.38.

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    «Ак Барс» — «Нефтехимик»: прогноз, ставка (2.36), статистика, коэффициенты матча 09.03.2023. Прогнозы на хоккей. «Ак Барс» придушит «Нефтехимик» в насыщенном в плане голов матче
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