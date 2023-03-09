В пятом матче серии 1/4 финала Востока «Ак Барс» будет принимать «Нефтехимик». Игра пройдет на «Татнефть-Арене» 9 марта. Начало встречи — в 19:30 мск. «Ак Барс» — «Нефтехимик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ак Барс»

В дерби-файте «Ак Барс» — стопроцентно сильнейшая сторона, для которой четвертьфинал имел все шансы стать лайтовой кампанией. Вместо этого казанцы столкнулись с набором проблем, из-за чего в серии красуется равенство — 2:2.

Первую пощечину «Ак Барсу» влепили ребята из «Нефтехимика» 1 марта. На «Татнефть-Арене» Казань мочили в две шайбы, которые Галиев и Кагарлицкий отыграли к середине третьего периода. Срубили же фаворита на 14-й минуте овертайма — 2:3 ОТ.

После оплеухи на старте плей-офф команда Зинэтулы Билялетдинова готова была разорвать оппонента. В двух следующих матчах так и произошло. «Барсы» обезглавили «Нефтехимик» с одинаково крупным счетом — 4:1.

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На фоне двух топ-встреч от «Ак Барса» ждали третьей подряд победы, которая почти приравнивалась к казни. К этой цели Казань приблизилась в начале второго периода ведя 2:0. Но после эпизодической активности «барсы» не только получили ответку, но и были добиты — 2:4.

«Нефтехимик»

«Нефтехимик» оказался темной стороной противостояния. Андердог упорно не хочет слетать с дистанции и цепляется за каждую возможность достать «Ак Барс». На мегамотивации «нефть» добилась равенства в серии.

Первый жесткий удар «Нефтехимик» нанес 1 марта, когда прикончил Казань на ее же льду — 3:2 ОТ. Счет голам нижнекамцев в плей-офф открыл Павел Порядин, а убийцей «Ак Барса» стал Андрей Чивилев, который врезал дубль.

Во втором матче команда Олега Леонтьева отлетела в одну калитку — 1:4, зато развлекла себя кулачными боями и подогрела интерес к дерби. Без серьезных потасовок и интриги прошел третий раунд, в котором нижнекамцы также были разорваны — 1:4.

Устраиваться на 3:1 перед очередной высадкой на «Татнефть-Арене» «Нефтехимику» было крайне опасно, поэтому в четвертом заходе он устроил событийный триллер, в котором закамбэчил с 0:2 и пригвоздил «барсов». Якупов, Казимов, Митякин и Лещенко еще долго будут наведываться к Билялову в ночных кошмарах.

Коэффициенты

Победа «Ак Барса» рассматривается букмекерами за 1.45, ничья — за 5.00, а победа «Нефтехимика» за 6.10.

Прогноз

После двух крупных побед создавалась видимая иллюзия того, что эту серию «барсы» уже не отпустят и прибьют сдувшийся «Нефтехимик». У андердога планы не соответствовали такому раскладу. Встреча 7 марта это доказала.

«Ак Барс» по-прежнему остается бесспорным фаворитом, дающим, как кажется, отсрочку «Нефтехимику» , а вылет второго неизбежен. Дома команда Билялетдинова размажет гостей, но будничной встреча не будет.

Ставка

Высокая результативность с благоприятным для Казани исходом — это самый вероятный сценарий игры. Наши прогноз и ставка — «Ак Барс» победит + ТБ 4.5 за 2.36.

Несмотря на ожидание победы от фаворита, «Нефтехимик» будет отвечать, моментами пиная хозяев. Поэтому в качестве альтернативного для ставки можно выбрать вариант — индивидуальный тотал обеих команд больше 1.5 за 2.38.