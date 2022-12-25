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    «Сочи» — «Ак Барс». Прогноз и ставка (к. 2.26) на хоккейный матч КХЛ 25 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Сочи» — «Ак Барс»
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    Брэндон Гормли
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сочи» будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет в «Большом» 25 декабря. Начало встречи — в 17:00 мск. «Сочи» — «Ак Барс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 25 Декабря 2022 года
    Сочи
  • Сочи
    •  Сочи 17:00 Ак Барс Ак Барс
  • Казань
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    «Сочи»

    «Сочи» остается самым турнирно нищим коллективом лиги. В 41 игре команда подобрала всего 17 очков, а в таблице Западной конференции наглухо застряла на последнем месте с отставанием в 19 баллов от десятого «Куньлуня».

    С результатами у «Сочи» совсем все плохо. Последняя победа была добыта еще 15 ноября. Тогда в Уфе гости из Краснодарского края выдали мощнейший матч с «Салаватом Юлаевым», которого уложили в овертайме (4:3 ОТ).

    Коэффициенты матча Сочи — Ак Барс

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    С тех пор бригаду Сергея Светлова преследуют тотальные неудачи. Ее текущая серия поражений дошла до 13 матчей. В десяти заходах сочинцы проиграли в основное время, в восьми — пропустили минимум 4 шайбы, а в семи — уступили с разницей в 3+ гола.

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    После паузы в чемпионате «Сочи» успел откатать три раунда. В Ярославле он проиграл «Локомотиву» (1:2), в Череповце стащил 1 балл у «Северстали» (1:2 ОТ), а на родной площадке всухую слился «Куньлуню» (0:3).

    «Ак Барс»

    Казанцы поучаствовали в 42 встречах, в которых набрали 47 очков, однако в Восточной таблице они по-прежнему не могут подняться выше седьмой позиции. От шестого «Адмирала» «барсы» отстают на 4 балла.

    «Ак Барс» с новым менеджером провел шесть матчей, в четырех удалось победить. Первые +2 после отставки Олега Знарка залетели на баланс казанцев в домашней битве с «Динамо» Москва (3:2 ОТ).

    После раунда с динамовцами команда Юрия Бабенко отправилась в мини-командировку, откуда увезла 3 очка. В Астане гости потерпели поражение от «Барыса» (2:3 Б), а в Омске смогли разобрать «Авангард» (3:2 ОТ).

    Следующие три встречи «Ак Барс» провел после перерыва в чемпионате. В первом заходе он спокойно шлепнул «Куньлунь» (3:1), после чего был ограблен «Локо» в Ярославле (1:2). В недавней же встрече в Балашихе пришлось врубать ультранастройки, чтобы нагнуть «Витязь» (4:3).

    Коэффициенты

    На победу «Сочи» букмекеры дают коэффициент 4.70, на ничью — 4.80, а на «Ак Барс» — 1.55.

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    Прогноз

    «Сочи» не может никого обыграть со второй половины ноября. Команда остается надежным поставщиком очков всем, кто в этом нуждается, а «Ак Барс» как раз нуждается в дополнительных +2.

    Однако у команды Бабенко по-прежнему все непонятно. Крепким соперникам она все еще сливается, а с аутсайдерами теперь испытывает проблемы, как было в Балашихе. Возможно, «Сочи» за предстоящие три периода сможет хотя бы пару раз пнуть казанский топ-клуб.

    Ставка

    Безусловно, на +2 трупным сочинцам сейчас претендовать нереально, но на хороший домашний перфоманс — вполне себе. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Сочи» больше 2 за 2.00.

    Если хозяевам удастся вонзить несколько голов, у «Ак Барса» могут возникнуть дополнительные проблемы. Встречи команды после паузы это доказывают, поэтому в качестве альтернативы рекомендуем взять исход — «Сочи» победит с форой +1 за 2.11.

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    «Сочи» — «Ак Барс»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 25.12.2022. Прогнозы на хоккей. Сможет ли слабейший клуб КХЛ ошарашить казанскую дрим-тим?
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