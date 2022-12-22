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    «Динамо» Москва припомнит соперникам из Минска недавние обиды

    «Динамо» Москва — «Динамо» Минск. Прогноз и ставка (к. 2.27) на хоккейный матч КХЛ 22 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Москва — «Динамо» Минск
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    Владислав Михайлов
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Москва будет принимать «Динамо» Минск. Игра пройдет на «ВТБ Арене» 22 декабря. Начало встречи — в 19:30 мск. «Динамо» Москва — «Динамо» Минск: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 22 Декабря 2022 года
    Динамо
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    •  Динамо 19:30 Динамо Минск Динамо Минск
  • Минск
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    «Динамо» Москва

    В активе московской команды 51 очко после 41 встречи. В таблице Западной конференции она занимает пятое место и отстает по дополнительным показателям от четвертого «Торпедо», имея на игру больше.

    В декабре «Динамо» Москва вышло на лед в рамках пяти матчей, в трех из которых были оформлены победы. Первые +2 в зимний период бело-голубым перепали в разборках с одним из андердогов конференции — «Куньлунем» (5:1).

    Коэффициенты матча Динамо — Динамо Минск

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    После выезда в Мытищи динамовцы заглохли на два тура, так как их соперниками оказались ребята покрепче. Сперва в Казани команда Алексея Кудашова проиграла в овертайме «Ак Барсу» (2:3 ОТ), а на «ВТБ Арене» — СКА (1:2 ОТ).

    Все прогнозы на КХЛ

    Перед паузой в КХЛ «Динамо» Москва отправилось на «Мегаспорт Арену» на дерби со «Спартаком», которое удалось вытащить по буллитам (2:1 Б). Во втором раунде с красно-белыми победа была добыта с запасом (5:2). Этот матч хоккеисты Кудашова провели дома.

    «Динамо» Минск

    Белорусская команда в 41 игре собрала 42 очка, с которыми снова опустилась на восьмую позицию в Западной конференции. На 2 балла она отстает от седьмого «Витязя» при равном количестве матчей.

    После двух побед в стыках с «Динамо» Москва бригада из Белоруссии провела пять матчей, в четырех из которых проиграла. Первое поражение в упомянутый период накрыло клуб в выездной встрече со «Спартаком» (1:2 Б).

    Вписать +2 в турнирную статистику команде Крэйга Вудкрофта удалось в гостевой игре с «Сочи» (2:1), а в трех следующих встречах белорусская бригада осталась без очков. В каждом слитом матче в ее ворота заряжали по 4+ шайбы.

    Все три встречи без побед «Динамо» Минск закрыло дома. В первом заходе хозяева не справились с «Северсталью» (3:4). Крупнее минчане уступили СКА (3:5), а в последнем матче устроились на крупный луз. Произошло это в замесе с ЦСКА (1:5).

    Коэффициенты

    На победу «Динамо» Москва букмекеры дают коэффициент 1.93, на ничью — 4.20, а на «Динамо» Минск — 3.22.

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    Прогноз

    В конце прошлого месяца будущие соперники сцепились между собой дважды. Оба раза минчане загасили кризисную команду Кудашова. Бесспорно, с того момента прошло не так много времени, чтобы бело-голубой бригаде не захотелось бы выдать такой же ответ.

    В двух последних играх московские хоккеисты одержали победы в дерби. Обыграть нынешний «Спартак» — трудная задача, покорившаяся дважды. «Динамо» Минск подлетает к выездной игре с серией крупных поражений, и, кажется, в очной встрече на «ВТБ Арене» она не будет прервана.

    Ставка

    За три последних матча белорусский клуб пропустил 14 голов. С такой печальной защитой даже не праймовая команда Кудашова должна справляться. Наши прогноз и ставка — «Динамо» Москва победит с форой -1 за 2.27.

    А если нужен кэф выше, то надежным в предстоящем рубилове выглядит вариант — «Динамо» Москва не проиграет ни одного периода за 2.60.

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    «Динамо» Москва — «Динамо» Минск: прогноз, ставка (2.21), статистика, коэффициенты матча 22.12.2022. Прогнозы на хоккей. «Динамо» Москва припомнит соперникам из Минска недавние обиды
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