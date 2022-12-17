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    «Оттава» способна продолжить кошмар «Детройта»?

    «Детройт» — «Оттава». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НХЛ, 17 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Детройт» — «Оттава»
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    «Детройт»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Детройт» будет принимать «Оттаву». Игра пройдет на «Литтл Сизарс Арене» 17 декабря. Начало встречи — в 21:00 мск. «Детройт» — «Оттава»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 17 Декабря 2022 года

    «Детройт»

    У «Детройта» наступили тяжелые времена. В четырех последних матчах четыре поражения, и в качестве обидчиков выступили «Флорида» (1:5), «Даллас» (2:3), «Каролина» (0:1) и «Миннесота» (1:4). Поводов для радости нет совершенно.

    Всему виной полный лазарет травмированных игроков, а не которые не могут играть в виду причин личного характера, как Якуб Врана. Основные потери кроме чеха — Тайлер Бертуцци, Фили Задина и Робби Фаббри.

    Дружина Лалонда постепенно опускается по турнирной таблице и находится уже на 10 месте в своей конференции. А тут ещё и статистика личных встреч с «Оттавой» явно не радует.

    «Оттава»

    В активе «Оттавы» 28 очков, после 29 поединков и уже 14 место в турнирной таблице восточной конференции. У клуба из столицы Канады уже трех матчевая победная серия, которая пока что не закончилась.

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    У канадской команды в гостевых поединках дела идут более, чем хорошо и за последние пять выездных поединков она проиграла лишь один матч «Далласу» (3:4) и то в овертайме. Во всех этих поединках дружина Ди Джея Смита не забрасывала меньше трех голов за матч.

    «Оттава» выиграла последние четыре очных поединка у «Детройта», поэтому «краснокрылой» команде стоит с максимальной долей ответственности отнестись к предстоящему поединку.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.39, на ничью — 4.40, на гостей — 2.48.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: «Оттава» на подъеме, и хозяевам придется постараться, чтобы обыграть мотивированного соперника.

    Альтернативный прогноз: Вполне можно рассчитывать на овертайм, поскольку «Оттава» три последних гостевых матча из четырех заканчивала в овертайме.

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.48.

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.10.

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    «Детройт» — «Оттава»: прогноз, ставка (4.10), статистика, коэффициенты матча 17.12.2022. Прогнозы на хоккей. «Оттава» способна продолжить кошмар «Детройта»?
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