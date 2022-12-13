В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Миннесота» будет принимать «Эдмонтон». Игра пройдет на «Ю-Би-Эс Арене» 13 декабря. Начало встречи — в 04:00 мск. «Миннесота» — «Эдмонтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Миннесота»

У «Миннесоты» за шесть последних сыгранных матчей только одно поражение, и то которое пришлось на встречу с «Торонто» (3:4). Такие результаты однозначно радуют поклонников «дикарей» и внушают уверенность в игроков, которые на старте сезоны выглядели совершенно разобранными.

Дружина из Миннеаполиса в домашних матчах все равно много пропускает, а вот в последнем матче против «Ванкувера» в гостях Густавссон сделал шат-аут. Радует, что голкиперы чувствуют себя раскрепощенно и большое количество пропущенных шайб на старте сезона не повлияло на их психику.

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На данный момент «Миннесота» идет на восьмом месте в своей конференции и имеет 30 очков в 27 сыгранных матчах. За последние восемь игр с «Эдмонтоном» клуб Эвасона проиграл только в одном, и он как раз выпал на последнюю встречу между этими клубами.

«Эдмонтон»

«Эдмонтон» встречался с «Миннесотой» (5:2) два дня назад и уверенно выиграл. Сложно объяснить, как у команды из Альберты получается побеждать соперников, которые ни в чем не уступают своему противнику, а плюс ко всему ещё и не имеет ни одного травмированного игрока.

Подопечные Вудкрофта выиграли знатно порезвились в двух последних поединках, выиграв не только у «дикарей, но ещё и у "Аризоны" (8:2).

Сейчас команда Макдэвида располагается на две строчки выше "Миннесоты", имея в своем активе 32 очка после 28 матчей. Вероятность выиграть второй раз подряд у "Эдмонтона" есть, но придется очень сильно постараться.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.40, на ничью — 4.20, на гостей — 2.45.

Прогноз и ставка

Прогноз: "Миннесота" способная взять реванш, причем сделать это очень изощренно.

Альтернативный прогноз: Два неуступчивых соперника, каждый из которых не пожелает проигрывать.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.13.

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.90.