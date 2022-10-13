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    «Колорадо» испортит начало сезона «Чикаго»

    «Колорадо» — «Чикаго». Прогноз и ставка (к. 2.07) на хоккейный матч НХЛ 13 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Колорадо» — «Чикаго»
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    Джош Мэнсон
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Колорадо» будет принимать «Чикаго». Игра пройдет на «Болл Арене» 13 октября. Начало встречи — в 04:30 мск. «Колорадо» — «Чикаго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 13 Октября 2022 года

    «Колорадо»

    В прошлом чемпионате денверский клуб был первым во всем. Регулярную кампанию он закончил на вершине Запада с третьим лучшим показателем в атаке, ну а в плей-офф — сотворил историю.

    Этим летом «Колорадо» сохранил практически весь свой топовый состав, правда, не обошлось без заметных потерь вроде вратаря Кемпера, нападающих Кадри, ​​Обе-Кюбеля и Бураковски.

    Коэффициенты матча Колорадо — Чикаго

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    Несмотря на трансферы «из», «Эвеланш» удалось пригласить в команду ряд неплохих хоккеистов, способных усилить состав. Это и Александр Георгиев, и Лукаш Седлак, и Эван Родригес.

    Все прогнозы на НХЛ

    Подготовка к защите чемпионства «Колорадо» состояла из шести матчей, в трех из которых ребята Джареда Беднара проиграли, при этом и в атаке «Эвс» смотрелись хило — три заброшенные шайбы оказались потолком.

    «Чикаго»

    Максимумом «Чикаго» в прошлом сезоне оказалось 14-е место в Западной конференции. В 82 матчах команда пропустила 291 гол, что стало вторым худшим оборонительным показателем на Западе.

    В новой регулярке «Чикаго» имеет все шансы провести более слабый сезон. Всему виной — активная распродажа топ-хоккеистов и минимальные усиления, из которых лепить нормальный состав будет коуч Люк Ричардсон.

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    • Уехали из Иллинойса летом нападающие Дилан Строум, Доминик Кубалик, Кирби Дах, а среди новичков можно выделить Дилана Сикуру, приехавшего из АХЛ. В составе «Колорадо Иглз» 27-летний нападающий набрал 78 очков в минувшем сезоне (35+43).

    В рамках подготовительной кампании «Чикаго» откатал шесть матчей, пять из которых закрыл в качестве лузера. В каждом проигранном поединке «Блэкхокс» били с разницей в 3+ гола.

    Коэффициенты

    На победу «Колорадо» букмекеры дают возможность поставить за 1.40, на ничью — за 5.50, а на «Чикаго» — за 6.00.

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    Прогноз

    Перед первой игрой сезона из сквад-листа действующих чемпионов срезались форварды Натан Маккиннон и Габриэль Ландескуг.

    В минувшем сезоне этот дуэт наколотил 86 голов, поэтому их потеря серьезно ударит по результативности. Но даже несмотря на статусный лазарет, «Эвс» должны выносить мертвый «Чикаго» на домашней арене.

    Ставка

    Сверхтотала в Денвере по понятной причине не будет, но очки «Эвеланш» железно заберут себе. Наши прогноз и ставка — «Колорадо» не проиграет + ТМ 6.5 за 2.07.

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    «Колорадо» — «Чикаго»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 13.10.2022. Прогнозы на хоккей. «Колорадо» испортит начало сезона «Чикаго»
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