Сменится ли чемпион, какие команды удивят, как сыграют россияне? Чего ждать от нового сезона НХЛ?

Готов ли «Колорадо» защитить титул?
Букмекерские расклады указывают на то, что «Колорадо» — главный претендент на победу в Кубке Стэнли-2022/23. Так считают и большинство редакторов официального сайта НХЛ, правда, с микродополнением. По их версии, практически такие же шансы имеет и «Каролина». Но вернемся к действующему чемпиону.
Летом денверский клуб потерял пару хороших форвардов — Назема Кадри, свинтившего в «Калгари», и Андре Бураковски, который отныне будет тащить «Сиэтл». Ушли из команды защитник Райан Мюррей + вратарь Дарси Кемпер.
Все эти потери ощутимы, но не критичны. Основной костяк, который принес Кубок Стэнли, «Эвеланш» сохранили. При этом в ростер заехали и несколько сильных новичков. В частности, бывший «рейнджер» Александр Георгиев, экс-защитник «Ванкувера» Бред Хант, нападающий Лукаш Седлак, набравший 49 очков в минувшем сезоне за «Трактор», и Эван Родригес, откатавший продуктивный сезон за «Питтсбург» (22+26).
Если сравнивать потери с пополнениями, то перевес, конечно, железно тянет вниз сторону потерь, однако коуч Джаред Беднар способен синхронизировать недавно пришедших ребят в команду так, чтобы отсутствие упомянутых выше звезд ощущалось минимально. В таком случае
Кто способен подвигнуть чемпиона?
Как было упомянуто в самом начале, одним из серьезнейших конкурентов «Эвеланш» называют «Каролину». «Харрикейнз» в преддверии сезона получили ряд мощных усилений, включая опытных старичков вроде Брента Бернса, Пола Штястны и Макса Пачиоретти.
Стоит добавить сюда молодых, пришедших в команду, и всех суперзвезд, оставшихся летом, получим что-то вроде дрим-тим, которая без проблем должна решать дела на Востоке и заезжать в финал конференции.
В Западной конференции помешать планам «Колорадо» готовы два ярких представителя Альберты, Канада — «Калгари» и «Эдмонтон». «Флэймз» в межсезонье попрощались с Годро и Ткачуком, но зато пригласили стабильных Джонатана Юбердо и Назема Кадри. У «Ойлерз» есть Макдэвид и менеджер Джей Вудкрофт со свежими идеями.
Персональные задачи российских суперзвезд
Разумеется, персофанов Овечкина и «Вашингтона» волнует вопрос, как в сезон вкатится Александр. В данный момент на его счету 780 шайб и третье место в списке величайший страйкеров. До Горди Хоу, идущего вторым, осталось зарядить 21 гол. Кажется, эту задачу восьмерка «Кэпс» щелкнет с закрытыми глазами, в то время как
Важнейшим сезон станет для Валерия Ничушкина. 27-летний форвард пережил тотальный хейт, а позже — затащил Кубок Стэнли. Теперь пришло время доказать, что минувший сезон не стал одиночным выстрелом и он может быть супертопом на дистанции.
Артемий Панарин в прошлом сезоне раздавал ювелирные пасы и всячески помогал «Рейнджерс», однако нападающему не раз прилетало за его слабую результативность, о которой он и сам говорил. «Хлебушек» должен
Традиционно нас ждет заочный спор Андрея Василевского и Игоря Шестеркина. Везина Трофи вновь может достаться российскому киперу, что для НХЛ становится базовым явлением. А вдруг в их выяснения вклинится и Александр Георгиев, который начнет тащить «Эвс»?
Кирилл Капризов — мэйн-стар «Миннесоты», и таковой он останется и в текущем сезоне. В прошлом чемпионате молодой форвард набрал 116 очков (54+62) и обеспечил команде участие в плей-офф.
От позерства к плей-офф Кубка Стэнли
В прошлом сезоне было немало команд, неожиданно оказавшихся в списке лузеров. Задачей минимум в новом чемпе для них будет попадание в зону плей-офф. Среди таких неудачников числится «Вегас», а на Востоке — это «Айлендерс», «Филадельфия», позапрошлогодний финалист «Монреаль» и «Коламбус».
Три клуба из пяти представленных летом пригласили новых тренеров, но при этом не все команды провели активную в плане подписаний предсезонку. Кажется, «Вегас», «Айлендерс» и «Филадельфия» готовы ехать по чемпионату без новой резины и без запаски.
Кто из андердогов вклинится в чемпионат с сенсацией?
Перед стартом регулярной кампании всегда интересно подумать об аутсайдерах, которые могут выстрелить. В новом сезоне хилые шансы на выход в следующий раунд появятся у «Сан-Хосе». Летом «Шаркс» позвали коуча Дэвида Куинна и пополнили ростер крепкими середняками.
С высокой трансферной волной клуб из Мичигана имеет солидные шансы на плей-офф, но о большем говорить рано.