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    Сменится ли чемпион, какие команды удивят, как сыграют россияне? Чего ждать от нового сезона НХЛ?

    Североамериканский хоккей вновь готов дарить супершоу

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Колорадо Эвеланш Каролина Харрикейнз Торонто Мэйпл Лифс Тампа-Бэй Лайтнинг Нью-Йорк Рейнджерс Калгари Флэймз Эдмонтон Ойлерз Вашингтон Кэпиталз Вегас Голден Найтс Детройт Ред Уингз Сан-Хосе Шаркс Сиэтл Кракен Филадельфия Флайерз Монреаль Канадиенс Нью-Йорк Айлендерс
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    «Колорадо» с Кубком Стэнли
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    «Колорадо» с Кубком Стэнли
    На прошлой неделе НХЛ дала старт регулярным разборкам двумя матчами между «Нэшвиллом» и «Сан-Хосе» в рамках Global Series, прошедшими в Чехии, однако фулл-версия чемпионата начнется в ночь на 12 октября. В преддверии новой кампании обсуждаем, каким получится очередной заокеанский сезон.

    Готов ли «Колорадо» защитить титул?

    «Колорадо» в минувшем плей-офф
    globallookpress.com

    Букмекерские расклады указывают на то, что «Колорадо» — главный претендент на победу в Кубке Стэнли-2022/23. Так считают и большинство редакторов официального сайта НХЛ, правда, с микродополнением. По их версии, практически такие же шансы имеет и «Каролина». Но вернемся к действующему чемпиону.

    Летом денверский клуб потерял пару хороших форвардов — ​​Назема Кадри, свинтившего в «Калгари», и Андре Бураковски, который отныне будет тащить «Сиэтл». Ушли из команды защитник Райан Мюррей + вратарь Дарси Кемпер.

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    • Все эти потери ощутимы, но не критичны. Основной костяк, который принес Кубок Стэнли, «Эвеланш» сохранили. При этом в ростер заехали и несколько сильных новичков. В частности, бывший «рейнджер» Александр Георгиев, экс-защитник «Ванкувера» Бред Хант, нападающий Лукаш Седлак, набравший 49 очков в минувшем сезоне за «Трактор», и Эван Родригес, откатавший продуктивный сезон за «Питтсбург» (22+26).

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    Если сравнивать потери с пополнениями, то перевес, конечно, железно тянет вниз сторону потерь, однако коуч Джаред Беднар способен синхронизировать недавно пришедших ребят в команду так, чтобы отсутствие упомянутых выше звезд ощущалось минимально. В таком случае «Колорадо» будет стопроцентным фаворитом в новом сезоне, учитывая, что и другие клубы столкнулись с изменениями в составах.

    Кто способен подвигнуть чемпиона?

    Брент Бёрнс
    Twitter

    Как было упомянуто в самом начале, одним из серьезнейших конкурентов «Эвеланш» называют «Каролину». «Харрикейнз» в преддверии сезона получили ряд мощных усилений, включая опытных старичков вроде Брента Бернса, Пола Штястны и Макса Пачиоретти.

    Стоит добавить сюда молодых, пришедших в команду, и всех суперзвезд, оставшихся летом, получим что-то вроде дрим-тим, которая без проблем должна решать дела на Востоке и заезжать в финал конференции.

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    • По инерции в шорт-лист мэйн-контендеров вносим «Тампу-Бэй». Да, «Лайтинг» потеряли нескольких топов, зато вернули Владислава Наместникова, который в последнем сезоне за «Болтс» (2017/18) набрал 44 очка, что стало его лучшей персональной статистикой в НХЛ. Не зря Джон Купер на предсезонке наигрывал трио Наместников — Стэмкос — Кучеров. Когда-то эти парни вместе разрывали НХЛ, почему бы не повторить это снова?

    Митч Марнер и Остон Мэттьюс
    globallookpress.com

    С Востока в число фаворитов справедливо закинуть «Торонто» и даже «Рейнджерс». Канадский супертоп был близок к тому, чтобы прервать затянувшееся проклятие плей-офф раундов еще в прошлом сезоне, а в новом — готов на большее. «Рейнджеры» же провели мощную регулярку и получили опыт в разборках на вылет, став титульными спонсорами лютых камбэков. Расширив свой сквад-лист несколькими перспективными напами и прокачав старых, Жерар Галлан может дотащить команду до финала.

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    • В Западной конференции помешать планам «Колорадо» готовы два ярких представителя Альберты, Канада — «Калгари» и «Эдмонтон». «Флэймз» в межсезонье попрощались с Годро и Ткачуком, но зато пригласили стабильных Джонатана Юбердо и Назема Кадри. У «Ойлерз» есть Макдэвид и менеджер Джей Вудкрофт со свежими идеями.

    Персональные задачи российских суперзвезд

    Александр Овечкин
    Twitter

    Разумеется, персофанов Овечкина и «Вашингтона» волнует вопрос, как в сезон вкатится Александр. В данный момент на его счету 780 шайб и третье место в списке величайший страйкеров. До Горди Хоу, идущего вторым, осталось зарядить 21 гол. Кажется, эту задачу восьмерка «Кэпс» щелкнет с закрытыми глазами, в то время как до вечного рекорда россиянину нужно положить 114 голов — пачка увесистая, но вполне достижимая. В текущем сезоне придется делать как можно больший запас.

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    • Важнейшим сезон станет для Валерия Ничушкина. 27-летний форвард пережил тотальный хейт, а позже — затащил Кубок Стэнли. Теперь пришло время доказать, что минувший сезон не стал одиночным выстрелом и он может быть супертопом на дистанции.

    Артемий Панарин
    Twitter

    Артемий Панарин в прошлом сезоне раздавал ювелирные пасы и всячески помогал «Рейнджерс», однако нападающему не раз прилетало за его слабую результативность, о которой он и сам говорил. «Хлебушек» должен прибавлять в голах, и тогда у манхэттенской банды все будет в норме.

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    Кирилл Капризов — мэйн-стар «Миннесоты», и таковой он останется и в текущем сезоне. В прошлом чемпионате молодой форвард набрал 116 очков (54+62) и обеспечил команде участие в плей-офф. В новом сезоне Кириллу вновь придется персонально тащить «Уайлд». Теперь, имея побольше опыта, Капризов может прокачать личную статистику и побороться за звание лучшего страйкера Лиги.

    От позерства к плей-офф Кубка Стэнли

    «Вегас» во время предсезонки
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    В прошлом сезоне было немало команд, неожиданно оказавшихся в списке лузеров. Задачей минимум в новом чемпе для них будет попадание в зону плей-офф. Среди таких неудачников числится «Вегас», а на Востоке — это «Айлендерс», «Филадельфия», позапрошлогодний финалист «Монреаль» и «Коламбус».

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    • Три клуба из пяти представленных летом пригласили новых тренеров, но при этом не все команды провели активную в плане подписаний предсезонку. Кажется, «Вегас», «Айлендерс» и «Филадельфия» готовы ехать по чемпионату без новой резины и без запаски.

    Кто из андердогов вклинится в чемпионат с сенсацией?

    «Сан-Хосе» в матче Global Series
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    Перед стартом регулярной кампании всегда интересно подумать об аутсайдерах, которые могут выстрелить. В новом сезоне хилые шансы на выход в следующий раунд появятся у «Сан-Хосе». Летом «Шаркс» позвали коуча Дэвида Куинна и пополнили ростер крепкими середняками.

    Проапгрейдилась перед стартом чемпионата «Оттава». В сквад-лист «Сенаторз» вошли падающие Джейк Луккини, Джейс Гаврилюк, Майкл Дал Колл, Клод Жиру и хороший вратарь Кэмерон Талбот. С такими усилениями канадская команда способна удивить.

    Якуб Врана
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    Масштабную работу проделал «Детройт». «Крылышки» в межсезонье сменили тренера и позвали повидавшего многое вратаря Вилле Хуссо, неплохих напов Дэвида Перрона, Доминика Кубалика, Марка Писика и Эндрю Копп, а в защите «Ред Уингз» прокачались благодаря Олли Мяяття.

    С высокой трансферной волной клуб из Мичигана имеет солидные шансы на плей-офф, но о большем говорить рано. Схожая ситуация и с «Нью-Джерси». С посвежевшим ростером «Дэвилз» имеют право мечтать об участии в Кубке Стэнли, однако в данный момент это будет максимальный уровень.

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