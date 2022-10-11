Сменится ли чемпион, какие команды удивят, как сыграют россияне? Чего ждать от нового сезона НХЛ?

На прошлой неделе НХЛ дала старт регулярным разборкам двумя матчами между «Нэшвиллом» и «Сан-Хосе» в рамках Global Series, прошедшими в Чехии, однако фулл-версия чемпионата начнется в ночь на 12 октября. В преддверии новой кампании обсуждаем, каким получится очередной заокеанский сезон.

Готов ли «Колорадо» защитить титул?

«Колорадо» в минувшем плей-офф globallookpress.com

Букмекерские расклады указывают на то, что «Колорадо» — главный претендент на победу в Кубке Стэнли-2022/23. Так считают и большинство редакторов официального сайта НХЛ, правда, с микродополнением. По их версии, практически такие же шансы имеет и «Каролина». Но вернемся к действующему чемпиону.

Летом денверский клуб потерял пару хороших форвардов — ​​Назема Кадри, свинтившего в «Калгари», и Андре Бураковски, который отныне будет тащить «Сиэтл». Ушли из команды защитник Райан Мюррей + вратарь Дарси Кемпер.

Все эти потери ощутимы, но не критичны. Основной костяк, который принес Кубок Стэнли, «Эвеланш» сохранили. При этом в ростер заехали и несколько сильных новичков. В частности, бывший «рейнджер» Александр Георгиев, экс-защитник «Ванкувера» Бред Хант, нападающий Лукаш Седлак, набравший 49 очков в минувшем сезоне за «Трактор», и Эван Родригес, откатавший продуктивный сезон за «Питтсбург» (22+26).

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Если сравнивать потери с пополнениями, то перевес, конечно, железно тянет вниз сторону потерь, однако коуч Джаред Беднар способен синхронизировать недавно пришедших ребят в команду так, чтобы отсутствие упомянутых выше звезд ощущалось минимально. В таком случае «Колорадо» будет стопроцентным фаворитом в новом сезоне , учитывая, что и другие клубы столкнулись с изменениями в составах.

Кто способен подвигнуть чемпиона?

Брент Бёрнс Twitter

Как было упомянуто в самом начале, одним из серьезнейших конкурентов «Эвеланш» называют «Каролину». «Харрикейнз» в преддверии сезона получили ряд мощных усилений, включая опытных старичков вроде Брента Бернса, Пола Штястны и Макса Пачиоретти.

Стоит добавить сюда молодых, пришедших в команду, и всех суперзвезд, оставшихся летом, получим что-то вроде дрим-тим, которая без проблем должна решать дела на Востоке и заезжать в финал конференции.

По инерции в шорт-лист мэйн-контендеров вносим «Тампу-Бэй» . Да, «Лайтинг» потеряли нескольких топов, зато вернули Владислава Наместникова, который в последнем сезоне за «Болтс» (2017/18) набрал 44 очка, что стало его лучшей персональной статистикой в НХЛ. Не зря Джон Купер на предсезонке наигрывал трио Наместников — Стэмкос — Кучеров. Когда-то эти парни вместе разрывали НХЛ, почему бы не повторить это снова?

Митч Марнер и Остон Мэттьюс globallookpress.com

С Востока в число фаворитов справедливо закинуть «Торонто» и даже «Рейнджерс» . Канадский супертоп был близок к тому, чтобы прервать затянувшееся проклятие плей-офф раундов еще в прошлом сезоне, а в новом — готов на большее. «Рейнджеры» же провели мощную регулярку и получили опыт в разборках на вылет, став титульными спонсорами лютых камбэков. Расширив свой сквад-лист несколькими перспективными напами и прокачав старых, Жерар Галлан может дотащить команду до финала.

В Западной конференции помешать планам «Колорадо» готовы два ярких представителя Альберты, Канада — «Калгари» и «Эдмонтон». «Флэймз» в межсезонье попрощались с Годро и Ткачуком, но зато пригласили стабильных Джонатана Юбердо и Назема Кадри. У «Ойлерз» есть Макдэвид и менеджер Джей Вудкрофт со свежими идеями.

Персональные задачи российских суперзвезд

Александр Овечкин Twitter

Разумеется, персофанов Овечкина и «Вашингтона» волнует вопрос, как в сезон вкатится Александр. В данный момент на его счету 780 шайб и третье место в списке величайший страйкеров. До Горди Хоу, идущего вторым, осталось зарядить 21 гол. Кажется, эту задачу восьмерка «Кэпс» щелкнет с закрытыми глазами, в то время как до вечного рекорда россиянину нужно положить 114 голов — пачка увесистая, но вполне достижимая. В текущем сезоне придется делать как можно больший запас.

Важнейшим сезон станет для Валерия Ничушкина. 27-летний форвард пережил тотальный хейт, а позже — затащил Кубок Стэнли. Теперь пришло время доказать, что минувший сезон не стал одиночным выстрелом и он может быть супертопом на дистанции.

Артемий Панарин Twitter

Артемий Панарин в прошлом сезоне раздавал ювелирные пасы и всячески помогал «Рейнджерс», однако нападающему не раз прилетало за его слабую результативность, о которой он и сам говорил. «Хлебушек» должен прибавлять в голах , и тогда у манхэттенской банды все будет в норме.

Традиционно нас ждет заочный спор Андрея Василевского и Игоря Шестеркина. Везина Трофи вновь может достаться российскому киперу, что для НХЛ становится базовым явлением. А вдруг в их выяснения вклинится и Александр Георгиев, который начнет тащить «Эвс»?

Кирилл Капризов — мэйн-стар «Миннесоты», и таковой он останется и в текущем сезоне. В прошлом чемпионате молодой форвард набрал 116 очков (54+62) и обеспечил команде участие в плей-офф. В новом сезоне Кириллу вновь придется персонально тащить «Уайлд» . Теперь, имея побольше опыта, Капризов может прокачать личную статистику и побороться за звание лучшего страйкера Лиги.

От позерства к плей-офф Кубка Стэнли

«Вегас» во время предсезонки Twitter

В прошлом сезоне было немало команд, неожиданно оказавшихся в списке лузеров. Задачей минимум в новом чемпе для них будет попадание в зону плей-офф. Среди таких неудачников числится «Вегас», а на Востоке — это «Айлендерс», «Филадельфия», позапрошлогодний финалист «Монреаль» и «Коламбус».

Три клуба из пяти представленных летом пригласили новых тренеров, но при этом не все команды провели активную в плане подписаний предсезонку. Кажется, «Вегас», «Айлендерс» и «Филадельфия» готовы ехать по чемпионату без новой резины и без запаски.

Кто из андердогов вклинится в чемпионат с сенсацией?

«Сан-Хосе» в матче Global Series Twitter

Перед стартом регулярной кампании всегда интересно подумать об аутсайдерах, которые могут выстрелить. В новом сезоне хилые шансы на выход в следующий раунд появятся у «Сан-Хосе». Летом «Шаркс» позвали коуча Дэвида Куинна и пополнили ростер крепкими середняками.

Проапгрейдилась перед стартом чемпионата «Оттава». В сквад-лист «Сенаторз» вошли падающие Джейк Луккини, Джейс Гаврилюк, Майкл Дал Колл, Клод Жиру и хороший вратарь Кэмерон Талбот. С такими усилениями канадская команда способна удивить.

Якуб Врана Twitter

Масштабную работу проделал «Детройт» . «Крылышки» в межсезонье сменили тренера и позвали повидавшего многое вратаря Вилле Хуссо, неплохих напов Дэвида Перрона, Доминика Кубалика, Марка Писика и Эндрю Копп, а в защите «Ред Уингз» прокачались благодаря Олли Мяяття.