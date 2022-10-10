Овечкин и Василевский включены в топ-10 лучших игроков предстоящего сезона НХЛ

Александр Овечкин Фото: globallookpress.com
На десятом месте расположился форвард «Вашингтона» Александр Овечкин. На шестой строчке вратарь «Тампы» Андрей Василевский.
Лучшим игроком признан форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. На втором месте защитник «Колорадо» Кейл Макар, на третьем форвард «Торонто» Остон Мэттьюс.
Топ-10 лучших игроков выглядит следующим образом:
1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»);
2. Кейл Макар («Колорадо»);
3. Остон Мэттьюс («Торонто»);
4. Натан Маккиннон («Колорадо»);
5. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»);
6. Андрей Василевский («Тампа-Бэй»);
7. Сидни Кросби («Питтсбург»);
8. Виктор Хедман («Тампа-Бэй»);
9. Александр Барков («Флорида»);
10. Александр Овечкин («Вашингтон»).