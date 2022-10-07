ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Усман ДембелеКак Дембеле наконец-то повзрослел
  • 14:26
    • Ягр: Думаю, Овечкин обгонит Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ
  • 13:34
    • Фанаты «Рубина» создали петицию с требованием уволить Слуцкого
  • 13:00
    • Циципас выиграл у Хуркача на турнире в Астане
  • 12:51
    • ЭСК РФС подтвердил, Сухой ошибочно не засчитал гол в ворота «Краснодара» в матче с «Крыльями Советов»
  • 11:07
    • Гогричиани подаст в суд на девушку, обвинившую его в избиении
    Все новости спорта

    Ягр: Думаю, Овечкин обгонит Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ

    Хоккей Прогнозы на НХЛ Вашингтон Кэпиталз НХЛ
    Известный чешский нападающий Яромир Ягр считает, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сможет побить рекорд Уэйн Гретцки.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Овечкин с 780 заброшенными шайбами занимает третье место в списке лучших снайперов в истории регулярных чемпионатов НХЛ. Рекорд принадлежит легендарному канадскому форварду Уэйну Гретцки (894).

    «Я думаю, что Овечкин, если он собирается приблизиться к рекорду Гретцки, будет играть до 45 лет, потому что он может. Он может это сделать, потому что он физически сильный и хочет быть лучшим. Кросби такой же.

  • Овечкин о шансах побить рекорд Гретцки: Даже если останусь вторым, это тоже для меня будет очень почетно
  • Читайте по теме

    • Обгонит ли Овечкин Гретцки в списке лучших снайперов в истории НХЛ? Думаю, да. У него есть все инструменты для этого», — приводит слова Ягра пресс-служба НХЛ.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Урал» обыграет «Химки» с разгромным счетом?
  • «Урал» — «Химки». Прогноз и ставки
  • 2.54
    •
  • «Лион» и «Тулуза» обменяются голами после перерыва
  • «Лион» — «Тулуза». Прогноз и ставки
  • 2.74
    •
  • В Памплоне будут голы
  • «Осасуна» — «Валенсия». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.16
  • Экспресс дня 7 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.54
  • Прогноз на матч Урал — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.74
  • Прогноз на матч Лион — Тулуза
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Осасуна — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 14:30
    •  3.04
  • Прогноз на матч Авангард — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 14:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Хетафе — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.78
  • Прогноз на матч Реймс — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2022ЕвротурМЧМ-2022
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие