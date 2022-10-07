Ягр: Думаю, Овечкин обгонит Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ

Известный чешский нападающийсчитает, что капитан «Вашингтона»сможет побить рекорд

Овечкин с 780 заброшенными шайбами занимает третье место в списке лучших снайперов в истории регулярных чемпионатов НХЛ. Рекорд принадлежит легендарному канадскому форварду Уэйну Гретцки (894).

«Я думаю, что Овечкин, если он собирается приблизиться к рекорду Гретцки, будет играть до 45 лет, потому что он может. Он может это сделать, потому что он физически сильный и хочет быть лучшим. Кросби такой же.

Обгонит ли Овечкин Гретцки в списке лучших снайперов в истории НХЛ? Думаю, да. У него есть все инструменты для этого», — приводит слова Ягра пресс-служба НХЛ.