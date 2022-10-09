«Даллас» отправил Худобина в АХЛ

Пресс-служба «Далласа» объявила об отправлении голкиперав АХЛ в собственный фарм-клуб «Техас Старз».

Накануне клуб выставил хоккеиста на драфт отказов. Тем не менее, ни одна команда Национальной хоккейной лиги не стала забирать вратаря.

Соглашение вратаря с клубом действительно до конца сезона-2022/23. Кэпхит в контракт составляет 3,3 миллиона долларов в год. Он выступает за «Даллас» с 2018 года.

В минувшем сезоне 36-летний Худобин провел девять поединков в регулярном чемпионате НХЛ, одержал три победы при коэффициенте надежности 3,63, проценте отраженных бросков 87,9 и нуле сухих матчей.