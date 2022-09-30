«Металлург» Мг
После 11 матчей магнитогорцы закрепились на первом месте в Восточной конференции с 18 очками, успев забросить 35 шайб и пропустить 24 ответки.
Во встрече 10-го сентября «Металлург» Мг победил «Спартак», дожав его в овертайме (2:1 ОТ). Упомянутый матч дал старт беспроигрышной серии «Магнитки», дошедшей в эту минуту до семи раундов.
Коэффициенты матча Металлург Мг — Нефтехимик
В каждом следующем заходе команда Ильи Воробьева разобралась с соперниками в основное время, причем во всех тех матчах «лисы» вмазали по 3+ шайбы.
По две победы в данной серии «Металлург» Мг урвал на Дальнем Востоке в играх с «Амуром» (3:0, 3:2) и «Адмиралом» (2:0), после чего по разу хлопнул «Куньлунь» (4:0) и «Динамо» Минск (4:1).
«Нефтехимик»
В турнирном активе «нефтяников» хранятся 3 балла, которые она мучительно выгрызла в 11 матчах. В Восточной конференции худшего клуба сейчас нет статистически. Суммарно нижнекамцы забросили 23 шайбы при 43 пропущенных.
Первое турнирное очко перепало «Нефтехимику» в дебютной встрече сезона, в которой он устроил огненную драку с ЦСКА, уступив «армейцам» в овертайме (4:5 ОТ).
До следующей партии баллов команде Олега Леонтьева пришлось терпеть еще девять матчей. В течение этого периода «нефтяников» вырубали в основное время, причем в пяти случаях они получали в свои ворота минимум 4 плюхи.
Прервалась гнетущая серия лузов только в последней игре. В домашнем приключении 27-го сентября «Нефтехимик» взял верх над «Сибирью», зарядив победный гол в овертайме (2:1 ОТ).
Коэффициенты
На «Металлург» Мг в этой игре букмекеры выкатывают коэффициент 1.41, на ничью — 5.45, а на «Нефтехимик» — 5.75.
Прогноз
Наконец-то «нефть» выстрадала первую победу в сезоне, которая могла прилететь к ней и раньше, будь команда чуть фартовее.
Однако факт выигрыша не означает, что у мощной «Магнитки» дома вдруг начнутся проблемы.
Ставка
Минимум в две шайбы «Металлург» вынес соперников в пяти матчах из шести последних. Комфортный гандикап они оформят и сейчас. Наши прогноз и ставка — «Металлург» Мг победит с форой -2 за 1.98.