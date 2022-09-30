ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Вирджил Ван ДейкОт сложного старта Дарвина до уязвимости Ван Дейка. Как «Ливерпуль» начал сезон? Маккензи ДернАлексей Олейник готов крушить Илира Латифи, Маккензи Дерн подерется с Янь Сяонань. Анонс карда UFC Vegas 61 ЦСКА — «Сочи» Справились без Карраскаля. Владимир Федотов снова победил свою бывшую команду
  • 22:09
    • ЦСКА обыграл «Сочи» в матче Кубка России
  • 21:58
    • Гол и ассист Кордобы принес «Краснодару» победу над «Пари НН»
  • 19:41
    • «Динамо» по пенальти уступило «Оренбургу» в Кубке России
  • 19:22
    • «Локомотив» разгромил «Химки», Педриньо оформил покер
  • 17:01
    • «Урал» выиграл у «Торпедо» благодаря голу на первой минуте матча
  • 16:04
    • Сафиуллин вышел в четвертьфинал турнира в Тель-Авиве
  • 15:56
    • Динияр Билялетдинов получил повестку
    Все новости спорта

    Победной волной «Металлурга» снесет и «Нефтехимик»

    «Металлург» Мг — «Нефтехимик». Прогноз и ставка (к. 1.98) на хоккейный матч КХЛ 30 сентября 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Металлург Мг Прогнозы на Нефтехимик
    Прогноз и ставки на «Металлург» Мг — «Нефтехимик»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Брендан Лайпсик
    В матче Континентальной хоккейной лиги «Металлург» Мг будет принимать «Нефтехимик». Игра пройдет на арене «Металлург» 30 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Металлург» Мг — «Нефтехимик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. КХЛ 30 Сентября 2022 года
    Металлург Мг
  • Магнитогорск
    •  Металлург Мг 17:00 Нефтехимик Нефтехимик
  • Нижнекамск
    •

    «Металлург» Мг

    После 11 матчей магнитогорцы закрепились на первом месте в Восточной конференции с 18 очками, успев забросить 35 шайб и пропустить 24 ответки.

    Во встрече 10-го сентября «Металлург» Мг победил «Спартак», дожав его в овертайме (2:1 ОТ). Упомянутый матч дал старт беспроигрышной серии «Магнитки», дошедшей в эту минуту до семи раундов.

    Коэффициенты матча Металлург Мг — Нефтехимик

    1X2Новым игрокам
  • 1.455.106.00Фрибет$40
    •

    В каждом следующем заходе команда Ильи Воробьева разобралась с соперниками в основное время, причем во всех тех матчах «лисы» вмазали по 3+ шайбы.

    Все прогнозы на КХЛ

    По две победы в данной серии «Металлург» Мг урвал на Дальнем Востоке в играх с «Амуром» (3:0, 3:2) и «Адмиралом» (2:0), после чего по разу хлопнул «Куньлунь» (4:0) и «Динамо» Минск (4:1).

    «Нефтехимик»

    В турнирном активе «нефтяников» хранятся 3 балла, которые она мучительно выгрызла в 11 матчах. В Восточной конференции худшего клуба сейчас нет статистически. Суммарно нижнекамцы забросили 23 шайбы при 43 пропущенных.

    Первое турнирное очко перепало «Нефтехимику» в дебютной встрече сезона, в которой он устроил огненную драку с ЦСКА, уступив «армейцам» в овертайме (4:5 ОТ).

    До следующей партии баллов команде Олега Леонтьева пришлось терпеть еще девять матчей. В течение этого периода «нефтяников» вырубали в основное время, причем в пяти случаях они получали в свои ворота минимум 4 плюхи.

    Прервалась гнетущая серия лузов только в последней игре. В домашнем приключении 27-го сентября «Нефтехимик» взял верх над «Сибирью», зарядив победный гол в овертайме (2:1 ОТ).

    Коэффициенты

    На «Металлург» Мг в этой игре букмекеры выкатывают коэффициент 1.41, на ничью — 5.45, а на «Нефтехимик» — 5.75.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Прогноз

    Наконец-то «нефть» выстрадала первую победу в сезоне, которая могла прилететь к ней и раньше, будь команда чуть фартовее.

    Однако факт выигрыша не означает, что у мощной «Магнитки» дома вдруг начнутся проблемы. «Нефтехимик» — по-прежнему стопроцентный андердог с проходной защитой, поэтому парни Воробьева должны уверенно брать 2 очка в пятницу.

    Ставка

    Минимум в две шайбы «Металлург» вынес соперников в пяти матчах из шести последних. Комфортный гандикап они оформят и сейчас. Наши прогноз и ставка — «Металлург» Мг победит с форой -2 за 1.98.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.36
  • Прогноз на матч Атлетико Минейро — Палмейрас
  • Футбол
  • Сегодня в 03:45
    •  2.23
  • Прогноз на матч Бока Хуниорс — Кильмес
  • Футбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Руд — Харри
  • Теннис
  • Сегодня в 06:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Бруксби — Квон Сун Ву
  • Теннис
  • Сегодня в 06:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Синнер — Боргиш
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Шанхай Порт — Чэнду
  • Футбол
  • Сегодня в 12:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Сонего — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Далянь Ифан — Шанхай Шеньхуа
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ухань Цзалл — Шицзячжуан
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Ахмат — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Автомобилист — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Факел — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Джокович — Андухар
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч ЦСКА — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Металлург» Мг — «Нефтехимик»: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 30.09.2022. Прогнозы на хоккей. Победной волной «Металлурга» снесет и «Нефтехимик»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры