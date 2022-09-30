«Локомотив»
Ярославцы откатали 12 матчей, заработав 14 очков, что дает право занимать пятое место в Западной конференции. За время новых разборок в КХЛ команда успела вонзить 26 голов, а пропустить — на два меньше.
Буквально недавно «Локомотив» кошмарил соперников своей беспроигрышной серией. Она дошла до четырех матчей, три из которых закончились в основное время.
Коэффициенты матча Локомотив — Северсталь
Стартовал стрик «Локо» с тяжелейшей победы над «Витязем» по буллитам (1:0 Б), после которой команда Игоря Никитина успела прихлопнуть «Динамо» Москва (3:1), еще раз вырубить «Витязь» (2:1) и отправить в нокаут «Адмирал» (2:1).
26 сентября серию «Локомотива» заруинил «Барыс». Ярославцы разрешили представителям Казахстана одержать первую в сезоне победу в гостях (0:1 Б). Вдогонку щедрый «Локо» накинул пару баллов «Торпедо» (1:3).
«Северсталь»
Череповецкий клуб в 11 играх поднял 12 очков, чего в эту минуту достаточно для девятой строчки в Западной конференции. Несмотря на игровой спад, «сталь» по-прежнему держит плюсовую разницу голов — 31:28.
К игре с «Локомотивом» «Северсталь» подлетает с не самым приятным бэкграундом — четыре поражения в пяти последних матчах.
Три турнирные потери накрыли команду Андрея Разина серией. В этот темный период «сталь» проиграла СКА (1:2 Б), минскому «Динамо» (2:3) и динамовцам из Москвы (1:3).
Сказать «стоп» цепочке лузов «Северсталь» осмелилась 24-го сентября, когда на своем льду размазала «Барыс» (5:2). К сожалению, в следующей игре все снова было печально. При домашней публике «сталь» слила серию буллитов «Адмиралу» (1:2 Б).
Коэффициенты
Поставить на победу «Локомотива» букмекеры дают возможность за 1.94, на ничью — за 4.24, а на «Северсталь» — за 3.19.
Прогноз
Победная серия и неплохой матч с «Барысом» по делу преподносят «Локомотиву» статус фаворита в этой игре. Однако команда Разина, несмотря на статистику последних матчей,
Ставка
С 2018-го года «сталь» не может обыграть «Локомотив» на его площадке. Сейчас самое время сломать неприятно сложившуюся традицию. Наши прогноз и ставка — «Северсталь» победит в матче за 2.40.