В матче Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать «Северсталь». Игра пройдет на «Арене-2000» 30 сентября. Начало встречи — в 19:00 мск. «Локомотив» — «Северсталь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Локомотив»

Ярославцы откатали 12 матчей, заработав 14 очков, что дает право занимать пятое место в Западной конференции. За время новых разборок в КХЛ команда успела вонзить 26 голов, а пропустить — на два меньше.

Буквально недавно «Локомотив» кошмарил соперников своей беспроигрышной серией. Она дошла до четырех матчей, три из которых закончились в основное время.

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Стартовал стрик «Локо» с тяжелейшей победы над «Витязем» по буллитам (1:0 Б), после которой команда Игоря Никитина успела прихлопнуть «Динамо» Москва (3:1), еще раз вырубить «Витязь» (2:1) и отправить в нокаут «Адмирал» (2:1).

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26 сентября серию «Локомотива» заруинил «Барыс». Ярославцы разрешили представителям Казахстана одержать первую в сезоне победу в гостях (0:1 Б). Вдогонку щедрый «Локо» накинул пару баллов «Торпедо» (1:3).

«Северсталь»

Череповецкий клуб в 11 играх поднял 12 очков, чего в эту минуту достаточно для девятой строчки в Западной конференции. Несмотря на игровой спад, «сталь» по-прежнему держит плюсовую разницу голов — 31:28.

К игре с «Локомотивом» «Северсталь» подлетает с не самым приятным бэкграундом — четыре поражения в пяти последних матчах.

Три турнирные потери накрыли команду Андрея Разина серией. В этот темный период «сталь» проиграла СКА (1:2 Б), минскому «Динамо» (2:3) и динамовцам из Москвы (1:3).

Сказать «стоп» цепочке лузов «Северсталь» осмелилась 24-го сентября, когда на своем льду размазала «Барыс» (5:2). К сожалению, в следующей игре все снова было печально. При домашней публике «сталь» слила серию буллитов «Адмиралу» (1:2 Б).

Коэффициенты

Поставить на победу «Локомотива» букмекеры дают возможность за 1.94, на ничью — за 4.24, а на «Северсталь» — за 3.19.

Прогноз

Победная серия и неплохой матч с «Барысом» по делу преподносят «Локомотиву» статус фаворита в этой игре. Однако команда Разина, несмотря на статистику последних матчей, в любой момент может прийти в сознание и нагнуть равного по силе соперника , что должно произойти в Ярославле.

Ставка

С 2018-го года «сталь» не может обыграть «Локомотив» на его площадке. Сейчас самое время сломать неприятно сложившуюся традицию. Наши прогноз и ставка — «Северсталь» победит в матче за 2.40.