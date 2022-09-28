В матче Континентальной хоккейной лиги «Спартак» будет принимать «Барыс». Игра пройдет на «Мегаспорт Арене» 28 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Спартак» — «Барыс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спартак»

Народная команда за 11 матчей заработала 15 очков. Несмотря на минусовый баланс голов (18:19), ей удалось закрепиться на втором месте в Западной конференции.

После хорошего старта чемпионата «Спартак» ненадолго сдал свои позиции из-за трех подряд поражений крепким соперникам, однако конкуренты красно-белых также теряли очки, поэтому москвичи не опустились в таблице.

В серии лузов команда Бориса Миронова проиграла «Автомобилисту» (1:4), «Торпедо» (1:2 ОТ) и «Ак Барсу» (1:4). Прервать череду неудач спартаковцам удалось в ответке с казанцами на «Татнефть-Арене» (2:0).

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После выезда в Татарстан «Спартак» заскочил в Сочи, где минимально обыграл местного андердога (1:0). В последнем матче красно-белые рубились с ЦСКА на территории «армейцев» и уступили в овертайме (2:3 ОТ).

«Барыс»

Нур-Султанцы поучаствовали в 11 встречах, по итогам которых приземлились на шестое место в Восточной конференции с 11 очками и минусовым перевесом по голам — 24:32.

До недавнего момента «Барыс» не мог победить на выезде, зато дома нередко выдавал качественные матчи. После серии из четырех поражений на старте сезона казахстанцы в Нур-Султане разобрали «Трактор» (3:1) и «Авангард» (5:3).

А после поражения во втором стыке с омичами (2:5) команда Андрея Скабелки на своей земле успела всухую переиграть «Сибирь» (2:0) и «Автомобилист» (2:0).

Стоило «Барысу» покинуть столицу, как сразу же он потерял очки в результате разгрома от «Северстали» (2:5). Разорвать проклятие грустных выездов команде удалось в зарубе с «Локомотивом» 26-го сентября помогла выигранная серия буллитов (1:0 Б).

Коэффициенты

На победу «Спартака» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.99, поставить на ничью можно за 4.00, а на «Барыс» — за 3.20.

Прогноз

Казахстанцы очень плохо играют в гостях . Только в последней встрече они прервали 5-матчевую серию лузов на чужом льду.

«Спартак» подлетает к предстоящему матчу с багажом из двух поражений, но кажется, в очном замесе красно-белые имеют большие шансы разбавить мини-серию победой.

Ставка

«Барыс» для нынешней банды Миронова — проходной соперник. Наши прогноз и ставка — «Спартак» победит за 1.99.