В матче Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» будет принимать «Салават Юлаев». Игра пройдет на «Фетисов-Арене» 15 сентября. Начало встречи — в 12:30 мск. «Адмирал» — «Салават Юлаев»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Адмирал»

Владивостокцы успели зарубиться в пяти раундах регулярки, в которых заработали 5 очков и даже оформили плюсовой баланс голов — 10:9. В своей конференции команда занимает пятое место.

На первый матч в сезоне дальневосточные гости приехали в Мытищи, где загасились с «Куньлунем». В битве андердогов верх взяли парни, представляющие КНР, для «моряков» старт официально считается провальным (1:3).

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Следующий выезд команда Леонида Тамбиева провела в разы продуктивнее. В «Большом» гости размазали «Сочи» (4:1). Дальше «Адмирал» ждали соперники посерьезнее.

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В Москве владивостокцы с минимальной разницей проиграли «Спартаку» (1:2) и сумели выгрызть 1 очко в битве с «Ак Барсом» (1:2 ОТ). Первую домашнюю встречу «Адмирал» скатал 11-го сентября. В этом матче команде удалось взять реванш у «Куньлуня» (3:1).

«Салават Юлаев»

В резерве уфимцев хранятся 5 очков, добытых в пяти встречах сезона. А негативная разница забитых и пропущенных — 12:13 делает команду шестой на Востоке.

В новые разборки «Салават Юлаев» вошел решительно, но по результату неудачно. Проиграли зеленые в жесточайшем замесе СКА (2:3 ОТ) и в ходе сложного выезда на территорию «Витязя» (2:3).

С одним очком в двух матчах команда Виктора Козлова мощно вошла в дело 7-го сентября, когда в Белоруссии прихлопнула «Динамо» Минск (4:2), а спустя пару дней уфимцы разобрались с «Трактором» (3:2).

Дотянуть мини-серию до трех побед «Салавату Юлаеву» не удалось. В домашней игре со «Спартаком» хозяевам хватило сил на одну шайбу в третьем периоде. Правда, перед этим в их ворота вонзили трешку (1:3).

Коэффициенты

Поставить на «Адмирал» в этой игре букмекеры предлагают за 3.38, ничью можно поймать за 3.96, а победу «Салавата Юлаева» — за 2.15.

Прогноз

Сейчас «Адмирал» берет очки там, где должен это делать. Команда щелкает андердогов, но традиционно неудачно рубится с соперниками посерьезнее. Как раз к этому классу относится и «Салават». Уфимцам нужно добирать баллы после слабого вкатывания в сезон .

Ставка

Если «юлаевцы» тащат во Владивостоке 2 очка, то автоматически обходят в таблице «Адмирал». Упускать такой шанс было бы глупо. Наши прогноз и ставка — «Салават Юлаев» победит за 2.15.