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    Готов ли «Ванкувер» на равных рубиться с «Миннесотой»?

    «Миннесота» — «Ванкувер». Прогноз и ставка (к. 2.35) на хоккейный матч НХЛ 22 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Миннесота» — «Ванкувер»
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    Брок Бесер
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Миннесота» будет принимать «Ванкувер». Игра пройдет в «Эксел Энерджи Центре» 22 апреля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Миннесота» — «Ванкувер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 22 Апреля 2022 года

    «Миннесота»

    Сыграв в 76 матчах регулярного первенства, бригаде из Сент-Пола удалось затащить 103 очка. В турнирной таблице Центрального дивизиона она занимает второе место и обходит по дополнительным показателям «Сент-Луис».

    В недавнем прошлом у «Миннесоты» был 2-матчевый неприятный выезд, в ходе которого она крупно проиграла «Нэшвиллу» (2:6) и отдала победу в овертайме «Сент-Луису» (3:4 ОТ).

    Зато в пяти следующих поединках из шести подопечные Дина Эвансона победили. Трижды грохнуть соперников «дикарям» удалось серией — с 11 по 15 апреля. Тогда «Минни» переиграла «Лос-Анджелес» (6:3), «Эдмонтон» (5:1) и «Даллас» (3:2 ОТ).

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    В очередной раз «Миннесота» испортила себе настроение выездом в Миссури, в ходе которого снова уступила «Блюз» в овертайме (5:6 ОТ). Зато в двух следующих матчах «дикари» одолели «Сан-Хосе» (5:4 ОТ) и «Монреаль» (2:0).

    «Ванкувер»

    Канадский коллектив из Британской Колумбии имеет в своем распоряжении 87 баллов, добытых в 77 матчах. В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона «Накс» идут пятыми, отставая по вторичной статистике от «Вегаса».

    У «Ванкувера» в недавнем активе была крутая серия, оформленная в период с 7 по 19 апреля. В этот отрезок «Кэнакс» смогли выбить шесть побед кряду, пять из них — в основное время.

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    • Мощная по меркам канадского клуба серия стартовала с унижения «Вегаса» (5:1), после которого подопечные Брюса Будро крупно обыграли «Аризону» (5:1) и «Сан-Хосе» (4:2).

    Позже «Ванкувер» снова зарубился с «Вегасом» и вырвал победу в овертайме (5:4 ОТ). Еще в двух встречах «касатки» успели размазать «Аризону» (7:1) и «Даллас» (6:2). В последнем поединке «Накс» неожиданно уступили «Оттаве» на своем льду (3:4 Б).

    Коэффициенты

    В этой игре победа «Миннесоты» оценивается в 2.05, в то время как на победу «Ванкувера» букмекеры дают коэффициент 3.20. Ничью они рассматривают за 4.14.

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    Прогноз

    После хорошей серии без поражений «Накс» дома умудрились уступить одному из андердогов НХЛ — «Оттаве». Команда Будро выхватила 1 балл, но это ее не особо радует. В Сент-Пол «касатки» едут с решительным настроем навязать серьезному сопернику борьбу, главное, что сил у них для этого сейчас достаточно.

    Ставка

    В «Эксел Энерджи Центре» «Миннесоту» ждет трудный замес, в котором ее могут оставить без очков мотивированные канадцы. Наши прогноз и ставка — «Ванкувер» победит в матче за 2.35.

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    «Миннесота» — «Ванкувер»: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 22.04.2022. Прогнозы на хоккей. Готов ли «Ванкувер» на равных рубиться с «Миннесотой»?
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