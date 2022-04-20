НХЛ. «Тампа» проиграла «Детройту», «Бостон» обыграл «Сент-Луис»

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Виннипег» 3:0

В составе победителей Артемий Панарин отметился двумя результативными передачами. Голкипер Игорь Шестеркин отразил 31 бросок и был признан первой звездой матча.

НХЛ Регулярный чемпионат «Рейнджерс» — «Виннипег» — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) Голы: Строум — 18 (бол., Зибанежад, Панарин), 35:57 — 1:0. Фокс — 11 (Панарин, Копп), 51:47 — 2:0. Строум — 19 (п.в., Копп, Крайдер), 59:27 — 3:0Вратари: Шестеркин — Комри (56:54 — 58:24, 58:30 — 59:27)Штраф: 2-4Броски: 34 (9+14+11) — 31 (6+12+13)

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Виннипег» 3:0

«Монреаль» — «Миннесота» 0:2

Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов отметился одной голевой передачей. Отметим, что «Канадиенс» потерпели шестое подряд поражение.

НХЛ Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Миннесота» — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1) Голы: Фиала — 30 (бол., Зуккарелло, Капризов), 6:57 — 0:1. Болди — 15 (Фиала, Бенн), 42:29 — 0:2Вратари: Прайс — ТэлботШтраф: 8-6Броски: 26 (8+9+9) — 30 (8+7+15)

«Монреаль» — «Миннесота» 0:2

«Торонто» — «Филадельфия» 5:2

В составе победителей Илья Михеев забросил шайбу и сделал голевую передачу. Защитник Илья Любушкин отметился голевой передачей. Защитник гостей Иван Проворов заработал показатель полезности «-2».

НХЛ Регулярный чемпионат «Торонто» — «Филадельфия» — 5:2 (0:0, 3:1, 2:1) Голы: Лильегрен — 5 (Керфут, Нюландер), 21:35 — 1:0. ван Римсдайк — 21 (Яндл, Конекны), 28:07 — 1:1. Нюландер — 33 (бол., Марнер, Таварес), 33:39 — 2:1. Спецца — 11 (Джиордано, Симмондс), 39:35 — 3:1. Кампф — 11 (Любушкин, Михеев), 50:11 — 4:1. Аттард — 2 (Конекны), 57:24 — 4:2. Михеев — 18 (п.в., Энгвалль, Броди), 58:27 — 5:2Вратари: Кэмпбелл — Джонс (57:55 — 58:27)Штраф: 11-15Броски: 29 (12+8+9) — 39 (15+14+10)

«Торонто» — «Филадельфия» 5:2

«Тампа-Бэй» — «Детройт» 3:4

В составе хозяев льда отличился Никита Кучеров. Это его 19-я шайба в сезоне. Голкипер Андрей Василевский отразил 28 бросков.

НХЛ Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Детройт» — 3:4 (0:0, 2:3, 1:1) Голы: Колтон — 18 (Стэмкос, Палат), 23:58 — 1:0. Сундквист — 7 (Декейсер, Зайдер), 24:20 — 1:1. Врана — 11 (Задина, Уолман), 26:34 — 1:2. Раймонд — 23, 28:17 — 1:3. Кучеров — 19 (бол., Хедман, Стэмкос), 29:47 — 2:3. Колтон — 19 (Стэмкос, Чернак), 40:43 — 3:3. Врана — 12, 45:09 — 3:4Вратари: Василевский (57:43 — 59:14, 59:24) — ГрайссШтраф: 4-6Броски: 41 (15+13+13) — 31 (5+16+10)

«Тампа-Бэй» — «Детройт» 3:4

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Флорида» 2:3 ОТ

Финский нападающий «Флориды» Александр Барков оформил хет-трик. Теперь на его счету 37 голов в этом сезоне.

НХЛ Регулярный чемпионат «Айлендерс» — «Флорида» — 2:3 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 0:1) Голы: Ахо — 2 (Грин, Беллоуз), 24:56 — 1:0. Барков — 35 (бол., Жиру, Юбердо), 34:12 — 1:1. Пажо — 16 (бол., Барзал, Добсон), 41:01 — 2:1. Барков — 36 (Гудас, Юбердо), 56:02 — 2:2. Барков — 37 (Юбердо, Форслинг), 60:20 — 2:3Вратари: Сорокин — БобровскийШтраф: 10-16Броски: 26 (5+12+9+0) — 42 (12+17+12+1)

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Флорида» 2:3 ОТ

«Сент-Луис» — «Бостон» 2:3 ОТ

В составе хозяев льда Павел Бучневич забросил шайбу и сделал голевую передачу. Владимир Тарасенко отметился двумя голевыми передачами.

НХЛ Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Бостон» — 2:3 ОТ (1:0, 1:2, 0:0, 0:1) Голы: Бучневич — 28 (бол., Тарасенко, Кайру), 11:49 — 1:0. Дебраск — 22 (Грызлик), 21:33 — 1:1. Холл — 17 (Форборт, Хаула), 29:44 — 1:2. Томас — 19 (Бучневич, Тарасенко), 39:57 — 2:2. Макэвой — 9 (Дебраск, Койл), 60:48 — 2:3Вратари: Хуссо — СуэйменШтраф: 6-8Броски: 22 (8+9+5+0) — 35 (11+17+6+1)

«Сент-Луис» — «Бостон» 2:3 ОТ

«Нэшвилл» — «Калгари» 3:2 Б

У победителей голы забили Филип Форсберг и Мэтт Дюшен, а победный буллит реализовал Микаэль Гранлунд. Для Дюшена этот гол стал 40-м в сезоне, Мэтт — первый игрок в истории «Предаторз», достигший этой отметки. У проигравших дубль сделал Эндрю Манджапане.

НХЛ Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Калгари» — 3:2 Б (0:0, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0) Голы: Форсберг — 39 (бол., Джохансен, Йоси), 27:23 — 1:0. Дюшен — 40, 32:09 — 2:0. Манджапане — 33 (бол., Ткачак, Годро), 35:13 — 2:1. Манджапане — 34 (Тоффоли, Хэнифин), 46:40 — 2:2Победный буллит: ГранлундВратари: Сарос — ВладаржШтраф: 6-10Броски: 27 (9+8+7+3) — 21 (5+7+7+2)

«Нэшвилл» — «Калгари» 3:2 Б

«Анахайм» — «Лос-Анджелес» 1:2

НХЛ Регулярный чемпионат «Анахайм» — «Лос-Анджелес» — 1:2 (0:0, 1:1, 0:1) Голы: Кемпе — 34 (Копитар), 20:27 — 0:1. Хенрик — 18 (бол., Терри, Фаулер), 25:36 — 1:1. Дано — 25 (Арвидссон, Рой), 40:32 — 1:2Вратари: Гибсон (58:14) — КуикШтраф: 4-10Броски: 30 (7+17+6) — 28 (10+12+6)

«Анахайм» — «Лос-Анджелес» 1:2

«Ванкувер» — «Оттава» 3:4 Б

В составе победителей Никита Зайцев сделал две голевые передачи, Артем Зуб — одну. Форвард хозяев льда Василий Подколзин результативными действиями не отметился.

НХЛ Регулярный чемпионат «Ванкувер» — «Оттава» — 3:4 Б (2:0, 0:1, 1:2, 0:0, 0:1) Голы: Миллер — 30 (бол., Хьюз), 1:55 — 1:0. Бесер — 21 (Хант, Миллер), 15:14 — 2:0. Форментон — 16 (Зайцев, Штютцле), 24:04 — 2:1. Келли — 6 (Браннстрем, Зуб), 42:17 — 2:2. Форментон — 17 (Зайцев, Хэмоник), 43:49 — 2:3. Дермотт — 2 (Бесер, Хьюз), 46:47 — 3:3Победный буллит: ГодеттВратари: Галак (Демко, 20:00) — ГуставссонШтраф: 4-10Броски: 37 (10+16+8+3) — 32 (14+8+10+0)

«Ванкувер» — «Оттава» 3:4 Б

«Сан-Хосе» — «Коламбус» 3:2

У победителей дубль сделал Скотт Риди, еще один гол забил Рудольф Балцерс. У проигравших две шайбы забросил Джек Рослович. «Шаркс» прервали серию из 10 поражений.

НХЛ Регулярный чемпионат «Сан-Хосе» — «Коламбус» — 3:2 (3:0, 0:0, 0:2) Голы: Риди — 4 (бол., Грегор, Кутюр), 4:39 — 1:0. Балцерс — 11 (Бордело), 8:45 — 2:0. Риди — 5 (Хмелевски), 18:14 — 3:0. Рословик — 18 (бол., Дэнфорт, Джонсон), 41:32 — 3:1. Рословик — 19 (Ворачек, Бин), 53:33 — 3:2Вратари: Кяхкенен — Мерзликинс (58:30)Штраф: 8-6Броски: 28 (12+8+8) — 24 (7+10+7)