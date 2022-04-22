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    В матче с «Виннипегом» «Каролина» надежно закроет свои ворота?

    «Каролина» — «Виннипег». Прогноз и ставка (к. 2.35) на хоккейный матч НХЛ 22 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Каролина» — «Виннипег»
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    Макс Доми
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Каролина» будет принимать «Виннипег». Игра пройдет на «PNC-арене» 22 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Каролина» — «Виннипег»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 22 Апреля 2022 года

    «Каролина»

    В 77 играх регулярного чемпионата парни из Роли выбили себе 106 очков. На данный момент «ураганы» занимают первое место в Столичном дивизионе, опережая «Рейнджерс» лишь по дополнительным показателям.

    Последнюю победу своих любимцев фанаты на «PNC-арене» увидели 11 апреля. В тот вечер «Каролина» встретилась с «Анахаймом» и устроила «утятам» разнос (5:2).

    После разгромной победы над калифорнийцами команда Рода Бриндамора отправилась в Нью-Йорк, где обыграла «Рейнджерс» (4:2). А вернувшись домой, «Кейнс» провели беззубую встречу с «Детройтом» (0:3).

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    Два последних на сегодня поединка «Каролина» скатала в гостях. Сперва в Денвере она уступила «Колорадо» (4:7), затем в Финиксе — оформила победу над «Аризоной» (5:3).

    «Виннипег»

    Канадцы из Манитобы поучаствовали в 77 матчах и насобирали за это время 81 балл. В турнирной таблице Центрального дивизиона команда идет шестой, отставая на 10 очков от «Далласа».

    Старт апрельской части чемпионата был успешно провален «Виннипегом». В первых четырех встречах текущего месяца «бомбардировщики» проиграли. Прервать же серию им удалось в поединке с «Оттавой» 11 числа (4:3).

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    • После напряженной битвы с «сенаторами» подопечные Дэйва Лоури отправились в «Белл Центр», где грохнули «Монреаль» (4:2). Однако победы в матчах с аутсайдерами оказались максимумом для сегодняшних «Джетс».

    В трех других матчах у «Виннипега» были более серьезные соперники, с которыми он не справился. Уступили ребята Лоури «Флориде» (1:6), «Тампе-Бэй» (4:7) и «Рейнджерс» (0:3).

    Коэффициенты

    На победу «Каролины» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.76, ничья оценивается в 4.66, а победа «Виннипега» — в 3.92.

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    Прогноз

    В недавней встрече с аутсайдером Лиги — «Аризоной» «Каролине» удалось обрубить безвыигрышную серию. Теперь «Кейнс» планируют отнять очки у «Виннипега», который потерпел семь поражений в девяти последних матчах. При этом пока у «Джетс» хромает атака, ребята Бриндамора на своем льду не пропустят много.

    Ставка

    Хорошая защита «Харрикейнз» не позволит «Виннипегу» часто радоваться голам на «PNC-арене». Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Виннипега» меньше 2 за 2.35.

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    «Каролина» — «Виннипег»: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 22.04.2022. Прогнозы на хоккей. В матче с «Виннипегом» «Каролина» надежно закроет свои ворота?
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