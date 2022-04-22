«Каролина»
В 77 играх регулярного чемпионата парни из Роли выбили себе 106 очков. На данный момент «ураганы» занимают первое место в Столичном дивизионе, опережая «Рейнджерс» лишь по дополнительным показателям.
Последнюю победу своих любимцев фанаты на «PNC-арене» увидели 11 апреля. В тот вечер «Каролина» встретилась с «Анахаймом» и устроила «утятам» разнос (5:2).
После разгромной победы над калифорнийцами команда Рода Бриндамора отправилась в Нью-Йорк, где обыграла «Рейнджерс» (4:2). А вернувшись домой, «Кейнс» провели беззубую встречу с «Детройтом» (0:3).
Два последних на сегодня поединка «Каролина» скатала в гостях. Сперва в Денвере она уступила «Колорадо» (4:7), затем в Финиксе — оформила победу над «Аризоной» (5:3).
«Виннипег»
Канадцы из Манитобы поучаствовали в 77 матчах и насобирали за это время 81 балл. В турнирной таблице Центрального дивизиона команда идет шестой, отставая на 10 очков от «Далласа».
Старт апрельской части чемпионата был успешно провален «Виннипегом». В первых четырех встречах текущего месяца «бомбардировщики» проиграли. Прервать же серию им удалось в поединке с «Оттавой» 11 числа (4:3).
После напряженной битвы с «сенаторами» подопечные Дэйва Лоури отправились в «Белл Центр», где грохнули «Монреаль» (4:2). Однако победы в матчах с аутсайдерами оказались максимумом для сегодняшних «Джетс».
В трех других матчах у «Виннипега» были более серьезные соперники, с которыми он не справился. Уступили ребята Лоури «Флориде» (1:6), «Тампе-Бэй» (4:7) и «Рейнджерс» (0:3).
Коэффициенты
На победу «Каролины» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.76, ничья оценивается в 4.66, а победа «Виннипега» — в 3.92.
Прогноз
В недавней встрече с аутсайдером Лиги — «Аризоной» «Каролине» удалось обрубить безвыигрышную серию.
Ставка
Хорошая защита «Харрикейнз» не позволит «Виннипегу» часто радоваться голам на «PNC-арене». Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Виннипега» меньше 2 за 2.35.