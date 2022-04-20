В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Монреаль» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет в «Белл Центре» 20 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Монреаль» — «Миннесота»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Монреаль»

Канадская команда из Квебека скатала 76 матчей, в которых зацепила всего 51 очко. В турнирной таблице Атлантического дивизиона она застряла на восьмой позиции.

Последний раз «Монреаль» покидал площадку с хорошим настроением 8 апреля. Тогда в «Пруденшал Центре» «трехцветным» удалось прихлопнуть «Нью-Джерси» в «верховой» зарубе (7:4).

Коэффициенты матча Монреаль — Миннесота 1 4.40 X 5.10 2 1.60 Ставка

После встречи в Ньюарке подопечные Мартена Сан-Луи не набрали ни единого балла за пять поединков. Очередную серию поражений они начали с выездной игры с «Торонто» (2:3).

Все прогнозы на НХЛ

С разницей в две шайбы «Монреаль» слился 12 апреля «Виннипегу» дома (2:4), после чего отхватил сполна от «Коламбуса» (1:5), «Айлендерс» (0:3) и «Вашингтона» (4:8).

«Миннесота»

Хоккеисты из Сент-Пола приняли участие в 75 играх чемпионата, в которых взяли 101 очко. В турнирной таблице Центрального дивизиона «Минни» расположилась на третьем месте.

В период с 11 по 15 апреля «Миннесота» скатала небольшую беспроигрышную серию, которая началась с поединка в «Эксел Энерджи Центре», где хозяева разбили «Лос-Анджелес» (6:3).

Еще в одном матче на своем льду ребята Дина Эвансона вынесли «Эдмонтон» (5:1), а в игре 15 апреля, прошедшей в Техасе, «дикари» вымучили победу над «Далласом» (3:2 ОТ).

Прервалась серия «Миннесоты» во время ее очередного неудачного выезда в «Энтерпрайз-центр». Снова парни из Сент-Пола отдали победу «Сент-Луису» в овертайме (5:6 ОТ). В последней игре «дикари» взяли верх над «Сан-Хосе» (5:4 ОТ).

Коэффициенты

В этом матче победа «Монреаля» оценивается букмекерами в 4.42, коэффициент на ничью — 5.15, а на победу «Миннесоты» — 1.62.

Прогноз

В трех матчах из пяти проигранных в недавнем прошлом канадцы слились с форой в 3+ шайбы . При этом и серьезные ребята не стесняются накидывать в сетку «Канадиенс» по большой пачке голов. «Миннесота» также не заметит соперника и спокойно грохнет его на выезде.

Ставка

В «Белл Центре» «Монреаль» безнадежно провалится в обороне и снова останется без набранных очков. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Монреаля» больше 4.5 за 2.57.