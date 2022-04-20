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    Еще с одним топ-соперником «Монреаль» сыграет слабо?

    «Монреаль» — «Миннесота». Прогноз и ставка (к. 2.57) на хоккейный матч НХЛ 20 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Монреаль» — «Миннесота»
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    Кэри Прайс
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Монреаль» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет в «Белл Центре» 20 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Монреаль» — «Миннесота»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 20 Апреля 2022 года

    «Монреаль»

    Канадская команда из Квебека скатала 76 матчей, в которых зацепила всего 51 очко. В турнирной таблице Атлантического дивизиона она застряла на восьмой позиции.

    Последний раз «Монреаль» покидал площадку с хорошим настроением 8 апреля. Тогда в «Пруденшал Центре» «трехцветным» удалось прихлопнуть «Нью-Джерси» в «верховой» зарубе (7:4).

    Коэффициенты матча Монреаль — Миннесота

  • 1
  • 4.40
  • X
  • 5.10
  • 2
  • 1.60
  • Ставка
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    После встречи в Ньюарке подопечные Мартена Сан-Луи не набрали ни единого балла за пять поединков. Очередную серию поражений они начали с выездной игры с «Торонто» (2:3).

    Все прогнозы на НХЛ

    С разницей в две шайбы «Монреаль» слился 12 апреля «Виннипегу» дома (2:4), после чего отхватил сполна от «Коламбуса» (1:5), «Айлендерс» (0:3) и «Вашингтона» (4:8).

    «Миннесота»

    Хоккеисты из Сент-Пола приняли участие в 75 играх чемпионата, в которых взяли 101 очко. В турнирной таблице Центрального дивизиона «Минни» расположилась на третьем месте.

    В период с 11 по 15 апреля «Миннесота» скатала небольшую беспроигрышную серию, которая началась с поединка в «Эксел Энерджи Центре», где хозяева разбили «Лос-Анджелес» (6:3).

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    • Еще в одном матче на своем льду ребята Дина Эвансона вынесли «Эдмонтон» (5:1), а в игре 15 апреля, прошедшей в Техасе, «дикари» вымучили победу над «Далласом» (3:2 ОТ).

    Прервалась серия «Миннесоты» во время ее очередного неудачного выезда в «Энтерпрайз-центр». Снова парни из Сент-Пола отдали победу «Сент-Луису» в овертайме (5:6 ОТ). В последней игре «дикари» взяли верх над «Сан-Хосе» (5:4 ОТ).

    Коэффициенты

    В этом матче победа «Монреаля» оценивается букмекерами в 4.42, коэффициент на ничью — 5.15, а на победу «Миннесоты» — 1.62.

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    Прогноз

    В трех матчах из пяти проигранных в недавнем прошлом канадцы слились с форой в 3+ шайбы. При этом и серьезные ребята не стесняются накидывать в сетку «Канадиенс» по большой пачке голов. «Миннесота» также не заметит соперника и спокойно грохнет его на выезде.

    Ставка

    В «Белл Центре» «Монреаль» безнадежно провалится в обороне и снова останется без набранных очков. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Монреаля» больше 4.5 за 2.57.

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    «Монреаль» — «Миннесота»: прогноз, ставка (2.57), статистика, коэффициенты матча 20.04.2022. Прогнозы на хоккей. Еще с одним топ-соперником «Монреаль» сыграет слабо?
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