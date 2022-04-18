НХЛ. «Миннесота» одолела «Сан-Хосе», «Сент-Луис» разгромил «Нэшвилл»

«Филадельфия» — «Баффало» 3:5

«Филадельфия» потерпела пятое поражение подряд и с 57 очками расположилась на 15-м месте в Восточной конференции. «Баффало» с 69 очками — на 11-й строчке.

«Филадельфия» — «Баффало» 3:5

«Миннесота» — «Сан-Хосе» 5:4 ОТ

В составе «Уайлд» одну из шайб забросил Дмитрий Куликов, Кирилл Капризов завершил встречу с показателем полезности «-2». Победный гол на второй минуте овертайма забил Кевин Фиала, набравший четыре (2+2) очка.

НХЛ Регулярный чемпионат «Миннесота» — «Сан-Хосе» — 5:4 ОТ (2:1, 1:2, 1:1, 1:0) Голы: Куликов — 6 (Фиала, Болди), 6:04 — 1:0. Сперджен — 8 (Фолиньо), 7:29 — 2:0. Балцерс — 10 (Бордело, Грегор), 9:38 — 2:1. Нието — 6 (Бонино, Бернс), 21:19 — 2:2. Болди — 14 (Фиала, Годро), 26:37 — 3:2. Грегор — 5 (Бернс, Балцерс), 31:11 — 3:3. Бонино — 12 (мен., Хертл, Мелош), 41:37 — 3:4. Фиала — 29 (Бенн, Годро), 48:54 — 4:4. Сперджен — 9 (Фиала, Годро), 61:05 — 5:4Вратари: Флери — РаймерШтраф: 6-10Броски: 28 (11+6+10+1) — 30 (6+15+9+0)

Эта победа гарантировала «Уайлд» участие в плей-офф НХЛ.

«Миннесота» — «Сан-Хосе» 5:4 ОТ

«Нэшвилл» — «Сент-Луис» 3:8

В составе победителей Владимир Тарасенко забросил шайбу и сделал две голевые передачи. Иван Барбашев сделал две результативные передачи, Павел Бучневич — одну.

НХЛ Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Сент-Луис» — 3:8 (1:1, 1:7, 1:0) Голы: Казинс — 9 (Боровицки, Канин), 4:16 — 1:0. Шенн — 23 (бол., О`Райлли, Перрон), 17:41 — 1:1. Тарасенко — 33 (О`Райлли, Парэйко), 21:11 — 1:2. Росен — 1 (Томас, Тарасенко), 24:24 — 1:3. Кайру — 24 (Бучневич, Парэйко), 29:29 — 1:4. Росен — 2 (Тарасенко, Фолк), 32:10 — 1:5. Уокер — 8 (Браун, Джошуа), 32:49 — 1:6. Шенн — 24 (Барбашев, Росен), 36:27 — 1:7. Канин — 13 (Казинс, Экхольм), 38:47 — 2:7. Кайру — 25 (Барбашев), 39:13 — 2:8. Фаббро — 2 (Форсберг, Дюшен), 52:09 — 3:8Вратари: Сарос (Риттих, 29:29) — БиннингтонШтраф: 2-4Броски: 36 (13+13+10) — 33 (10+16+7)

«Нэшвилл» — «Сент-Луис» 3:8

«Торонто» — «Нью-Йорк Айлендерс» 4:2

«Торонто» со 106 очками занимает второе место в Восточной конференции, «Айлендерс» с 79 очками расположились на девятой строчке и потеряли шансы на плей-офф.

НХЛ Регулярный чемпионат «Торонто» — «Айлендерс» — 4:2 (1:1, 2:1, 1:0) Голы: Бовилье — 12 (бол., Палмиери, Пулок), 14:17 — 0:1. Марнер — 34 (Джиордано, Бантинг), 17:31 — 1:1. Бэйли — 11, 20:31 — 1:2. Энгвалль — 14 (Керфут, Холл), 30:49 — 2:2. Нюландер — 32 (бол., Таварес, Бантинг), 33:20 — 3:2. Кампф — 10 (п.в., Нюландер), 59:51 — 4:2Вратари: Кэмпбелл — Сорокин (57:56 — 59:51)Штраф: 6-11Броски: 37 (9+12+16) — 29 (9+11+9)

«Торонто» — «Нью-Йорк Айлендерс» 4:2

«Анахайм» — «Коламбус» 6:4

В составе «Анахайма» дублем отметис Трой Терри. У «Коламбуса» дубль оформил Джейка Бина. Владислав Гавриков отметился голевой передачей.

НХЛ Регулярный чемпионат «Анахайм» — «Коламбус» — 6:4 (3:1, 0:2, 3:1) Голы: Терри — 36 (Гетцлаф), 3:17 — 1:0. Бин — 6 (Рословик, Гавриков), 4:07 — 1:1. Терри — 37 (Шаттенкирк, Фаулер), 5:43 — 2:1. Мэйю — 9 (Зеграс, Грант), 7:42 — 3:1. Бин — 7 (Боквист), 21:34 — 3:2. Керали — 14 (Робинсон, Дэнфорт), 30:52 — 3:3. Зеграс — 20 (Грант, Мэйю), 41:03 — 4:3. Фаулер — 9 (Терри, Гетцлаф), 43:28 — 5:3. Силлинджер — 14 (Ворачек, Нюквист), 47:22 — 5:4. Грант — 15 (п.в.), 59:04 — 6:4Вратари: Гибсон — Берубе (58:11 — 59:04)Штраф: 4-2Броски: 32 (10+12+10) — 35 (12+10+13)