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    Сумеет ли «Миннесота» остановить «Сент-Луис»?

    «Сент-Луис» — «Миннесота». Прогноз и ставка (к. 2.50) на хоккейный матч НХЛ 9 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Сент-Луис» — «Миннесота»
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    Кирилл Капризов
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет в «Энтерпрайз-центре» 9 апреля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Сент-Луис» — «Миннесота»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 09 Апреля 2022 года
    Сент-Луис
  • Сент-Луис
    •  Сент-Луис 03:00 Миннесота Миннесота
  • НХЛ
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    «Сент-Луис»

    В 70 матчах регулярного чемпионата коллектив из Миссури сумел взять 90 очков. В турнирной таблице Центрального дивизиона он занимает третье место, обгоняя на 6 баллов «Нэшвилл».

    В пяти играх из шести последних «Сент-Луис» победил. В каждой встрече он забивал минимум 4 шайбы. Стартовал мощный отрезок «музыкантов» в конце марта. Тогда они дважды прихлопнули «Ванкувер» (4:1, 4:3).

    Коэффициенты матча Сент-Луис — Миннесота

  • 1
  • 2.20
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 2.70
  • Ставка
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    После поединков с «Кэнакс» команда Крейга Беруби отправилась в Альберту, Канада, где потерпела поражение в голевой зарубе с «Эдмонтоном». Матч закончился в овертайме (5:6 ОТ).

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    Еще в одной встрече в Альберте «Сент-Луис» одержал верх над «Калгари» (6:4). Два последних матча «музыканты» провели дома, где разгромили «Аризону» (5:1) и «Сиэтл» (4:1).

    «Миннесота»

    Бригада из Сент-Пола скатала в регулярке 69 поединков и захватила 91 очко. В турнирной таблице Центрального дивизиона команда идет второй и опережает «Сент-Луис» на 1 балл.

    В период с 17 по 30 марта «Миннесота» оформила семь подряд побед на своем льду. А в игре 1 апреля серия «дикарей» в «Эксел Энерджи Центре» была прервана стараниями «Питтсбурга» (3:4 ОТ).

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    • Три следующих поединка подопечные Дина Эвансона скатали в гостях. Две встречи на чужой территории «дикари» закончили успешно. Сперва в Роли они взяли верх над «Каролиной» (3:1).

    На матч 4 апреля «Миннесота» сгоняла в столицу Штатов, где в одну калитку вынесла «Вашингтон» (5:1). А вот выезд в Теннесси обернулся для «дикарей» позорным поражением от «Нэшвилла» (2:6).

    Коэффициенты

    Взять победу «Сент-Луиса» в этой игре букмекеры предлагают за 2.23, ничья оценивается в 4.54, а победа «Миннесоты» — в 2.73.

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    Прогноз

    В трех последних играх «Сент-Луис» затащил по 2 очка, забив суммарно 15 голов. Бодаться с таким мощным соперником «Миннесоте» будет тяжело, однако турнирная ситуация и недавнее крупное поражение от «Нэшвилла» вынуждают команду Эвансона показать в Миссури лучший хоккей.

    Ставка

    Встреча двух топов Центрального дивизиона может перевалить и за основное время, однако без очков «дикари» чужую площадку все равно не покинут. Наши прогноз и ставка — «Миннесота» не проиграет + ТБ 4.5 за 2.50.

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    «Сент-Луис» — «Миннесота»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 09.04.2022. Прогнозы на хоккей. Сумеет ли «Миннесота» остановить «Сент-Луис»?
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