В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет в «Энтерпрайз-центре» 9 апреля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Сент-Луис» — «Миннесота»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сент-Луис»

В 70 матчах регулярного чемпионата коллектив из Миссури сумел взять 90 очков. В турнирной таблице Центрального дивизиона он занимает третье место, обгоняя на 6 баллов «Нэшвилл».

В пяти играх из шести последних «Сент-Луис» победил. В каждой встрече он забивал минимум 4 шайбы. Стартовал мощный отрезок «музыкантов» в конце марта. Тогда они дважды прихлопнули «Ванкувер» (4:1, 4:3).

После поединков с «Кэнакс» команда Крейга Беруби отправилась в Альберту, Канада, где потерпела поражение в голевой зарубе с «Эдмонтоном». Матч закончился в овертайме (5:6 ОТ).

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Еще в одной встрече в Альберте «Сент-Луис» одержал верх над «Калгари» (6:4). Два последних матча «музыканты» провели дома, где разгромили «Аризону» (5:1) и «Сиэтл» (4:1).

«Миннесота»

Бригада из Сент-Пола скатала в регулярке 69 поединков и захватила 91 очко. В турнирной таблице Центрального дивизиона команда идет второй и опережает «Сент-Луис» на 1 балл.

В период с 17 по 30 марта «Миннесота» оформила семь подряд побед на своем льду. А в игре 1 апреля серия «дикарей» в «Эксел Энерджи Центре» была прервана стараниями «Питтсбурга» (3:4 ОТ).

Три следующих поединка подопечные Дина Эвансона скатали в гостях. Две встречи на чужой территории «дикари» закончили успешно. Сперва в Роли они взяли верх над «Каролиной» (3:1).

На матч 4 апреля «Миннесота» сгоняла в столицу Штатов, где в одну калитку вынесла «Вашингтон» (5:1). А вот выезд в Теннесси обернулся для «дикарей» позорным поражением от «Нэшвилла» (2:6).

Коэффициенты

Взять победу «Сент-Луиса» в этой игре букмекеры предлагают за 2.23, ничья оценивается в 4.54, а победа «Миннесоты» — в 2.73.

Прогноз

В трех последних играх «Сент-Луис» затащил по 2 очка, забив суммарно 15 голов. Бодаться с таким мощным соперником «Миннесоте» будет тяжело, однако турнирная ситуация и недавнее крупное поражение от «Нэшвилла» вынуждают команду Эвансона показать в Миссури лучший хоккей .

Ставка

Встреча двух топов Центрального дивизиона может перевалить и за основное время, однако без очков «дикари» чужую площадку все равно не покинут. Наши прогноз и ставка — «Миннесота» не проиграет + ТБ 4.5 за 2.50.