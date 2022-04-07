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    НХЛ. «Вашингтон» переиграл «Тампу», «Виннипег» уступил «Детройту»

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 7 апреля

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    «Вашингтон» — «Тампа-Бэй»
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    «Вашингтон» — «Тампа-Бэй»

    «Виннипег» — «Детройт» 1:3

    Российский нападающий «Виннипег» Евгений Свечников не отметился результативными действиями.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Виннипег» — «Детройт» — 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)
    Голы: Ганье — 10 (мен., Ларкин), 18:40 — 0:1. Шайфли — 27 (Шмидт, Элерс), 26:01 — 1:1. Расмуссен — 12 (Сундквист, Крискуоло), 49:11 — 1:2. Ганье — 11 (п.в., Сутер, Ларкин), 59:23 — 1:3Вратари: Хеллибак (56:50 — 59:23) — ГрайссШтраф: 8-6Броски: 33 (13+9+11) — 35 (5+17+13)

    «Виннипег» — «Детройт» 1:3

    «Вашингтон» — «Тампа-Бэй» 4:3

    Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин отметился одним голом и одной голевой передачей. Его одноклубник и соотечественник Евгений Кузнецов сделал две голевые передачи.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Вашингтон» — «Тампа-Бэй» — 4:3 (3:2, 1:0, 0:1)
    Голы: Фехервари — 6 (Карлсон, Шири), 5:10 — 1:0. Карлсон — 12 (бол., Кузнецов, Бэкстрем), 7:38 — 2:0. Кучеров — 14 (Хедман), 8:41 — 2:1. Овечкин — 43 (Карлсон, Кузнецов), 15:10 — 3:1. Пол — 13 (Стэмкос, Рутта), 16:31 — 3:2. Карлсон — 13 (бол., Оши, Овечкин), 36:35 — 4:2. Колтон — 15 (бол., Сергачев, Марун), 57:10 — 4:3Вратари: Самсонов — Василевский (54:29 — 55:37, 57:02 — 57:10, 58:47)Штраф: 10-12Броски: 28 (13+6+9) — 28 (11+9+8)

    У «Тампы» одну из шайб провел Никита Кучеров. Защитник Михаил Сергачев отметился ассистом.

    «Вашингтон» — «Тампа-Бэй» 4:3

    «Сент-Луис» — «Сиэтл» 4:1

    Российский нападающие хозяев Иван Барбашев и Павел Бучневич поучаствовали в первом голе своей команды.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Сент-Луис» — «Сиэтл» — 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)
    Голы: Томас — 16 (бол., Барбашев, Бучневич), 8:38 — 1:0. Фолк — 10 (Шенн, Ледди), 27:56 — 2:0. Эберле — 17 (Борген, Донато), 29:55 — 2:1. Кайру — 23 (Шенн, Бортуццо), 42:34 — 3:1. О`Райлли — 17 (п.в., Саад, Росен), 58:45 — 4:1Вратари: Хуссо — Дриджер (57:31 — 58:45)Штраф: 2-12Броски: 36 (11+13+12) — 29 (9+11+9)

    «Сент-Луис» — «Сиэтл» 4:1

    «Вегас» — «Ванкувер» 1:5

    Российские игроки Евгений Дадонов и Василий Подколзин результативными действиями не отметились.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Вегас» — «Ванкувер» — 1:5 (1:2, 0:2, 0:1)
    Голы: Айкел — 10 (Стивенсон, Макнэбб), 12:02 — 1:0. Хорват — 28 (бол., Экман-Ларссон, Петтерссон), 16:38 — 1:1. Ричардсон — 3 (Дикинсон, Гарлэнд), 16:55 — 1:2. Пирсон — 14 (Петтерссон, Миллер), 31:40 — 1:3. Петтерссон — 23 (Экман-Ларссон, Миллер), 36:03 — 1:4. Петтерссон — 24 (бол., Чейссон), 41:11 — 1:5Вратари: Ленер — ДемкоШтраф: 6-6Броски: 34 (8+10+16) — 31 (14+9+8)

    «Вегас» — «Ванкувер» 1:5

    «Анахайм» — «Калгари» 2:4

    Защитник «Флэймз» Никита Задоров очков не набрал.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Анахайм» — «Калгари» — 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)
    Голы: Линдхольм — 36 (Годро, Стоун), 12:33 — 0:1. Тоффоли — 19 (Манджапане, Баклунд), 30:11 — 0:2. Зеграс — 18 (Леттьери, Стил), 38:11 — 1:2. Стоун — 1 (Манджапане), 50:28 — 1:3. Хенрик — 15 (бол., Шаттенкирк, Фаулер), 51:53 — 2:3. Ткачак — 33 (п.в., Годро), 59:25 — 2:4Вратари: Столарз (59:10 — 59:25) — МаркстремШтраф: 2-6Броски: 28 (13+5+10) — 28 (10+7+11)

    «Анахайм» — «Калгари» 2:4
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