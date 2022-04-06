В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Баффало» будет принимать «Каролину». Игра пройдет в «КиБанк Центре» 6 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Баффало» — «Каролина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Баффало»

В 70 играх регулярного первенства клуб из Буффало сумел взять 61 очко. В турнирной таблице Атлантического дивизиона он закрепил за собой шестую позицию.

В шести последних матчах «Баффало» потерпел четыре поражения. Очередной слабый отрезок «мечей» стартовал в поединке против «Вашингтона» в «КиБанк Центре» (3:4 Б). В следующей игре «Сэйбрз» уступили «Рейнджерс» (4:5 ОТ).

Одну из редких побед команда Дона Гранато зацепила в Иллинойсе, где припечатала «Чикаго» (6:5), а в последней мартовской встрече она была слабее «Виннипега» по буллитам (2:3 Б).

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Еще 2 балла «Баффало» затащил в зарубе с «Нэшвиллом» на своем льду (4:3). Последним соперником «Сэйбрз» оказалась «Флорида», которой они также отдали очки (3:5).

«Каролина»

Бригада из Роли поучаствовала в 69 поединках регулярки и взяла 98 очков. В зачете Столичного дивизиона команда занимает первое место и опережает ближайшего преследователя на 4 балла.

В конце марта «Каролина» провела 3-матчевую серию на выезде. На чужом льду «ураганам» удалось оформить пару крупных побед, а еще в одной встрече — взять 1 очко.

На старте небольшого гостевого отрезка команда Рода Бриндамора грохнула «Сент-Луис» (7:2), после чего — разгромила «Вашингтон» (6:1). Единственное поражение было зафиксировано в зарубе с «Тампой-Бэй» (3:4 ОТ).

Возвращение домой «Каролина» отпраздновала с размахом, прихлопнув «Монреаль» (4:0). В последнем матче «Харрикейнз» ничего не смогли поделать с «Миннесотой» (1:3).

Коэффициенты

Поставить в этом матче на «Баффало» букмекеры предлагают за 4.18, а победа «Каролины» оценивается в 1.68. Ничейный вариант эксперты рассматривают за 4.94.

Прогноз

В паре недавних матчей «ураганы» позволили себе отдать очки топ-соперникам, но это не значит, что в игре с аутсайдером «Кейнс» будут такими же щедрыми. Скорее всего, команда Бриндамора не постесняется вынести слабого оппонента на его льду.

Ставка

В Буффало «Харрикейнз» должны спокойно разбираться с проблемными хозяевами, но при этом встреча закончится без серьезного «верха». Наши прогноз и ставка — «Каролина» победит + ТМ 6.5 за 2.65.