НХЛ. «Миннесота» разгромила «Вашингтон», «Рейнджерс» проиграли «Филадельфии»

«Миннесота» выиграла девять из десяти последних матчей

«Ванкувер» — «Вегас» — 2:3 ОТ

«Ванкувер» проиграл четыре из пяти последних матчей. «Вегас» продлил победную серию до пяти матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Ванкувер» — «Вегас» — 2:3 ОТ (0:2, 0:0, 2:0, 0:1) Голы: Пьетранджело — 13 (Айкел, Стивенсон), 6:51 — 0:1. Маршессо — 28, 12:31 — 0:2. Миллер — 29 (Экман-Ларссон), 41:42 — 1:2. Хорват — 27 (бол.), 49:42 — 2:2. Теодор — 11 (Маршессо, Карлссон), 62:05 — 2:3Вратари: Демко — ЛенерШтраф: 6 — 6Броски: 28 (7+9+10+2) — 30 (13+6+7+4)

«Ванкувер» — «Вегас»

«Вашингтон» — «Миннесота» — 1:5

Нападающие «Вашингтона» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов сделали по одной результативной передаче.

Голкипер «Кэпиталз» Витек Ванечек отразил всего лишь 14 из 18 бросков соперника.

«Миннесота» выиграла девять из десяти последних матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Миннесота» — 1:5 (0:2, 0:1, 1:2) Голы: Эрикссон Эк — 20 (Гринуэй, Голигоски), 0:36 — 0:1. Джост — 7 (Бродин, Хартман), 1:37 — 0:2. Эрикссон Эк — 21 (Гринуэй, Фолиньо), 33:07 — 0:3. Фолиньо — 20 (Гринуэй, Эрикссон Эк), 40:30 — 0:4. Хэтэуэй — 11 (Овечкин, Кузнецов), 50:28 — 1:4. Делорье — 7 (п.в., Сперджен, Бьюгстад), 57:15 — 1:5Вратари: Ванечек (50:19 — 50:28, 56:26 — 57:15) — ТэлботШтраф: 6 — 2Броски: 26 (10+6+10) — 19 (6+6+7)

«Вашингтон» — «Миннесота»

«Рейнджерс» — «Филадельфия» — 3:4 Б

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин стал второй звездой матча. Российский хоккеист отметился заброшенной шайбой и результативной передачей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Рейнджерс» — «Филадельфия» — 3:4 Б (0:2, 0:0, 3:1, 0:0, 0:1) Голы: Йорк — 3 (Томпсон), 5:54 — 0:1. Типпетт — 7 (Хэйс), 6:44 — 0:2. Фараби — 16 (Санхейм, Линдблом), 40:44 — 0:3. Панарин — 19 (Труба, Миллер), 41:22 — 1:3. Зибанежад — 28 (Ватрано, Линдгрен), 55:28 — 2:3. Копп — 16 (Панарин, Гудроу), 55:40 — 3:3Победный буллит: ХэйсВратари: Шестеркин — ДжонсШтраф: 6 — 6Броски: 46 (13+19+10+4) — 26 (8+8+6+4)

«Рейнджерс» — «Филадельфия»

«Чикаго» — «Аризона» — 2:3 ОТ

Серия поражений «Чикаго» достигла пяти матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Аризона» — 2:3 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 0:1) Голы: Строум — 20 (Дебринкэт), 1:15 — 1:0. Карконе — 2 (Строльман), 26:25 — 1:1. Бойд — 13 (Гостисбеер, Майо), 30:01 — 1:2. Кейн — 22 (бол., С. Джонс, Дебринкэт), 45:33 — 2:2. Гостисбеер — 11 (бол., Шмальц, Кессел), 64:45 — 2:3Вратари: Ланкинен — ВеймелкаШтраф: 4 — 6Броски: 31 (11+5+13+2) — 35 (6+15+8+6)

«Чикаго» — «Аризона»

«Анахайм» — «Эдмонтон» — 1:6

Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль забросил 50-ю шайбу и набрал 100-е очко в текущей регулярке. В гонке бомбардиров немецкий хоккеист уступает только своему партнеру по команду Коннору Макдэвиду, в активе которого уже 105 (40+65) очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Анахайм» — «Эдмонтон» — 1:6 (0:3, 0:1, 1:2) Голы: Бэрри — 6 (Макдэвид, Кейн), 4:44 — 0:1. Макдэвид — 40 (бол., Бэрри, Нюджент-Хопкинс), 8:58 — 0:2. Нюджент-Хопкинс — 9 (Бэрри, Кулак), 15:58 — 0:3. Пулюярви — 13 (Макдэвид, Кейн), 24:15 — 0:4. Эштон-Риз — 3, 43:16 — 1:4. Кулак — 4 (Сиси, Драйзайтль), 52:13 — 1:5. Драйзайтль — 50 (Кулак), 56:02 — 1:6Вратари: Гибсон — СмитШтраф: 6 — 4Броски: 32 (8+9+15) — 46 (16+14+16)

«Анахайм» — «Эдмонтон»

«Сиэтл» — «Даллас» — 4:1

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сиэтл» — «Даллас» — 4:1 (1:0, 0:0, 3:1) Голы: Маккэн — 25 (мен., Веннберг, Соуси), 3:55 — 1:0. Донато — 14 (Соуси, Веннберг), 44:53 — 2:0. Клингберг — 5 (Бенн, Хенли), 54:25 — 2:1. Гурд — 17 (Раск, Кулман), 57:47 — 3:1. Кулман — 2 (п.в.), 59:19 — 4:1Вратари: Дриджер — Эттингер (52:20 — 52:31, 58:18 — 59:19)Штраф: 6 — 2Броски: 29 (8+15+6) — 30 (6+10+14)