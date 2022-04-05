ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Бостонцы снова прихлопнут «Коламбус»?

    «Коламбус» — «Бостон». Прогноз и ставка (к. 2.09) на хоккейный матч НХЛ 5 апреля 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Коламбус Блю Джекетс Прогнозы на Бостон Брюинз
    Прогноз и ставки на «Коламбус» — «Бостон»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Давид Пастрняк
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Коламбус» будет принимать «Бостон». Игра пройдет на «Нэшнуайд Арене» 5 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Коламбус» — «Бостон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. НХЛ 05 Апреля 2022 года

    «Коламбус»

    Сыграв в 69 матчах регулярки, парни из Огайо смогли зацепить всего 69 очков. В турнирной таблице Столичного дивизиона команда опустилась на шестую позицию, толкнув вперед «Айлендерс».

    Последний раз «Коламбус» обыгрывал соперников 19 марта. В тот вечер хозяева на «Нэшнуайд Арене» устроили замес с «Сент-Луисом», в котором сумели сохранить преимущество — 5:4.

    Коэффициенты матча Коламбус — Бостон

  • 1
  • 3.25
  • X
  • 4.70
  • 2
  • 1.88
  • Ставка
    •

    После матча с «Блюз» команда Брэда Ларсена застряла в серии поражений, дошедшей на сегодняшний день до шести поединков. Беды «мундиров» начались в Пенсильвании, где они были разгромлены «Питтсбургом» (1:5).

    Все прогнозы на НХЛ

    В следующих играх «Коламбус» зацепил по одному баллу, уступив «Виннипегу» (3:4 ОТ) и «Миннесоте» (2:3 ОТ). Далее «Блю Джекетс» дважды слились «Айлендерс» (3:4, 2:5) и крупно влетели «Бостону» (2:5).

    «Бостон»

    Бостонский коллектив поучаствовал в 68 поединках, в которых хапнул 91 очко. В турнирной таблице Атлантического дивизиона «Бис» надежно закрепились на четвертой строчке.

    В период с 19 по 26 марта «Бостон» скатал четыре встречи и победил в каждой. Неплохая серия без поражений стартовала в Канаде. На землях северных соседей «Брюинз» переиграли «Виннипег» (4:2) и «Монреаль» (3:2 ОТ).

  • НХЛ. «Миннесота» обыграла «Каролину», Капризов установил рекорд, «Тампа» уступила «Монреалю»
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 3 апреля
  • Сегодня

    • Вернувшись на родину, команда Брюса Кэссиди успела расстроить «Тампу» и следом — грохнуть «Айлендерс» (6:2). Не смогли вынести соперников бостонские парни в зарубе с «Торонто» 30 марта (4:6).

    Апрельская часть сезона началась для «мишек» с яркого перформанса в матче с «Нью-Джерси» (8:1). Еще одну солидную победу «Бостон» организовал во встрече с «Коламбусом» (5:2).

    Коэффициенты

    На победу «Коламбуса» в этом матче букмекеры предлагают поставить за 3.26, а победу «Бостона» они оценивают в 1.92. Кэф на ничью — 4.74.

    130ИгратьБесплатная ставка новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Прогноз

    В самый ответственный отрезок сезона «Коламбус» окончательно расклеился. Сейчас команда Ларсена только проигрывает и при этом пропускает много.

    В шести последних поединках в сетке «Блю Джекетс» побывали 24 шайбы. В таком унылом состоянии они не смогут тягаться с «Бостоном», который чувствует себя сейчас прекрасно.

    Ставка

    В Огайо ребята Брюса Кэссиди легко затащат очередные два очка. Как и в «ТД Гарден», эта встреча закончится разгромом. Наши прогноз и ставка — «Бостон» победит с форой -1 за 2.09.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.30
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Мактаарал — Астана
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Атлетик — Эльче
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.42
  • Прогноз на матч Аталанта — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Удинезе — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Клермон — Нант
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  4.20
  • Прогноз на матч Метц — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Монпелье — Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Труа — Реймс
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Нефтчи — Зиря
  • Футбол
  • Сегодня в 16:15
    •  2.22
  • Прогноз на матч ЦСКА — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Аугсбург — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Бирмингем Сити — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Коламбус» — «Бостон»: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты матча 05.04.2022. Прогнозы на хоккей. Бостонцы снова прихлопнут «Коламбус»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры