В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Коламбус» будет принимать «Бостон». Игра пройдет на «Нэшнуайд Арене» 5 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Коламбус» — «Бостон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Коламбус»

Сыграв в 69 матчах регулярки, парни из Огайо смогли зацепить всего 69 очков. В турнирной таблице Столичного дивизиона команда опустилась на шестую позицию, толкнув вперед «Айлендерс».

Последний раз «Коламбус» обыгрывал соперников 19 марта. В тот вечер хозяева на «Нэшнуайд Арене» устроили замес с «Сент-Луисом», в котором сумели сохранить преимущество — 5:4.

Коэффициенты матча Коламбус — Бостон 1 3.25 X 4.70 2 1.88 Ставка

После матча с «Блюз» команда Брэда Ларсена застряла в серии поражений, дошедшей на сегодняшний день до шести поединков. Беды «мундиров» начались в Пенсильвании, где они были разгромлены «Питтсбургом» (1:5).

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В следующих играх «Коламбус» зацепил по одному баллу, уступив «Виннипегу» (3:4 ОТ) и «Миннесоте» (2:3 ОТ). Далее «Блю Джекетс» дважды слились «Айлендерс» (3:4, 2:5) и крупно влетели «Бостону» (2:5).

«Бостон»

Бостонский коллектив поучаствовал в 68 поединках, в которых хапнул 91 очко. В турнирной таблице Атлантического дивизиона «Бис» надежно закрепились на четвертой строчке.

В период с 19 по 26 марта «Бостон» скатал четыре встречи и победил в каждой. Неплохая серия без поражений стартовала в Канаде. На землях северных соседей «Брюинз» переиграли «Виннипег» (4:2) и «Монреаль» (3:2 ОТ).

Вернувшись на родину, команда Брюса Кэссиди успела расстроить «Тампу» и следом — грохнуть «Айлендерс» (6:2). Не смогли вынести соперников бостонские парни в зарубе с «Торонто» 30 марта (4:6).

Апрельская часть сезона началась для «мишек» с яркого перформанса в матче с «Нью-Джерси» (8:1). Еще одну солидную победу «Бостон» организовал во встрече с «Коламбусом» (5:2).

Коэффициенты

На победу «Коламбуса» в этом матче букмекеры предлагают поставить за 3.26, а победу «Бостона» они оценивают в 1.92. Кэф на ничью — 4.74.

Прогноз

В самый ответственный отрезок сезона «Коламбус» окончательно расклеился . Сейчас команда Ларсена только проигрывает и при этом пропускает много.

В шести последних поединках в сетке «Блю Джекетс» побывали 24 шайбы. В таком унылом состоянии они не смогут тягаться с «Бостоном», который чувствует себя сейчас прекрасно.

Ставка

В Огайо ребята Брюса Кэссиди легко затащат очередные два очка. Как и в «ТД Гарден», эта встреча закончится разгромом. Наши прогноз и ставка — «Бостон» победит с форой -1 за 2.09.