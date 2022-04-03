НХЛ. «Миннесота» обыграла «Каролину», Капризов установил рекорд, «Тампа» уступила «Монреалю»

Кирилл Капризов стал рекордсменом «Миннесоты» по набранным очкам за сезон

«Бостон» — «Коламбус» — 5:2

«Коламбус» проиграл шестой матч кряду. Для «Бостона» эта победа стала шестой в семи последних матчах.

Форвард «Коламбуса» Егор Чинахов отметился результативной передачей, набрав очки во второй игре подряд. Всего в 58 играх сезона на счету россиянина 14 (7+7) баллов.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Бостон» — «Коламбус» — 5:2 (1:1, 1:1, 3:0) Голы: Хаула — 11 (Холл, Макэвой), 15:09 — 1:0. Нюквист — 17 (Силлинджер, Боквист), 19:32 — 1:1. Дэнфорт — 7 (Чинахов, Керали), 20:42 — 1:2. Маршан — 31 (Бержерон, Дебраск), 38:13 — 2:2. Хаула — 12 (бол., Карло, Линдхольм), 56:06 — 3:2. Дебраск — 18 (п.в., Маршан, Макэвой), 58:00 — 4:2. Койл — 15 (п.в., Бержерон, Маршан), 59:54 — 5:2Вратари: Суэймен — Мерзликинс (58:09 — 59:54)Штраф: 2 — 2Броски: 42 (15+12+15) — 24 (5+15+4)

«Бостон» — «Коламбус»

«Виннипег» — «Лос-Анджелес» — 2:3

НХЛ. Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Лос-Анджелес» — 2:3 (1:2, 1:1, 0:0) Голы: Кемпе — 29 (мен., Дано, Эдлер), 2:21 — 0:1. Элерс — 22 (Шайфли), 6:24 — 1:1. Копитар — 18 (Кемпе, Дурзи), 10:32 — 1:2. Виларди — 3 (бол., Спенс, Копитар), 23:05 — 1:3. Лаури — 10 (Хейнола, Пионк), 33:31 — 2:3Вратари: Хеллибак — ПетерсенШтраф: 6 — 12Броски: 27 (6+13+8) — 38 (19+12+7)

«Виннипег» — «Лос-Анджелес»

«Каролина» — «Миннесота» — 1:3

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился заброшенной шайбой и результативной передачей, благодаря чему был признан второй звездой матча. Россиянин набрал 9 (7+2) очков в шести последних играх.

Кроме того, Капризов обновил клубный рекорд «Миннесоты» по очкам за сезон. В игре с «Каролиной» он набрал 84-е и 85-е очко в текущей «регулярке». Ранее это достижение принадлежало Мариану Габорику, который в сезоне-2007/2008 набрал 83 (42+41) очка.

«Миннесота» одержала восемь побед в девяти последних матчах.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Каролина» — «Миннесота» — 1:3 (0:1, 0:1, 1:1) Голы: Зуккарелло — 21 (бол., Капризов, Сперджен), 10:20 — 0:1. Куликов — 5 (Джост, Бродин), 24:10 — 0:2. Капризов — 39 (Зуккарелло, Хартман), 47:24 — 0:3. Терявяйнен — 18 (Ахо, Слэвин), 53:41 — 1:3Вратари: Андерсен — ФлериШтраф: 4 — 4Броски: 38 (11+15+12) — 19 (8+7+4)

«Каролина» — «Миннесота»

«Тампа-Бэй» — «Монреаль» — 4:5 Б

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров стал второй звездой матча. Российский хоккеист отметился голом и двумя результативными передачами. Всего в 33 матчах сезона на его счету 43 (12+31) очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Монреаль» — 4:5 Б (2:0, 2:3, 0:1, 0:0, 0:1) Голы: Стэмкос — 32 (Кучеров, Хедман), 8:57 — 1:0. Чирелли — 15 (мен., Пол), 13:32 — 2:0. Кофилд — 15 (Р. Питлик), 28:57 — 2:1. Кучеров — 12 (бол., Хедман, Киллорн), 31:34 — 3:1. Шюнеман — 2 (Сузуки), 33:56 — 3:2. Андерсон — 17 (Хоффман), 35:50 — 3:3. Пойнт — 27 (бол., Палат, Кучеров), 39:44 — 4:3. Юленен — 2 (Пелинг, Т. Питлик), 42:18 — 4:4Победный буллит: СузукиВратари: Эллиотт (65:00) — Аллен (65:00)Штраф: 4 — 6Броски: 41 (11+18+9+3) — 31 (15+9+6+1)

«Тампа-Бэй» — «Монреаль»

«Филадельфия» — «Торонто» — 3:6

Защитник «Филадельфии» Иван Проворов поучаствовал во всех результативных атаках своей команды в этой игре. Россиянин стал автором двух заброшенных шайб и голевой передачи.

Серия поражений «Филадельфии» достигла четырех матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Филадельфия» — «Торонто» — 3:6 (0:0, 2:2, 1:4) Голы: Хэйс — 8 (Проворов, Линдблом), 23:56 — 1:0. Симмондс — 5 (Броди), 30:23 — 1:1. Лильегрен — 3 (Джиордано, Бантинг), 31:32 — 1:2. Проворов — 6 (Хэйс), 34:33 — 2:2. Мэттьюс — 51 (Марнер, Райлли), 47:41 — 2:3. Энгвалль — 12 (мен., Райлли), 51:43 — 2:4. Проворов — 7 (Браун, Макьюэн), 52:23 — 3:4. Райлли — 9 (Бантинг, Марнер), 53:47 — 3:5. Таварес — 24 (Нюландер), 55:49 — 3:6Вратари: Харт — КэмпбеллШтраф: 7 — 9Броски: 32 (11+13+8) — 28 (6+12+10)

«Филадельфия» — «Торонто»

«Калгари» — «Сент-Луис» — 4:6

Одну из шайб в ворота «Калгари» забросил российский форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашев. Владимир Тарасенко и Павел Бучневич сделали по одной результативной передаче.

Бучневич обновил личный рекорд по передачам за сезон НХЛ (31).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Калгари» — «Сент-Луис» — 4:6 (2:2, 0:1, 2:3) Голы: Томас — 15 (Фолк, Тарасенко), 0:54 — 0:1. Ритчи — 2 (Андерссон, Хэнифин), 4:47 — 1:1. Годро — 32 (Баклунд, Гудбрэнсон), 12:49 — 2:1. О`Райлли — 16 (бол., Шенн), 17:31 — 2:2. Фолк — 9 (Перрон, Саад), 33:35 — 2:3. Хэнифин — 7, 50:43 — 3:3. Уокер — 7 (Томас, Сканделла), 58:04 — 3:4. Барбашев — 21 (п.в., Шенн), 59:05 — 3:5. Дюбе — 10 (Линдхольм, Ткачак), 59:22 — 4:5. Саад — 20 (п.в., Бучневич), 59:55 — 4:6Вратари: Маркстрем (58:58 — 59:05, 59:19 — 59:22, 59:25 — 59:55) — ХуссоШтраф: 2 — 2Броски: 43 (16+12+15) — 25 (6+4+15)

«Калгари» — «Сент-Луис»

«Сан-Хосе» — «Даллас» — 4:5