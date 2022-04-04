В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Ванкувер» будет принимать «Вегас». Игра пройдет на «Роджерс Арене» 4 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Ванкувер» — «Вегас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ванкувер»

Канадцы из Британской Колумбии приняли участие в 69 матчах и заработали 73 балла. В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона клуб находится на пятом месте и отстает от топ-4 на 7 очков.

Во второй половине марта «Ванкувер» провел не самый приятный отрезок, потерпев на своей территории три подряд поражения. Серия «Накс» была прервана на выезде. В Денвере они прихлопнули «Колорадо» (3:1).

После успешного путешествия на «Болл Арену» команда Брюса Будро отправилась в Сент-Пол, где уступила «Миннесоте» (2:3 ОТ). Еще в одной гостевой игре «Кэнакс» грохнули «Даллас» (4:1).

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В двух последних матчах «Ванкувер» зарубился с «Сент-Луисом», однако оба раза неудачно. Сперва в «Энтерпрайз-Центре» был разгром (1:4), а на «Роджерс Арене» — поражение с минимальной разницей (3:4).

«Вегас»

Хоккейный клуб из Невады принял участие в 70 играх , в которых затащил 80 очков. В списке Тихоокеанского дивизиона «рыцари» идут четвертыми, опережая ближайших конкурентов на 7+ баллов.

В 20-х числах прошлого месяца «Вегас» потерпел два подряд поражения всухую. Сперва он пострадал от «Миннесоты» (0:3), а позже — был разгромлен «Виннипегом» (0:4).

Два унизительных результата заставили команду Питера Дебура пересмотреть свою игру, благодаря чему «Голден Найтс» сумели сформировать новую серию без поражений, дошедшую до четырех матчей.

Началась череда сильных поединков с разгрома «Нэшвилла» (6:1) и непростой победы в зарубе с «Чикаго» (5:4 ОТ). В двух последних играх «Голден Найтс» вынесли «Сиэтл» (3:0, 5:2).

Коэффициенты

Поставить в этом матче на победу «Ванкувера» букмекеры предлагают за 2.70, в 2.26 они оценивают победу «Вегаса». Вероятность ничейного результата — 4.48.

Прогноз

Перед игрой в Канаде «Вегас» выбил четыре подряд победы. В трех встречах серии он сделал разницу в 3+ шайбы . Набрав шикарную форму, турнирно мотивированная бригада Дебура едет на «Роджерс Арену» громить прямого конкурента в борьбе за топ-4 Тихоокеанского дивизиона.

Ставка

«Голден Найтс» не будут усложнять себе жизнь, отдавая очки «Ванкуверу». На выезде парни из Невады намерены прихлопнуть соперников с крупным счетом. Наши прогноз и ставка — «Вегас» победит с форой -1 за 2.51.