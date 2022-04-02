НХЛ. «Айлендерс» выиграли у «Рейнджерс», Варламов оформил шатаут, «Сент-Луис» уступил «Эдмонтону», несмотря на дубль Бучневича

Семен Варламов оформил шатаут в матче с «Рейнджерс»

«Рейнджерс» — «Айлендерс» — 0:3

Голкипер «Айлендерс» Семен Варламов стал одним из героев матча, отразив все 27 бросков по своим воротам. Для российского вратаря это второй шатаут в сезоне.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Рейнджерс» — «Айлендерс» — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1) Голы: Сизикас — 9 (Пулок), 2:40 — 0:1. Мартин — 3 (Барзал, Джонстон), 24:48 — 0:2. Барзал — 14 (Вальстрем), 42:47 — 0:3Вратари: Шестеркин (59:18) — ВарламовШтраф: 10 — 8Броски: 27 (7+12+8) — 18 (5+7+6)

«Рейнджерс» — «Айлендерс»

«Детройт» — «Оттава» — 2:5

НХЛ. Регулярный чемпионат «Детройт» — «Оттава» — 2:5 (0:1, 1:0, 1:4) Голы: Уотсон — 4 (мен., Джозеф), 5:07 — 0:1. Раймонд — 21 (Уолман), 22:18 — 1:1. Норрис — 27 (бол., Браннстрем, Батерсон), 42:25 — 1:2. Джозеф — 9 (Эннис, Уайт), 43:36 — 1:3. Джозеф — 10 (Штютцле), 53:19 — 1:4. Раймонд — 22 (Гронек, Ларкин), 53:59 — 2:4. Джозеф — 11 (п.в.), 56:05 — 2:5Вратари: Неделькович (58:49) — СегордШтраф: 6 — 12Броски: 29 (6+13+10) — 32 (13+9+10)

«Детройт» — «Оттава»

«Баффало» — «Нэшвилл» — 4:3

НХЛ. Регулярный чемпионат «Баффало» — «Нэшвилл» — 4:3 (3:3, 1:0, 0:0) Голы: Кребс — 7 (Козенс, Олофссон), 2:14 — 1:0. Форсберг — 38 (Дюшен, Джохансен), 4:32 — 1:1. Томпсон — 29 (Скиннер, Так), 6:58 — 2:1. Томпсон — 30 (Так), 13:22 — 3:1. Маккэррон — 7 (Беннинг, Толванен), 17:23 — 3:2. Лозон — 2 (Дюшен, Джохансен), 19:01 — 3:3. Олофссон — 15 (бол., Козенс, Кребс), 34:25 — 4:3Вратари: Андерсон — Сарос (57:55)Штраф: Андерсон — Сарос (57:55)Броски: 35 (14+9+12) — 25 (10+5+10)

«Баффало» — «Нэшвилл»

«Тампа-Бэй» — «Чикаго» — 5:2

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами, благодаря чему был признан третьей звездой матча. В 32-х играх текущего сезоне в его активе 40 (11+29) очков.

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский выиграл 35-й матч в сезоне и продолжает лидировать по этому показателю среди вратарей.

Серия поражений «Чикаго» достигла четырех матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Чикаго» — 5:2 (2:2, 2:0, 1:0) Голы: Стэмкос — 31 (Пойнт, Кучеров), 6:11 — 1:0. Пойнт — 26 (Кучеров, Стэмкос), 10:12 — 2:0. де Хаан — 3 (Дак), 12:11 — 2:1. Дебринкэт — 39 (бол., С. Джонс, Строум), 17:21 — 2:2. Колтон — 13 (Чернак, Пол), 26:12 — 3:2. Колтон — 14 (Пол, Фут), 32:15 — 4:2. Хагель — 24 (п.в., Колтон, Пол), 59:41 — 5:2Вратари: Василевский — Ланкинен (57:21)Штраф: 8 — 4Броски: 43 (19+16+8) — 23 (9+11+3)

«Тампа-Бэй» — «Чикаго»

«Эдмонтон» — «Сент-Луис» — 6:5 ОТ

В составе «Сент-Луиса» одним из лучших был нападающий Павел Бучневич, забросивший две шайбы. В 58 матчах сезона россиянин набрал 53 (23+30) очка.

Еще один российский форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашев отметился голом и результативным пасом. Всего в 66 играх сезона на его счету 47 (20+27) очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Эдмонтон» — «Сент-Луис» — 6:5 ОТ (4:1, 1:2, 0:2, 1:0) Голы: Хаймэн — 23 (Ямамото, Драйзайтль), 1:50 — 1:0. Бучневич — 22, 4:29 — 1:1. Хаймэн — 24, 4:59 — 2:1. Кейн — 16 (мен., Ямамото, Сиси), 10:07 — 3:1. Макдэвид — 38 (Кейн, Бэрри), 13:30 — 4:1. Томас — 14 (Саад, Парэйко), 21:54 — 4:2. Шенн — 19 (Барбашев, Фолк), 35:27 — 4:3. Нерс — 8 (Кейн, Сиси), 37:13 — 5:3. Бучневич — 23 (Парэйко, Томас), 42:06 — 5:4. Барбашев — 20 (О`Райлли, Бортуццо), 48:36 — 5:5. Макдэвид — 39 (Драйзайтль, Нерс), 61:11 — 6:5Вратари: Смит — Биннингтон (Хуссо, 13:30)Штраф: 8 — 4Броски: 40 (18+11+10+1) — 36 (10+12+13+1)

«Эдмонтон» — «Сент-Луис»

«Сиэтл» — «Вегас» — 2:5

Нападающий «Вегаса» Евгений Дадонов сделал две результативные передачи. В последних шести играх он набрал 10 (5+5) очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сиэтл» — «Вегас» — 2:5 (0:1, 0:2, 2:2) Голы: Айкел — 8 (Мартинес, Стивенсон), 10:28 — 0:1. Айкел — 9 (Дадонов), 21:26 — 0:2. Теодор — 10 (Дадонов, Стивенсон), 27:20 — 0:3. Веннберг — 9 (Маккэн, Борген), 50:44 — 1:3. Маршессо — 27 (п.в.), 57:44 — 1:4. Линд — 1 (Донато, Пульо), 58:22 — 2:4. Карлссон — 10 (мен., п.в., Макнэбб, Пьетранджело), 59:28 — 2:5Вратари: Грубауэр (58:55) — ТомпсонШтраф: 12 — 14Броски: 28 (5+10+13) — 26 (8+8+10)

«Сиэтл» — «Вегас»

«Аризона» — «Анахайм» — 0:5

НХЛ. Регулярный чемпионат «Аризона» — «Анахайм» — 0:5 (0:3, 0:1, 0:1) Голы: Лундестрем — 15 (Терри, Шустр), 3:38 — 0:1. Мэйю — 8 (Комтуа, Хенрик), 7:41 — 0:2. Зеграс — 17 (Терри, Фаулер), 9:42 — 0:3. Фаулер — 8 (Лундестрем, Драйсдейл), 25:44 — 0:4. Лундестрем — 16 (Эштон-Риз, Грант), 47:25 — 0:5Вратари: Веймелка (Корженарж, 9:42) — СтоларзШтраф: 40 — 13Броски: 22 (7+8+7) — 37 (15+10+12)