В пятом матче серии 1/2 финала Востока «Металлург» Мг будет принимать «Авангард». Игра пройдет на арене «Металлург» 26 марта. Начало встречи — в 15:00 мск. «Металлург» Мг — «Авангард»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Металлург» Мг

Для «Магнитки» заруба с «Авангардом» началась с двух домашних поражений, в которых вылезли наружу все проблемы команды в обороне. В дебютной встрече «лисы» были разорваны — 1:8.

Во второй игре в сетку «Металлурга» Мг также зашла приличная стопка, но при этом «сталевары» пытались совершить крутой камбэк. Эту цель «Магнитка» провалила — 5:7.

Коэффициенты матча Металлург Мг — Авангард 1 2.20 X 4.20 2 2.80 Ставка

В Балашихе команда Ильи Воробьева перевернула ход противостояния, дважды кряду грохнув «ястребов» (5:2, 5:1). В обеих встречах гости нанесли по 31 броску в створ ворот «Авангарда» и показали отличную реализацию — 16.13%.

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В четвертьфинале конференции «Металлург» Мг провел пять поединков с «Барысом» — 4:1. В регулярке «Магнитка» взяла 71 балл в 48 встречах и оказалась первой в таблице Востока.

«Авангард»

В дебюте серии омичи дважды кряду унизили соперников из Магнитогорска — 8:1, 7:5. В первой игре «ястребы» бахнули в ворота «сталеваров» 37 раз и показали 21.62% реализации. Во втором замесе также было 37 бросков, 18.92% из которых стали голевыми.

В Балашихе «Авангард» неожиданно поплыл. В первом матче при условно родных трибунах хозяева прошляпили победу после того, как открыли счет в стартовой двадцатиминутке — 2:5.

Еще слабее по результату оказался второй поединок — 1:5. За три периода хоккеисты Боба Хартли нанесла 33 броска в створ, но реализация была грустная — 3.03%. При этом трижды судьи не засчитали голы «Авангарда».

В предыдущем плей-офф раунде омичи за шесть матчей управились с «Ак Барсом» — 4:2. В регулярке команда Хартли оказалась пятой на Востоке, захватив 58 баллов в 47 встречах.

Коэффициенты

Победа «Металлурга» Мг в этом матче оценивается в 2.20, а поставить на «Авангарда» букмекеры предлагают за 2.75. Ничью можно поймать за 4.16.

Прогноз

Ни в одном из четырех предыдущих поединков не было забито меньше 6 голов. А поскольку в предстоящем матче соперникам нужно тащить победу, очередной тотал «больше» весьма вероятен .

Ставка

На данной стадии серии цена удачного результата возрастает, поэтому команды намерены устроить очередной «верховой» замес. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 за 2.05.