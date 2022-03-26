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    Очередной «верх» пробьют «Магнитка» и «Авангард»?

    «Металлург» Мг — «Авангард». Прогноз и ставка (к. 2.05) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 26 марта 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Металлург Мг Прогнозы на Авангард
    Прогноз и ставки на «Металлург» Мг — «Авангард»
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    Павел Акользин
    В пятом матче серии 1/2 финала Востока «Металлург» Мг будет принимать «Авангард». Игра пройдет на арене «Металлург» 26 марта. Начало встречи — в 15:00 мск. «Металлург» Мг — «Авангард»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 26 Марта 2022 года
    Металлург Мг
  • Магнитогорск
    •  Металлург Мг 15:00 Авангард Авангард
  • Омск
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    «Металлург» Мг

    Для «Магнитки» заруба с «Авангардом» началась с двух домашних поражений, в которых вылезли наружу все проблемы команды в обороне. В дебютной встрече «лисы» были разорваны — 1:8.

    Во второй игре в сетку «Металлурга» Мг также зашла приличная стопка, но при этом «сталевары» пытались совершить крутой камбэк. Эту цель «Магнитка» провалила — 5:7.

    Коэффициенты матча Металлург Мг — Авангард

  • 1
  • 2.20
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 2.80
  • Ставка
    •

    В Балашихе команда Ильи Воробьева перевернула ход противостояния, дважды кряду грохнув «ястребов» (5:2, 5:1). В обеих встречах гости нанесли по 31 броску в створ ворот «Авангарда» и показали отличную реализацию — 16.13%.

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    В четвертьфинале конференции «Металлург» Мг провел пять поединков с «Барысом» — 4:1. В регулярке «Магнитка» взяла 71 балл в 48 встречах и оказалась первой в таблице Востока.

    «Авангард»

    В дебюте серии омичи дважды кряду унизили соперников из Магнитогорска — 8:1, 7:5. В первой игре «ястребы» бахнули в ворота «сталеваров» 37 раз и показали 21.62% реализации. Во втором замесе также было 37 бросков, 18.92% из которых стали голевыми.

    В Балашихе «Авангард» неожиданно поплыл. В первом матче при условно родных трибунах хозяева прошляпили победу после того, как открыли счет в стартовой двадцатиминутке — 2:5.

    Еще слабее по результату оказался второй поединок — 1:5. За три периода хоккеисты Боба Хартли нанесла 33 броска в створ, но реализация была грустная — 3.03%. При этом трижды судьи не засчитали голы «Авангарда».

    В предыдущем плей-офф раунде омичи за шесть матчей управились с «Ак Барсом» — 4:2. В регулярке команда Хартли оказалась пятой на Востоке, захватив 58 баллов в 47 встречах.

    Коэффициенты

    Победа «Металлурга» Мг в этом матче оценивается в 2.20, а поставить на «Авангарда» букмекеры предлагают за 2.75. Ничью можно поймать за 4.16.

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    Прогноз

    Ни в одном из четырех предыдущих поединков не было забито меньше 6 голов. А поскольку в предстоящем матче соперникам нужно тащить победу, очередной тотал «больше» весьма вероятен.

    Ставка

    На данной стадии серии цена удачного результата возрастает, поэтому команды намерены устроить очередной «верховой» замес. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 за 2.05.

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    «Металлург» Мг — «Авангард»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 26.03.2022. Прогнозы на хоккей. Очередной «верх» пробьют «Магнитка» и «Авангард»?
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