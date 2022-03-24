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    Порадует ли «Авангард» публику в Балашихе победой?

    «Авангард» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставка (к. 2.38) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 24 марта 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Авангард Прогнозы на Металлург Мг
    Прогноз и ставки на «Авангард» — «Металлург» Мг
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    Николай Прохоркин
    В четвертом матче серии 1/2 финала Востока «Авангард» будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет на арене «Балашиха» 24 марта. Начало встречи — в 19:30 мск. «Авангард» — «Металлург» Мг: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 24 Марта 2022 года
    Авангард
  • Омск
    •  Авангард 19:30 Металлург Мг Металлург Мг
  • Магнитогорск
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    «Авангард»

    В дебюте серии омская команда оформила пару побед в Магнитогорске, забросив суммарно 15 голов. Первый разнос «Авангард» устроил в поединке 18 марта, в котором отгрузил «Металлургу» 8 шайб — 8:1.

    Во второй встрече «Авангард» также был хорош в плане результативности, однако и «Магнитка» навязала достойную борьбу. В итоге победу завоевали «ястребы» — 7:5.

    Коэффициенты матча Авангард — Металлург Мг

  • 1
  • 2.30
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 2.80
  • Ставка
    •

    Первое поражение настигло команду Боба Хартли в Балашихе, где «Авангард» вынесли в одну калитку — 2:5. В этом матче омичи оформили 29 бросков в створ, но причиной неудач стала слабая реализация — 6.90%.

    Все прогнозы на КХЛ

    В четвертьфинальной серии «Авангард» за шесть матчей прошел «Ак Барс» — 4:2. В регулярном первенстве парни Хартли взяли 58 очков и оказались на пятом месте в рейтинге Восточной конференции.

    «Металлург» Мг

    Несмотря на то что «Магнитка» начинала серию дома, ее исход она хотела бы поскорее забыть, поскольку в двух встречах «лисы» были ужасны в обороне и не смогли порадовать родную публику хотя бы одной победой.

    В стартовой игре «Металлург» Мг уступил «Авангарду» без шансов — 1:8. После унижения в дебютном поединке «сталевары» устроили зарубу, в которой не смогли совершить полноценный камбэк — 5:7.

    Успехом для «Магнитки» обернулась ее третья встреча, прошедшая в Балашихе. Там парни Ильи Воробьева грохнули «Авангард» с разницей в три шайбы — 5:2. За час матча «лисы» пробили 31 раз в раму омичей, реализовав 16.13% моментов.

    В четвертьфинале конференции «Металлург» Мг провел пять поединков с «Барысом» — 4:1. В регулярном чемпионате команда Воробьева взяла 71 очко в 48 играх и оказалась первой на Востоке.

    Коэффициенты

    На «Авангард» в четвертой встрече серии букмекеры дают коэффициент 2.28, ничья оценивается в 4.16, а победа «Металлурга» Мг — в 2.64.

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    Прогноз

    Три матча этого противостояния получились самыми веселыми среди остальных игр. Каждая встреча закончилась тоталом 7+ голов. Кажется, на этом соперники не намерены останавливаться.

    Перед визитом в Магнитогорск команде Хартли нужно тащить победу, однако без привычного результативного замеса «Магнитка» Балашиху не покинет.

    Ставка

    В четвертой части этой истории хозяева возьмут верх, а заруба снова окажется драйвовой. Наши прогноз и ставка — «Авангард» не проиграет + ТБ 4.5 за 2.38.

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    «Авангард» — «Металлург» Мг: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 24.03.2022. Прогнозы на хоккей. Порадует ли «Авангард» публику в Балашихе победой?
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