В четвертом матче серии 1/2 финала Востока «Авангард» будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет на арене «Балашиха» 24 марта. Начало встречи — в 19:30 мск. «Авангард» — «Металлург» Мг: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Авангард»

В дебюте серии омская команда оформила пару побед в Магнитогорске, забросив суммарно 15 голов. Первый разнос «Авангард» устроил в поединке 18 марта, в котором отгрузил «Металлургу» 8 шайб — 8:1.

Во второй встрече «Авангард» также был хорош в плане результативности, однако и «Магнитка» навязала достойную борьбу. В итоге победу завоевали «ястребы» — 7:5.

Коэффициенты матча Авангард — Металлург Мг 1 2.30 X 4.10 2 2.80 Ставка

Первое поражение настигло команду Боба Хартли в Балашихе, где «Авангард» вынесли в одну калитку — 2:5. В этом матче омичи оформили 29 бросков в створ, но причиной неудач стала слабая реализация — 6.90%.

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В четвертьфинальной серии «Авангард» за шесть матчей прошел «Ак Барс» — 4:2. В регулярном первенстве парни Хартли взяли 58 очков и оказались на пятом месте в рейтинге Восточной конференции.

«Металлург» Мг

Несмотря на то что «Магнитка» начинала серию дома, ее исход она хотела бы поскорее забыть, поскольку в двух встречах «лисы» были ужасны в обороне и не смогли порадовать родную публику хотя бы одной победой.

В стартовой игре «Металлург» Мг уступил «Авангарду» без шансов — 1:8. После унижения в дебютном поединке «сталевары» устроили зарубу, в которой не смогли совершить полноценный камбэк — 5:7.

Успехом для «Магнитки» обернулась ее третья встреча, прошедшая в Балашихе. Там парни Ильи Воробьева грохнули «Авангард» с разницей в три шайбы — 5:2. За час матча «лисы» пробили 31 раз в раму омичей, реализовав 16.13% моментов.

В четвертьфинале конференции «Металлург» Мг провел пять поединков с «Барысом» — 4:1. В регулярном чемпионате команда Воробьева взяла 71 очко в 48 играх и оказалась первой на Востоке.

Коэффициенты

На «Авангард» в четвертой встрече серии букмекеры дают коэффициент 2.28, ничья оценивается в 4.16, а победа «Металлурга» Мг — в 2.64.

Прогноз

Три матча этого противостояния получились самыми веселыми среди остальных игр. Каждая встреча закончилась тоталом 7+ голов . Кажется, на этом соперники не намерены останавливаться.

Перед визитом в Магнитогорск команде Хартли нужно тащить победу, однако без привычного результативного замеса «Магнитка» Балашиху не покинет.

Ставка

В четвертой части этой истории хозяева возьмут верх, а заруба снова окажется драйвовой. Наши прогноз и ставка — «Авангард» не проиграет + ТБ 4.5 за 2.38.