В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес» будет принимать «Колорадо». Игра пройдет на «Crypto.com Арене» 16 марта. Начало встречи — в 05:30 мск. «Лос-Анджелес» — «Колорадо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лос-Анджелес»

Калифорнийский клуб поучаствовал в 61 игре регулярного первенства, заработав 74 балла. В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона он занимает второе место, опережая третий «Эдмонтон» на 6 пунктов.

Весну «Лос-Анджелес» встретил двумя поражениями. Отдать очки он вынужден был «Бостону» (0:7) и «Далласу» (3:4). Зато потом «монархи» провели 3-матчевую беспроигрышную серию.

В первом поединке победного отрезка команде Тодда Маклеллана удалось прихлопнуть «Коламбус» (4:3 ОТ). В следующих матчах «Кингз» взяли верх над «Баффало» (3:0) и отомстили «Бостону» (3:2 ОТ).

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Далее «королей» ждали две игры с «Сан-Хосе», которые оказались провальными (3:4 ОТ, 0:5). А в последнем поединке «Лос-Анджелесу» удалось прихлопнуть «Флориду» (3:2 Б).

«Колорадо»

Коллектив из Денвера уже заработал 89 очков. Для этого ему понадобилось 60 матчей. В таблице Центрального дивизиона «Эвс» с отрывом в 13 баллов лидируют.

После 4-матчевой серии побед, сформированной в период с 24 февраля по 2 марта, «Колорадо» потерпел четыре поражения в шести следующих встречах.

Неудачный отрезок начался для «альпинистов» с гостевого поединка с «Аризоной» (1:2). Еще одну потерю очков подопечные Джареда Беднара допустили в борьбе с «Калгари» (4:3 ОТ).

Позже «Эвеланш» смогли перебить «Айлендерс» (5:4), а затем проиграли «Нью-Джерси» (3:5) и «Каролине» (0:2). В последней встрече денверский клуб взял реванш у «Флеймз» (3:0).

Коэффициенты

Поставить в этом матче на «Лос-Анджелес» букмекеры дают возможность за 3.70, в то время как успешный для «Колорадо» результат оценивается в 1.82. Кэф на ничью — 4.25.

Прогноз

У «Лос-Анджелеса» в активе 4 поражения в восьми предыдущих матчах, а еще в двух встречах «Кингз» вырвали победу после основного времени.

В плотной борьбе за плей-офф парни Маклеллана иногда сбавляют темп. Сейчас у калифорнийцев именно такая стадия. Для «Колорадо» это очередная хорошая возможность пополниться очками после четырех поражений в шести встречах.

Ставка

Матч в Калифорнии «альпинисты» скатают уверенно и возьмут очки. Наши прогноз и ставка — «Колорадо» победит с форой -1 за 2.08.