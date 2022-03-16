ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Феликс Магат призван спасти «Герту» от вылетаМагат — отчаянный шанс безнадежной «Герты» Фелипе КоутиньоТрансферный дайджест. 8-14 марта «Челси» вырвал победу над «Ньюкаслом»Странные времена для всех, кто связан с «Челси»
  • 23:37
    • Медведев проиграл Монфису в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе
  • 21:03
    • «Рубин» в меньшинстве проиграл «Ростову»
  • 22:14
    • Московское «Динамо» обыграло «Северсталь» и прошло в полуфинал плей-офф КХЛ
  • 20:32
    • Фрибеты и бонусы букмекеров: март 2022
    Все новости спорта

    «Колорадо» не позволит себе транжирить очки в Калифорнии?

    «Лос-Анджелес» — «Колорадо». Прогноз и ставка (к. 2.08) на хоккейный матч НХЛ 16 марта 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Лос-Анджелес Кингз Прогнозы на Колорадо Эвеланш
    Прогноз и ставки на «Лос-Анджелес» — «Колорадо»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Тайсон Йост
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес» будет принимать «Колорадо». Игра пройдет на «Crypto.com Арене» 16 марта. Начало встречи — в 05:30 мск. «Лос-Анджелес» — «Колорадо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. НХЛ 16 Марта 2022 года

    «Лос-Анджелес»

    Калифорнийский клуб поучаствовал в 61 игре регулярного первенства, заработав 74 балла. В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона он занимает второе место, опережая третий «Эдмонтон» на 6 пунктов.

    Весну «Лос-Анджелес» встретил двумя поражениями. Отдать очки он вынужден был «Бостону» (0:7) и «Далласу» (3:4). Зато потом «монархи» провели 3-матчевую беспроигрышную серию.

    Коэффициенты матча Лос-Анджелес — Колорадо

  • 1
  • 3.25
  • X
  • 4.60
  • 2
  • 1.90
  • Ставка
    •

    В первом поединке победного отрезка команде Тодда Маклеллана удалось прихлопнуть «Коламбус» (4:3 ОТ). В следующих матчах «Кингз» взяли верх над «Баффало» (3:0) и отомстили «Бостону» (3:2 ОТ).

    Все прогнозы на НХЛ

    Далее «королей» ждали две игры с «Сан-Хосе», которые оказались провальными (3:4 ОТ, 0:5). А в последнем поединке «Лос-Анджелесу» удалось прихлопнуть «Флориду» (3:2 Б).

    «Колорадо»

    Коллектив из Денвера уже заработал 89 очков. Для этого ему понадобилось 60 матчей. В таблице Центрального дивизиона «Эвс» с отрывом в 13 баллов лидируют.

    После 4-матчевой серии побед, сформированной в период с 24 февраля по 2 марта, «Колорадо» потерпел четыре поражения в шести следующих встречах.

  • НХЛ. «Тампа» выиграла у «Ванкувера», «Сент-Луис» проиграл «Виннепегу»
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 14 марта
  • Вчера

    • Неудачный отрезок начался для «альпинистов» с гостевого поединка с «Аризоной» (1:2). Еще одну потерю очков подопечные Джареда Беднара допустили в борьбе с «Калгари» (4:3 ОТ).

    Позже «Эвеланш» смогли перебить «Айлендерс» (5:4), а затем проиграли «Нью-Джерси» (3:5) и «Каролине» (0:2). В последней встрече денверский клуб взял реванш у «Флеймз» (3:0).

    Коэффициенты

    Поставить в этом матче на «Лос-Анджелес» букмекеры дают возможность за 3.70, в то время как успешный для «Колорадо» результат оценивается в 1.82. Кэф на ничью — 4.25.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Прогноз

    У «Лос-Анджелеса» в активе 4 поражения в восьми предыдущих матчах, а еще в двух встречах «Кингз» вырвали победу после основного времени.

    В плотной борьбе за плей-офф парни Маклеллана иногда сбавляют темп. Сейчас у калифорнийцев именно такая стадия. Для «Колорадо» это очередная хорошая возможность пополниться очками после четырех поражений в шести встречах.

    Ставка

    Матч в Калифорнии «альпинисты» скатают уверенно и возьмут очки. Наши прогноз и ставка — «Колорадо» победит с форой -1 за 2.08.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.12
  • Прогноз на матч Оттава — Аризона
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Бруксби — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 04:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Норри — Басилашвили
  • Теннис
  • Сегодня в 04:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Кирьос — Руд
  • Теннис
  • Сегодня в 05:30
    •  3.62
  • Экспресс дня 15 марта
  • Сегодня в 21:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Рублев — Тиафо
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Бублик — Димитров
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  3.74
  • Прогноз на матч Джонсон — Хуркач
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Швентек — Кербер
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.42
  • Прогноз на матч Мартич — Самсонова
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Борнмут — Рединг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Блэкберн — Дерби
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.29
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Аякс — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Лос-Анджелес» — «Колорадо»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 16.03.2022. Прогнозы на хоккей. «Колорадо» не позволит себе транжирить очки в Калифорнии?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры