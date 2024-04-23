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    И будет мстя «Аль-Хиляля» страшна!

    «Аль-Хиляль» — «Аль-Айн». Ставка (к. 2.56) и прогноз на футбол, Азиатская Лига чемпионов, 23 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Аль-Хиляль» — «Аль-Айн»
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    Александар Митрович
    23 апреля в 1/2 финала плей-офф Азиатской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Аль-Хиляль» и «Аль-Айн». Начало игры — в 21:00 мск. «Аль-Хиляль» — «Аль-Айн»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Саудовская Аравия. Про-Лига 26 Апреля 2024 года
    Аль-Хиляль
  • Эр-Рияд
    •  Аль-Хиляль 18:00 Аль-Фатех Аль-Фатех
  • Эль-Мубарраз
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    «Аль-Хиляль»

    Турнирное положение: «Аль-Хиляль» нынешний сезон проводит просто феноменально. Сейчас команда пребывает на 1 месте турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии.

    При этом «Аль-Хиляль» на 9 очков опережает своего ближайшего преследователя. Причем выиграно 25 матчей из 27.

    Последние матчи: в предыдущем своем поединке команда впервые в сезоне потерпела поражение. «Аль-Хиляль» уступил «Аль-Айну» (2:4).

    Причем до того «Аль-Хиляль» добыл Суперкубок Саудовской Аравии. В финале был бит «Аль-Иттихад» (4:1).

    А вот в Азиатской Лиге чемпионов аравийцам приходится несладко. Нужно отыграть двухголевой гандикап, что весьма непросто.

    Не сыграют: Неймар — травмирован.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: Несмотря на последнюю коллизию, аравийцев нельзя сбрасывать со счетов. Да и состав команды начинен звездами не последней величины.

    Наверняка «Аль-Хиляль» постарается сыграть на своих козырях. Средняя результативность команды в чемпионате составляет 3 гола за матч.

    Нет никаких сомнений, что хозяева будут стараться как можно скорее найти ключи к воротам соперника. «Аль-Хиляль» наверняка сразу начнет искать счастья у ворот гостей.

    «Аль-Айн»

    Турнирное положение: «Аль-Айн» в нынешнем сезоне выступает ниже своих амбиций. В своем чемпионате команда идет лишь на 3 месте.

    Притом, что «Аль-Айн» на 15 очков отстает от лидера. Да и пропускает команда в среднем больше гола за матч: 24 мяча в 18 поединках.

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    • Последние матчи: в последнем своем поединке чемпионата команда снова потеряла очки. «Аль-Айн» не сумел одолеть «Аль-Джазиру» (2:2).

    В Азиатской Лиге чемпионов команда преуспевает. Да и шансы на выход в финал у полпреда ОАЭ весьма велики.

    Наверняка «Аль-Айн» будет действовать с оглядкой на свои тылы. Да и уверенная победа в первой встрече дает команде заметные преференции.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем отрезке «Аль-Айн» выглядит вполне прилично. Да и неудачи в чемпионате могут померкнуть на фоне успеха в Азиатской Лиге чемпионов.

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    В 5 своих последних матчах команда выиграла лишь однажды. До победы над аравийцами «Аль-Айн» не знал радости викторий 4 матча кряду.

    Притом, что «Аль-Айн» обладает качественным подбором атакующих исполнителей. Да и вообще, потенциал у команды весьма солидный.

    Наверняка гости будут предельно сконцентрированы на обороне своих ворот. «Аль-Айн» явно постарается, как минимум, не уступить.

    Статистика для ставок

    • «Аль-Хиляль» проиграл лишь 1 матч в нынешнем сезоне

    • «Аль-Айн» до последней виктории не побеждал 4 матча подряд

    • В первом поединке успех сопутствовал «Аль-Айну» (4:2)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аль-Хиляль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.27. Ничья оценена в 6.33, а победа оппонента — в скромные 10.60.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с почти одинаковыми коэффициентами — 1.40 и 2.64.

    Прогноз: Аравийцы наверняка будут максимально активно и агрессивно атаковать с первых минут матча.

    «Аль-Хиляль» выглядит сильнее соперника, так что ждем от хозяев смелых атакующих акций.

    Ставка: Фора «Аль-Хиляля» -2.5 за 2.56.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих забьют более 3 мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.12

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    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Аль-Хиляль» — «Аль-Айн» с коэффициентом 2.56. Дата матча: 23.04.2024. Прогнозы на футбол. И будет мстя «Аль-Хиляля» страшна!
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