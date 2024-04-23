«Аль-Хиляль»
Турнирное положение: «Аль-Хиляль» нынешний сезон проводит просто феноменально. Сейчас команда пребывает на 1 месте турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии.
При этом «Аль-Хиляль» на 9 очков опережает своего ближайшего преследователя. Причем выиграно 25 матчей из 27.
Последние матчи: в предыдущем своем поединке команда впервые в сезоне потерпела поражение. «Аль-Хиляль» уступил «Аль-Айну» (2:4).
Причем до того «Аль-Хиляль» добыл Суперкубок Саудовской Аравии. В финале был бит «Аль-Иттихад» (4:1).
А вот в Азиатской Лиге чемпионов аравийцам приходится несладко. Нужно отыграть двухголевой гандикап, что весьма непросто.
Не сыграют: Неймар — травмирован.
Состояние команды: Несмотря на последнюю коллизию, аравийцев нельзя сбрасывать со счетов. Да и состав команды начинен звездами не последней величины.
Наверняка «Аль-Хиляль» постарается сыграть на своих козырях. Средняя результативность команды в чемпионате составляет 3 гола за матч.
Нет никаких сомнений, что хозяева будут стараться как можно скорее найти ключи к воротам соперника. «Аль-Хиляль» наверняка сразу начнет искать счастья у ворот гостей.
«Аль-Айн»
Турнирное положение: «Аль-Айн» в нынешнем сезоне выступает ниже своих амбиций. В своем чемпионате команда идет лишь на 3 месте.
Притом, что «Аль-Айн» на 15 очков отстает от лидера. Да и пропускает команда в среднем больше гола за матч: 24 мяча в 18 поединках.
Последние матчи: в последнем своем поединке чемпионата команда снова потеряла очки. «Аль-Айн» не сумел одолеть «Аль-Джазиру» (2:2).
В Азиатской Лиге чемпионов команда преуспевает. Да и шансы на выход в финал у полпреда ОАЭ весьма велики.
Наверняка «Аль-Айн» будет действовать с оглядкой на свои тылы. Да и уверенная победа в первой встрече дает команде заметные преференции.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем отрезке «Аль-Айн» выглядит вполне прилично. Да и неудачи в чемпионате могут померкнуть на фоне успеха в Азиатской Лиге чемпионов.
В 5 своих последних матчах команда выиграла лишь однажды. До победы над аравийцами «Аль-Айн» не знал радости викторий 4 матча кряду.
Притом, что «Аль-Айн» обладает качественным подбором атакующих исполнителей. Да и вообще, потенциал у команды весьма солидный.
Наверняка гости будут предельно сконцентрированы на обороне своих ворот. «Аль-Айн» явно постарается, как минимум, не уступить.
Статистика для ставок
- «Аль-Хиляль» проиграл лишь 1 матч в нынешнем сезоне
- «Аль-Айн» до последней виктории не побеждал 4 матча подряд
- В первом поединке успех сопутствовал «Аль-Айну» (4:2)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Аль-Хиляль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.27. Ничья оценена в 6.33, а победа оппонента — в скромные 10.60.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с почти одинаковыми коэффициентами — 1.40 и 2.64.
- 2.00Милан — Интер: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 2.30Рома — Болонья: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 1.99Севилья — Мальорка: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: Аравийцы наверняка будут максимально активно и агрессивно атаковать с первых минут матча.
«Аль-Хиляль» выглядит сильнее соперника, так что ждем от хозяев смелых атакующих акций.
Ставка: Фора «Аль-Хиляля» -2.5 за 2.56.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих забьют более 3 мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.12