НХЛ. «Тампа» выиграла у «Ванкувера», «Сент-Луис» проиграл «Виннепегу»

«Коламбус» — «Вегас» 6:4

В составе «Блю Джэкетс» хет-трик оформил Коул Силлинджер. У «Голден Найтс» одну из шайб забросил Евгений Дадонов.

НХЛ Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Вегас» — 6:4 (3:2, 2:1, 1:1) Голы: Лайне — 23 (бол., Нюквист, Рословик), 2:12 — 1:0. Маршессо — 25, 3:13 — 1:1. Каррье — 7 (Руа, Стивенсон), 7:23 — 1:2. Силлинджер — 9 (Бьоркстранд, Кукан), 11:53 — 2:2. Бьоркстранд — 21 (Доми, Кукан), 12:23 — 3:2. Силлинджер — 10 (Бьоркстранд, Пик), 25:36 — 4:2. Силлинджер — 11 (Доми, Бьоркстранд), 27:26 — 5:2. Дадонов — 12 (Колесар, Пьетранджело), 28:28 — 5:3. Айкел — 5 (бол., Стивенсон, Маршессо), 42:40 — 5:4. Робинсон — 7 (п.в., Веренски), 59:49 — 6:4Вратари: Мерзликинс — Томпсон (57:45 — 59:49)Штраф: 10-8Броски: 38 (16+14+8) — 27 (8+7+12)

«Коламбус» занимает девятое место в Восточной конференции, «Вегас» — на восьмой строчке Запада.

«Коламбус» — «Вегас» 6:4

«Миннесота» — «Нэшвилл» 2:6

В составе победителей по дублю сделали Филип Форсберг и Роман Йози. В составе «Уайлд» форвард Кирилл Капризов завершил встречу с показателем полезности «-4», у защитника Дмитрия Куликова «-2».

НХЛ Регулярный чемпионат «Миннесота» — «Нэшвилл» — 2:6 (1:1, 1:2, 0:3) Голы: Форсберг — 30 (Фаббро, Дюшен), 8:24 — 0:1. Болди — 12 (Годро, Фиала), 13:03 — 1:1. Йоси — 16 (Томасино, Казинс), 28:44 — 1:2. Гринуэй — 5 (Фолиньо), 31:10 — 2:2. Томасино — 9 (Казинс, Маккэррон), 32:00 — 2:3. Йоси — 17 (бол., Гранлунд, Форсберг), 41:05 — 2:4. Форсберг — 31 (п.в., Дюшен, Йоси), 57:42 — 2:5. Казинс — 7 (п.в., Маккэррон, Йоси), 59:31 — 2:6Вратари: Кяхкенен (56:45 — 57:42, 58:28 — 59:31) — РиттихШтраф: 11-11Броски: 28 (9+11+8) — 25 (5+13+7)

«Миннесота» и «Нэшвилл» располагаются на пятом и шестом местах в Западной конференции.

«Миннесота» — «Нэшвилл» 2:6

«Сент-Луис» — «Виннипег» 3:4 ОТ

В составе «блюзменов» три (1+2) очка набрал Владимир Тарасенко, Иван Барбашев завершил встречу с показателем полезности «-2» .

НХЛ Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Виннипег» — 3:4 ОТ (1:0, 1:1, 1:2, 0:1) Голы: Перрон — 17 (бол., Тарасенко, Крюг), 16:48 — 1:0. Элерс — 15 (Дюбуа, Коннор), 30:51 — 1:1. Тарасенко — 20 (Шенн), 39:33 — 2:1. Шайфли — 22 (Уилер, Стэнли), 46:30 — 2:2. Коннор — 37 (Пионк), 47:33 — 2:3. Шенн — 17 (Кайру, Тарасенко), 57:49 — 3:3. Дюбуа — 24 (Элерс, Коннор), 62:25 — 3:4Вратари: Биннингтон (57:40 — 57:49) — ХеллибакШтраф: 4-14Броски: 31 (9+13+8+1) — 37 (9+12+13+3)

«Сент-Луис» занимает третье место в Западной конференции, «Виннипег» — на 11-й строчке.

«Сент-Луис» — «Виннипег» 3:4 ОТ

«Филадельфия» — «Монреаль» 3:4 ОТ

В составе «Канадиенс» дубль оформил Ник Сузуки. У «Флайерз» защитник Иван Проворов завершил встречу с показателем полезности «+1».

НХЛ Регулярный чемпионат «Филадельфия» — «Монреаль» — 3:4 ОТ (1:0, 1:2, 1:1, 0:1) Голы: Хэйс — 4 (Санхейм, ван Римсдайк), 7:00 — 1:0. Сузуки — 15 (бол., Кофилд, Уайдмэн), 22:18 — 1:1. Жиру — 18 (Фрост, Конекны), 27:11 — 2:1. Сузуки — 16 (Уайдмэн, Хоффман), 28:18 — 2:2. Аткинсон — 22 (Фараби, Брассар), 42:41 — 3:2. Р. Питлик — 12 (мен., Чиаро), 59:17 — 3:3. Кофилд — 9 (Р. Питлик), 62:04 — 3:4Вратари: Харт — Монтембо (59:11 — 59:17)Штраф: 8-4Броски: 30 (9+6+11+4) — 35 (11+10+13+1)

«Монреаль» занимает последнее место в Восточной конференции, «Филадельфия» — на предпоследней строчке.

«Филадельфия» — «Монреаль» 3:4 ОТ

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Анахайм» 4:3

В составе «островитян» дубль на счету Кайл Палмьери, вратарь Илья Сорокин отразил 39 бросков.

НХЛ Регулярный чемпионат «Айлендерс» — «Анахайм» — 4:3 (3:1, 1:1, 0:1) Голы: Паризе — 8 (Барзал), 2:18 — 1:0. Мэнсон — 4 (Робинсон), 9:48 — 1:1. Палмиери — 8 (Бэйли, Пажо), 19:31 — 2:1. Ли — 21 (Пулок, Бовилье), 19:56 — 3:1. Лундестрем — 14 (Линдхольм, Драйсдейл), 34:23 — 3:2. Палмиери — 9 (Мэйфилд, Бэйли), 37:25 — 4:2. Хенрик — 14 (Терри, Зеграс), 58:16 — 4:3Вратари: Сорокин — Гибсон (57:16 — 58:16, 59:15 — 59:48)Штраф: 8-8Броски: 29 (13+9+7) — 42 (12+14+16)

«Айлендерс» занимают десятое место в Восточной конференции, «Анахайм» — на 12-й строчке «Запада».

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Анахайм» 4:3

«Колорадо» — «Калгари» 3:0

Дубль оформил Натан Маккиннон, еще одна шайба на счету Микко Рантанена. Валерий Ничушкин завершил встречу с показателем полезности «+1».

НХЛ Регулярный чемпионат «Колорадо» — «Калгари» — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) Голы: Маккиннон — 20 (бол., Рантанен, Кадри), 9:55 — 1:0. Маккиннон — 21, 44:00 — 2:0. Рантанен — 27 (п.в., Хелм), 58:22 — 3:0Вратари: Кемпер — Владарж (57:23 — 58:22, 58:59)Штраф: 6-4Броски: 32 (9+13+10) — 46 (9+15+22)

«Колорадо» занимает первое место в Западной конференции, «Калгари» — на второй строчке.

«Колорадо» — «Калгари» 3:0

«Лос-Анджелес» — «Флорида» 3:2 Б

Победный буллит реализовал Тревор Мур. Вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский остался в запасе.

НХЛ Регулярный чемпионат «Лос-Анджелес» — «Флорида» — 3:2 Б (1:0, 0:2, 1:0, 0:0, 1:0) Голы: Купари — 4 (Байфилд, Спенс), 11:50 — 1:0. Луостаринен — 9 (мен., Юбердо), 20:43 — 1:1. Монтур — 7 (Хернквист, Барков), 23:44 — 1:2. Фрк — 2 (бол., Дурзи), 59:28 — 2:2Победный буллит: МурВратари: Куик (57:45 — 59:28) — НайтШтраф: 6-10Броски: 37 (6+13+12+6) — 32 (11+10+6+5)

«Флорида» занимает второе место в Восточной конференции, «Лос-Анджелес» — на четвертой строчке Запада.

«Лос-Анджелес» — «Флорида» 3:2 Б

«Ванкувер» — «Тампа-Бэй» 1:2

В составе победителей отличились Виктор Хедман и Росс Колтон. Голкипер Андрей Василевский отразил 35 бросков из 36. У проигравших гол забил Джей Ти Миллер.

НХЛ Регулярный чемпионат «Ванкувер» — «Тампа-Бэй» — 1:2 (0:2, 0:0, 1:0) Голы: Хедман — 15 (Марун, Белльмар), 3:26 — 0:1. Колтон — 11 (Перри), 5:06 — 0:2. Миллер — 24 (Гарлэнд, Пирсон), 45:54 — 1:2Вратари: Демко (58:51) — ВасилевскийШтраф: 6-6Броски: 36 (11+14+11) — 31 (15+11+5)

«Тампа» занимает третье место в Восточной конференции, «Ванкувер» — на 10-й строчке «Запада».