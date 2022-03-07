В четвертом матче серии 1/4 финала Востока «Барыс» будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет на «Барыс Арене» 7 марта. Начало встречи — в 13:00 мск. «Барыс» — «Металлург» Мг: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Барыс»

В первом матче Кубка Гагарина «Барыс» в Магнитогорске сумел нагнуть «Металлург», удержав победу с минимальным преимуществом — 3:2. За час встречи команда нанесла 17 бросков, 17.65% из которых оказались точными.

После дебютной игры у казахстанского клуба начались проблемы. Во втором поединке «Барыс» влетел в одну калитку — 2:6. В этой встрече «коты» неважно смотрелись в обороне, отразив всего 82.86% моментов «Магнитки».

Коэффициенты матча Барыс — Металлург Мг 1 3.20 X 4.40 2 1.97 Ставка

Когда серия перенеслась в Казахстан, дела «Барыса» не пошли на улучшение. Команда Юрия Михайлиса снова была слабее — 3:5, несмотря на то что перебила соперников по броскам в створ.

Все прогнозы на КХЛ

В регулярном чемпионате «Барыс» успел провести 47 матчей и заработать 48 баллов. В турнирной таблице Восточной конференции команда оказалась на восьмой позиции.

«Металлург» Мг

На старте серии у магнитогорской команды возникли проблемы. В дебютной встрече она пережила неудачу — 2:3. За час игры «Металлург» Мг пробил в створ «Барыса» 40 раз, но показал бедную реализацию — 5%.

Во втором поединке «сталевары» проснулись и прихлопнули «Барыс» с крупной разницей — 6:2. В этом матче «Магнитка» прокачала точность ударов — 17.14%.

В Нур-Султане команда Ильи Воробьева затащила вторую победу — 5:3 и вышла вперед в серии. В этой игре «Магнитка» вела в счете в 5 голов, а затем удерживала нужный для себя результат.

В ходе регулярного чемпионата магнитогорская команда провела 48 поединков и заработала 71 очко. В турнирной таблице Восточной конференции она оказалась первой.

Коэффициенты

Поставить на победу «Барыса» в этом матче букмекеры предлагают за 3.25, ничья оценивается в 4.20, а победа «Металлурга» Мг — в 1.95.

Прогноз

Трижды в серии команды забили суммарно 5 голов за матч. Очевидно, что соперники поняли атакующий потенциал друг друга и в дальнейших встречах, где цена ошибки выше, заброшенных шайб поубавится .

Ставка

Несмотря на то что в предыдущих играх соперники радовали нас тоталом «больше», в этом поединке результативность пойдет на спад. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 5 за 2.11.