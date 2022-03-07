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    Четвертая игра «Барыса» и «Металлурга» пройдет скромно?

    «Барыс» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставка (к. 2.11) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 7 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Барыс» — «Металлург» Мг
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    «Барыс» в матче с «Металлургом» Мг
    В четвертом матче серии 1/4 финала Востока «Барыс» будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет на «Барыс Арене» 7 марта. Начало встречи — в 13:00 мск. «Барыс» — «Металлург» Мг: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 07 Марта 2022 года
    Барыс
  • Нур-Султан
    •  Барыс 13:00 Металлург Мг Металлург Мг
  • Магнитогорск
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    «Барыс»

    В первом матче Кубка Гагарина «Барыс» в Магнитогорске сумел нагнуть «Металлург», удержав победу с минимальным преимуществом — 3:2. За час встречи команда нанесла 17 бросков, 17.65% из которых оказались точными.

    После дебютной игры у казахстанского клуба начались проблемы. Во втором поединке «Барыс» влетел в одну калитку — 2:6. В этой встрече «коты» неважно смотрелись в обороне, отразив всего 82.86% моментов «Магнитки».

    Коэффициенты матча Барыс — Металлург Мг

  • 1
  • 3.20
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 1.97
  • Ставка
    •

    Когда серия перенеслась в Казахстан, дела «Барыса» не пошли на улучшение. Команда Юрия Михайлиса снова была слабее — 3:5, несмотря на то что перебила соперников по броскам в створ.

    Все прогнозы на КХЛ

    В регулярном чемпионате «Барыс» успел провести 47 матчей и заработать 48 баллов. В турнирной таблице Восточной конференции команда оказалась на восьмой позиции.

    «Металлург» Мг

    На старте серии у магнитогорской команды возникли проблемы. В дебютной встрече она пережила неудачу — 2:3. За час игры «Металлург» Мг пробил в створ «Барыса» 40 раз, но показал бедную реализацию — 5%.

    Во втором поединке «сталевары» проснулись и прихлопнули «Барыс» с крупной разницей — 6:2. В этом матче «Магнитка» прокачала точность ударов — 17.14%.

    В Нур-Султане команда Ильи Воробьева затащила вторую победу — 5:3 и вышла вперед в серии. В этой игре «Магнитка» вела в счете в 5 голов, а затем удерживала нужный для себя результат.

    В ходе регулярного чемпионата магнитогорская команда провела 48 поединков и заработала 71 очко. В турнирной таблице Восточной конференции она оказалась первой.

    Коэффициенты

    Поставить на победу «Барыса» в этом матче букмекеры предлагают за 3.25, ничья оценивается в 4.20, а победа «Металлурга» Мг — в 1.95.

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    Прогноз

    Трижды в серии команды забили суммарно 5 голов за матч. Очевидно, что соперники поняли атакующий потенциал друг друга и в дальнейших встречах, где цена ошибки выше, заброшенных шайб поубавится.

    Ставка

    Несмотря на то что в предыдущих играх соперники радовали нас тоталом «больше», в этом поединке результативность пойдет на спад. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 5 за 2.11.

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    «Барыс» — «Металлург» Мг: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 07.03.2022. Прогнозы на хоккей. Четвертая игра «Барыса» и «Металлурга» пройдет скромно?
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