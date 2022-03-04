В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй» будет принимать «Питтсбург». Игра пройдет на «Амали Арене» 4 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. «Тампа-Бэй» — «Питтсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тампа-Бэй»

Бригада из Флориды поучаствовала в 52 матчах регулярного первенства, в которых затащила 76 очков. В турнирной таблице Атлантического дивизиона она вырвалась на первое место.

Последний раз без набранных баллов «Тампа-Бэй» оставалась 11 февраля. В Денвере «Болтс» не смогли справиться с «Колорадо», уступив с минимальной разницей (2:3).

Однако после поединка с «Эвеланш» команда Джона Купера оформила пять побед кряду. Новая серия «молний» стартовала в Финиксе, где гости взяли верх над «Аризоной» (4:3).

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Далее в Ньюарке «Тампа-Бэй» переиграла «Нью-Джерси» (6:3), после чего дома вынесла «Эдмонтон» (5:3). Еще в паре поединков «Болтс» оказались сильнее «Нэшвилла» (3:2) и «Оттаве» (5:2).

«Питтсбург»

Хоккеисты из Пенсильвании имеют в своей копилке 74 очка. Эти баллы команда заработала в 55 встречах. В рейтинге Столичного дивизиона она находится на второй позиции.

В период с 18 по 25 февраля «Питтсбург» потерпел три подряд поражения. При этом в каждой встрече «пингвины» пропустили в свои ворота минимум 4 гола.

Началась эта цепочка в Канаде, где подопечные Майка Салливана были разгромлены «Торонто» (1:4). Еще в паре поединков «Пенс» оказались слабее «Каролины» (3:4) и «Нью-Джерси» (1:6).

Прервалась неудачная серия «Пингвинз» на их территории. При родной публике хозяева скромно обошлись с «Рейнджерс» (1:0). В последней игре «Питтсбург» победил «Коламбус» (3:2).

Коэффициенты

Поставить в этой игре на «Тампу-Бэй» букмекеры дают возможность за 1.99, на ничью они предлагают коэффициент 4.74, а на победу «Питтсбурга» — 3.19.

Прогноз

Вот уже в течение пяти матчей «Тампа-Бэй» непобедима. Однако к ней в гости едет мощный «Питтсбург», который в последних встречах и сам прибавил .

Ставка

В предстоящем поединке у «Пингвинз» хватит сил, чтобы зацепить хотя бы 1 балл в основное время. Наши прогноз и ставка — «Питтсбург» победит с форой 0 за 2.43.