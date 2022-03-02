В первом матче четвертьфинала конференций «Динамо» Москва будет принимать «Северсталь». Игра пройдет на «ВТБ Арене» 2 марта. Начало встречи — в 19:30 мск. «Динамо» Москва — «Северсталь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Москва

Столичный клуб успел провести в регулярном первенстве 48 матчей и завоевать 64 очка. В турнирной таблице Западной конференции динамовцы заняли четвертую строчку.

Чемпионат сине-белые закончили тремя поражениями. Каждый раз в сетку «Динамо» Москва соперники забрасывали минимум треху. В первой игре упомянутого отрезка они в Финляндии уступили «Йокериту» (1:5).

После встречи с «шутами» парни Алексея Кудашова на родной площадке не справились с «Нефтехимиком» (3:4 Б). Еще одно поражение москвичи пережили в домашней игре с тем же «Йокеритом» (2:3).

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Перед началом плей-офф кампании «Динамо» Москва провело три товарняка, в ходе которых была победа над «Авангардом» (4:1), поражение от «Барыса» (3:4 Б) и реванш в зарубе с казахстанцами (6:3).

«Северсталь»

Череповчане приняли участие в 49 встречах регулярного первенства, в которых взяли 63 очка. В турнирной таблице Западной конференции команда оказалась на пятой позиции.

В период с 6 по 11 января «Северсталь» успела оформить три победы. В ходе небольшой успешной серии команда одержала верх над «Куньлунем» (7:1), «Сочи» (4:2) и «Витязем» (3:2 ОТ).

А вот концовку регулярки подопечные Андрея Разина смазали, крупно проиграв «Автомобилисту» в Екатеринбурге (2:5). В качестве тренировки перед плей-офф «сталь» провела пять контрольных поединков.

На старте подготовительного периода череповчане уступили «Нефтехимику» (4:5 ОТ) и переиграли «Ак Барс» (4:3 ОТ). Далее «сталь» трижды зарубилась с «Локо». В противостоянии с ярославцами были поражение (2:5), победа (4:0) и ничья (1:1 ОТ).

Коэффициенты

Победа московского «Динамо» в предстоящем поединке оценивается в 1.69, ничью букмекеры рассматривают за 4.60, а победу «Северстали» — за 4.38.

Прогноз

На этот сезон у череповецкой команды большие амбиции, банда Разина надеется пройти как можно дальше. Конечно, для этого ей нужно хорошо стартануть в серии с «Динамо» . Поэтому ждем от первого их поединка «верха».

Ставка

В четырех предыдущих очных матчах стороны суммарно забрасывали по 5+ голов. Очередной результативный замес фанаты увидят и в предстоящем сражении. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5 за 1.89.