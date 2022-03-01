В первом матче четвертьфинала конференций «Металлург» Мг будет принимать «Барыс». Игра пройдет на арене «Металлург» 1 марта. Начало встречи — в 17:00 мск. «Металлург» Мг — «Барыс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Металлург» Мг

Регулярный чемпионат команда из Магнитогорска закончила в качестве лидера Восточной конференции. В 48 встречах она набрала 71 очко, забила 164 гола, а пропустила — 120.

В двух поединках из трех последних в регулярке «Металлург» Мг успел встретиться с «Барысом». Оба раза «сталевары» оказались слабее соперников из Казахстана (2:3, 3:4 ОТ).

Коэффициенты матча Металлург Мг — Барыс 1 1.60 X 4.50 2 4.80 Ставка

Между этими матчами парни Ильи Воробьева смогли прихлопнуть «Локомотив» (3:1). В феврале «лисы» провели четыре контрольных поединка, в трех из которых они проиграли.

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Уступили парни Воробьева команде Белоруссии (1:2 Б), а затем взяли у нее реванш (5:2). Еще в паре матчей «Металлург» Мг не сумел справиться с «Трактором» (2:3 Б, 0:5).

«Барыс»

Ребята из Нур-Султана приняли участие в 47 поединках регулярного первенства, в которых завоевали 48 баллов. В турнирной таблице Восточной конференции команда оказалась на восьмой позиции.

Текущий чемпионат «Барыс» закончил тремя подряд победами. В первой встрече мини-серии казахстанская банда на своей площадке разгромила рижское «Динамо» (7:1).

В двух следующих матчах у «Барыса» был один соперник — «Металлург» Мг, с которым он оба раза справился (3:2, 4:3 ОТ). Перед плей-офф коллектив Юрия Михайлиса провел три контрольных встречи.

Сперва «Барыс» в одну калитку вынес «Спартак» (7:2). Позже команда Михайлиса перебила по буллитам «Динамо» Москва (4:3 Б), а затем уступила этому же оппоненту (3:6).

Коэффициенты

Поставить в этом матче на «Металлург» Мг букмекеры дают возможность за 1.64, коэффициент на ничью — 4.80, а на победу «Барыса» — 4.54.

Прогноз

В паре последних очных матчей «Барыс» хлопнул «Магнитку». Однако то были январские встречи, когда хоккеисты из Магнитогорска действительно нуждались в отдыхе. После затяжной паузы команда Воробьева не позволит себе такого расточительства .

Ставка

Хозяева предстоящего сражения затащат матч, но при этом не накидают сверх нормы голов. Наши прогноз и ставка — «Металлург» Мг не проиграет + ТМ 5.5 за 2.25.