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    Как «Магнитка» начнет плей-офф?

    «Металлург» Мг — «Барыс». Прогноз и ставка (к. 2.25) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 1 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Металлург» Мг — «Барыс»
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    В первом матче четвертьфинала конференций «Металлург» Мг будет принимать «Барыс». Игра пройдет на арене «Металлург» 1 марта. Начало встречи — в 17:00 мск. «Металлург» Мг — «Барыс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 01 Марта 2022 года
    Металлург Мг
  • Магнитогорск
    •  Металлург Мг 17:00 Барыс Барыс
  • Нур-Султан
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    «Металлург» Мг

    Регулярный чемпионат команда из Магнитогорска закончила в качестве лидера Восточной конференции. В 48 встречах она набрала 71 очко, забила 164 гола, а пропустила — 120.

    В двух поединках из трех последних в регулярке «Металлург» Мг успел встретиться с «Барысом». Оба раза «сталевары» оказались слабее соперников из Казахстана (2:3, 3:4 ОТ).

    Коэффициенты матча Металлург Мг — Барыс

  • 1
  • 1.60
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 4.80
  • Ставка
    •

    Между этими матчами парни Ильи Воробьева смогли прихлопнуть «Локомотив» (3:1). В феврале «лисы» провели четыре контрольных поединка, в трех из которых они проиграли.

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    Уступили парни Воробьева команде Белоруссии (1:2 Б), а затем взяли у нее реванш (5:2). Еще в паре матчей «Металлург» Мг не сумел справиться с «Трактором» (2:3 Б, 0:5).

    «Барыс»

    Ребята из Нур-Султана приняли участие в 47 поединках регулярного первенства, в которых завоевали 48 баллов. В турнирной таблице Восточной конференции команда оказалась на восьмой позиции.

    Текущий чемпионат «Барыс» закончил тремя подряд победами. В первой встрече мини-серии казахстанская банда на своей площадке разгромила рижское «Динамо» (7:1).

    В двух следующих матчах у «Барыса» был один соперник — «Металлург» Мг, с которым он оба раза справился (3:2, 4:3 ОТ). Перед плей-офф коллектив Юрия Михайлиса провел три контрольных встречи.

    Сперва «Барыс» в одну калитку вынес «Спартак» (7:2). Позже команда Михайлиса перебила по буллитам «Динамо» Москва (4:3 Б), а затем уступила этому же оппоненту (3:6).

    Коэффициенты

    Поставить в этом матче на «Металлург» Мг букмекеры дают возможность за 1.64, коэффициент на ничью — 4.80, а на победу «Барыса» — 4.54.

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    Прогноз

    В паре последних очных матчей «Барыс» хлопнул «Магнитку». Однако то были январские встречи, когда хоккеисты из Магнитогорска действительно нуждались в отдыхе. После затяжной паузы команда Воробьева не позволит себе такого расточительства.

    Ставка

    Хозяева предстоящего сражения затащат матч, но при этом не накидают сверх нормы голов. Наши прогноз и ставка — «Металлург» Мг не проиграет + ТМ 5.5 за 2.25.

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    «Металлург» Мг — «Барыс»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 01.03.2022. Прогнозы на хоккей. Как «Магнитка» начнет плей-офф?
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